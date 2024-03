Attentat en Russie : les voix s'élèvent pour réclamer le retour de la peine mort pour les terroristes

Quarante-huit heures après l'attentat survenu près de Moscou, en Russie, des voix s'élèvent pour revendiquer le retour de la peine de mort pour les terroristes.

Après l'attentat terroriste sanglant survenu vendredi 22 mars près de Moscou, les Russes attendent des réponses. Tandis que le pays observe un deuil national pour rendre hommage aux 137 victimes, ce dimanche 24 mars, des parlementaires ont fait savoir qu'ils étaient pour le retour de la peine de mort pour condamner les assaillants.

La peine de mort n'est plus appliquée en Russie depuis que le pays a décidé d'un moratoire sur la question et a rejoint le Conseil de l'Europe en 1996, mais cette peine irréversible n'a jamais été abolie. Aujourd'hui, la levée de ce moratoire est de nouveau d'actualité dans le pays. "Une décision sera prise qui répondra aux attentes de notre société", a commenté le chef du groupe parlementaire du parti du pouvoir Russie unie, Vladimir Vassiliev. Vladimir Poutine a par ailleurs promis de "punir" les responsables de l'attaque, rappelle Le Figaro.

Des interrogatoires violents

"Lorsqu'on parle du terrorisme, du meurtre de gens, il faut rétablir la peine de mort dans le cadre du droit pénal", a déclaré sans détour Iouri Afonine, un responsable parlementaire en charge des questions de sécurité, rapporte Le Figaro. Des propos appuyés par Sergueï Mironov, la figure du parti pro-Kremlin Russie juste, qui a, lui aussi, revendiqué "l'établissement de la peine de mort pour les gens commettant des actes terroristes".

Pour l'instant, l'enquête se poursuit pour déceler les raisons de l'attaque. La télévision russe a diffusé samedi après-midi des images de l'arrestation et des interrogatoires des suspects. Sur ces images, on peut voir les accusés ensanglantés. Une vidéo de la chaîne publique Pervy Kanal, publiée sur les réseaux sociaux, montre un homme aux cheveux noirs vêtu d'un tee-shirt marron clair qui est maintenu au sol, tandis qu'un morceau de son oreille droite est coupé. Une personne se trouvant hors cadre tente de mettre ce morceau dans sa bouche de force et lui assène un coup de poing sur la joue, rapporte BFMTV, précisant que l'authenticité de la vidéo n'a pas été vérifiée.