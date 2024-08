Guerre au Proche-Orient : avancée vers un cessez-le-feu, l'embrasement régional toujours craint

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a "confirmé qu'Israël acceptait le plan de compromis" de Washington pour une trêve à Gaza, malgré la crainte toujours présente d'un embrasement régional dû à la menace iranienne.

Lundi 12 août, Washington avait assuré "qu'une série d'attaques conséquentes" menée par l'Iran et des groupes armés alliés tels que le Hezbollah au Liban contre Israël pouvait intervenir dans la semaine. Les inquiétudes face à une escalade militaire au Proche-Orient se sont amplifiés dans les jours qui ont suivi, après la multiplication des menaces de l'Iran et de ses alliés contre Israël. L'assassinat par le renseignement israélien d'Ismaïl Haniyeh, dirigeant du Hamas, lors d'une visite en Iran pour l'intronisation du nouveau président, a conduit Téhéran à promettre une réponse forte. L'Agence de presse de la République islamique, qui est sous l'autorité du ministère de la Culture et de l'Orientation islamique, avait publié un tweet montrant un missile avec la légende : "Tout est prêt !". Un signe supplémentaire de la montée des tensions dans la région.

Le président iranien Massoud Pezeshkian avait alors assuré que son pays avait le "droit de répondre" à toute agression contre lui. Le porte-parole du ministère des Affaires Étrangères iranien, Nasser Kanaan, avait également annoncé le 4 août que bien que "l'Iran ne soit pas intéressé par l'escalade des conflits régionaux, il est nécessaire de punir" Israël. Selon le site d'information Axios, citant deux sources anonymes, l'Iran était prêt à attaquer directement Israël en représailles à l'assassinat du chef politique du Hamas et il était probable qu'il le fasse dans les jours qui arrivaient. Plusieurs pays européens ont alors demandé à Téhéran d'y "renoncer".

Les Etats-Unis mettent en garde

Le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a affirmé, de son côté, que son pays était prêt à faire face "à l'Iran et ses sbires sur tous les fronts". Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a aussi informé son homologue américain Lloyd Austin des préparatifs militaires iraniens suggérant une attaque imminente. Tel Aviv a aussi appelé au soutien militaire de ses alliés sur le plan défensif mais aussi offensif.

Un haut responsable américain a averti l'Iran vendredi 16 août des conséquences "cataclysmiques" en cas d'attaque contre Israël. "Nous voudrions dissuader les Iraniens d’emprunter cette voie parce que les conséquences seraient cataclysmiques, en particulier pour l’Iran", estimant que cela pourrait "faire dérailler" les discussions autour d'une trêve dans la bande de Gaza. Le président Joe Biden ayant en effet assuré que les parties impliquées dans le conflit à Gaza "n'ont jamais été aussi proches" d'un accord de cessez-le-feu après plusieurs jours de discussions au Qatar. La reprise de ces négociations est attendue au Caire cette semaine.