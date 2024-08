Guerre au Proche-Orient : pourquoi les négociations de cessez-le-feu coincent entre Israël et le Hamas

L'accord de trêve proposé par Washington présente quelques nouveautés par rapport aux précédents propositions : le maintien des forces israélienne dans le couloir de Philadelphie, un corridor le long de la frontière entre l'Egypte et la bande de Gaza, ainsi que la mise en place d'un mécanisme pour empêcher la contrebande d'armes au sud de la bande de Gaza rapporte le média Axios . En mai dernier, l'Etat hébreu avait annoncé avoir pris le contrôle de cette bande de terre où du trafic d'armes avait permis au Hamas de s'équiper. Les deux propositions sont rejetées par le Hamas. Ce refus a été anticipé par les négociateurs et conseillers israéliens, mais l'Etat hébreu s'est montré ferme tenant au maintien de ses conditions dans l'accord.

10:33 - Le couloir de Philadelphie : point de blocage dans les négociations

Le couloir de Philadelphie est un des points des désaccords entre Israël et le Hamas dans les négociations pour un cessez-le-feu. C'est à cause de morceau de frontière entre Gaza et l'Egypte qu'Israël n'avait pas accepté un précédent accord de trêve approuvé par le Hamas et qu'aujourd'hui la situation semble s'inverser. Le groupe palestinien refuse que l'Etat hébreu obtienne le contrôle de ce corridor, de même que l'Egypte un des pays médiateurs dans les négociations, mais Israël exige de pouvoir placer des troupes sur ce morceaux de terre qui est une porte d'entrée vers la bande de Gaza. L'accord proposé par Washington et accepté par Israël pourrait donc prévoir une permission pour les troupes israéliennes d'être présentes dans ce couloir de Philadelphie. Et alors qu'une telle mesure pourrait être vue comme un mode d'occupation d'Israël près de Gaza, Anthony Blinken a rappelé "très clairement que les États-Unis n'acceptent pas une occupation à long terme de Gaza par Israël" pour couper court aux critiques.