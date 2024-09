Explosions mortelles au Liban : que sont ces bipeurs qui ont servi de bombes ?

Des bipeurs appartenant à des membres du Hezbollah ont explosé au Liban, faisant au moins huit morts. Le mouvement accuse Israël d'être l'auteur de cette "agression criminelle".

On recense au moins huit morts et près de 2 750 blessés à Beyrouth et dans le sud du Liban, ce mardi 17 septembre. En cause : l'explosion de leurs bipeurs. Deux cents personnes seraient en état critique, a déclaré le ministre de la santé libanais Firass Abiad. La plupart des victimes ont été blessées "au visage, à la main, au ventre, et même aux yeux", a-t-il ajouté. Un "grand nombre" de membres de la milice pro-iranienne Hezbollah ont été touchés dans ces explosions, a indiqué une source proche du mouvement, détaille Libération. L'ambassadeur d'Iran au Liban fait partie des blessés.

Ces bipeurs sont des petits boîtiers permettant de recevoir des messages, alertes sonores ou numéros de téléphone en passant par une fréquence radio qui leur est propre. Utilisés beaucoup dans les années 1980, détaille le journal, ils ont été supplantés par la démocratisation du téléphone portable. Ils sont un moyen de communication privilégié par le Hezbollah depuis plusieurs mois, en raison des tensions avec Israël, pour éviter toute tentative d'espionnage.

Des bipeurs "piratés à la source"

Ils se sont finalement transformés en véritables bombes ce mardi. Selon une source proche du mouvement, les bipeurs ayant explosé simultanément "concernent une cargaison récemment importée par le Hezbollah de 1 000 appareils", qui semblent avoir été "piratés à la source", rapporte l'AFP, citée dans Le Figaro. Parmi les victimes, on trouve une fillette de dix ans, touchée par le bipeur de son père, membre du Hezbollah. Quatorze blessés ont également été recensés en Syrie parmi les membres du Hezbollah, indique Libération.

Selon Sky News Arabia, Israël est parvenu à pirater le réseau de communication du Hezbollah dans le but de faire exploser leurs systèmes de radiomessagerie. Aucune confirmation n'a toutefois été publiée. Le Hezbollah a d'ores et déjà impute cette attaque à Israël, tout comme le gouvernement libanais. Le mouvement menace Israël en affirmant que le pays allait "recevoir son juste châtiment" à la suite de cette "agression criminelle".