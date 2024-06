Gaza : le Hamas juge "positive" la proposition d'Israël d'un nouveau cessez-le-feu

Lors d'une allocution depuis la Maison Blanche, vendredi 31 mai, Joe Biden a annoncé qu'Israël avait proposé un nouveau cessez-le-feu à Gaza pour six semaines. Une suggestion jugée " positive " par le Hamas.

Vers une nouvelle trêve à Gaza ? Alors que la guerre entre le Hamas et Israël s'apprête à entrer dans son huitième mois, le président américain Joe Biden a annoncé, vendredi 31 mai, dans une allocution depuis la Maison Blanche, que le gouvernement d'Israël avait proposé un nouveau cessez-le-feu ainsi qu'un retrait de toutes ses forces armées de la bande de Gaza pour une durée de six semaines, rapporte BFMTV. Estimant qu'une telle proposition ne pouvait pas se "laisser passer", et plaidant pour que "cette guerre se termine", Joe Biden a également indiqué que ce nouveau cessez-le-feu visait à la libération totale des derniers otages retenus par le Hamas à Gaza.

Dans un communiqué publié ce vendredi 31 mai, le mouvement islamiste palestinien Hamas a jugé de "positive" la nouvelle feuille de route présentée par le président américain, rapporte Le Figaro. Jeudi, déjà, le Hamas avait indiqué être disposé à parvenir à une trêve avec Israël dans le cadre d'un accord sur un échange de prisonniers, mais uniquement dans le cas où l'État hébreu arrêtait ses bombardements sur Gaza.

Une proposition jugée "réaliste" par l'Union européenne

Réagissant à l'annonce faite un peu plus tôt par Joe Biden, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a salué une proposition "réaliste" qui est, selon elle, "une réelle opportunité" de pouvoir mettre fin à cette guerre. "Cette approche en trois étapes est équilibrée et réaliste. Elle a maintenant besoin du soutien de toutes les parties", a-t-elle fait savoir sur ses réseaux sociaux.

Alors que le bureau de Benjamin Netanyahu a fait savoir que le gouvernement israélien était "uni dans son désir de ramener [ses] otages aussi vite que possible", ce dernier a en outre précisé que "le Premier ministre a autorisé l'équipe de négociations à présenter un plan pour atteindre cet objectif ". Malgré tout, le bureau du dirigeant israélien a aussi souligné que "la guerre ne s'arrêtera pas tant que tous ses buts ne sont pas atteints", à savoir le retour de tous ses otages, de même que l'élimination complète "des capacités militaires et gouvernementales du Hamas", rapporte BFMTV.