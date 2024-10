Guerre au Moyen-Orient : Israël se recueille un an après l'attaque du 7 octobre... et poursuit ses frappes

Un an après l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas contre Israël, l'Etat hébreu organise des hommages aux victimes. Des commémorations sont organisées partout dans le monde. En marge des cérémonies, les frappes israéliennes se poursuivent contre le Liban et la bande de Gaza.

En direct

10:14 - L'armée israélienne déclaré être engagée dans des combats au sol L'armée israélienne annonce que des soldats appartenant à une troisième division sont engagés dans les combats terrestres contre le Hezbollah dans le sud du Liban ce lundi 7 octobre. "Des soldats de la 91e division ont entamé hier dimanche une activité opérationnelle localisée et ciblée dans le sud du Liban", précise-t-elle dans un communiqué. De son côté, le Hezbollah indique viser des troupes israéliennes situées dans un village libanais à la frontière entre les deux pays.

09:57 - Le Hamas "ne regrette pas" l'attaque contre Israël "Le déluge d'Al-Aqsa a ramené l'occupant [israélien] à la case départ et menacé son existence" a déclaré Khaled Mechaal, l'ancien chef du Hamas, sur la chaîne Al Arabiya en saluant l'attaque menée par le mouvement le 7 octobre 2023. Plusieurs autres personnes en contact avec l'actuel chef du Hamas, Yahya Sinwar, indiquent à Reuters que le leader du mouvement islamiste "ne regrette pas" les attaques contre Israël, malgré la destruction de Gaza qui a suivi. Le chef du Hamas estime que le seul moyen d'obtenir la création d'un Etat palestinien.

09:31 - Le ministres français des Affaires étrangères rend hommage aux victimes du 7 octobre Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot s trouve en Israël, dans le kibboutz de Réïm, pour participer à une cérémonie et s'entretenir avec les proches de personnes tuées et enlevées à sur le site du festival de musique Nova, où au moins 370 personnes ont été tuées l'an dernier par les assaillants du Hamas. "Aujourd'hui, la France pleure" a déclaré le ministre en marge de l'hommage. "Nous n'oublierons jamais celles et ceux qui ont été sauvagement assassinés ici. Nous continuerons d'œuvrer pour qu'une telle atrocité ne se reproduise jamais" a-t-il ajouté. Jean-Noël Barrot doit déposer 48 roses en hommage aux 48 Français exécutés lors de l'attaque du 7 octobre.

09:21 - Le Hezbollah continuera à combattre "l'agression" israélienne Dans un communiqué publié ce lundi 7 octobre, le Hezbollah affirme qu'il continuera à combattre "l'agression" israélienne. Le mouvement islamiste pro-iranien a également déclaré avoir ouvert le front contre Israël dans le sud du Liban au lendemain du 7 octobre 2023 pour "défendre le Liban" et estime en avoir "payé un prix élevé". Pour autant le Hezbollah ne renonce pas au combat et qualifie Israël d'entité "cancéreuse" qu'il faut "éliminer" à terme.

08:45 - Herzog appelle à "soutenir Israël dans son combat contre ses ennemis" Le président israélien Isaac Herzog s'est exprimé dans un communiqué pour le premier anniversaire de l'attaque du Hamas pour appeler la communauté internationale à soutenir l'Etat hébreu : "Le monde doit se rendre compte et comprendre que pour changer le cours de l'histoire et apporter la paix et un avenir meilleur à la région, il doit soutenir Israël dans son combat contre ses ennemis." La date du 7 octobre 2023 laisse "une cicatrice sur l'humanité [...] une cicatrice sur la face de la Terre" a ajouté le chef d'Etat israélien.

08:37 - De nouvelles frappes israéliennes au Liban Durant le week-end et à nouveau dans la nuit de dimanche à lundi et très tôt ce matin, l'armée israélienne a mené de nouvelles frappes contre le Liban, notamment dans la banlieue sud de Beyrouth. L'Etat hébreu dit avoir visé le siège du Hezbollah et des stocks d'armes. Selon les informations de L'Orient-Le Jour des frappes ont également été menées contre l'est du Liban et les localités de la plaine de la Bekaa, mais aussi dans le sud du Liban.

08:20 - La mort d'un otage israélien annoncé par les familles des victimes "Le Forum des familles d'otages pleure le meurtre d'Idan Shtivi", une personne de 28 ans qui était retenue en otage depuis l'attaque du 7 octobre 2023. La mort de l'otage a été annoncée un an jour pour jour après l'attaque le plus meurtrière de l'histoire d'Israël et après l'enlèvement d'une centaine d'otages par le Hamas. Le corps d'Idan Shtivi se trouve toujours à Gaza selon le Forum des familles.

08:11 - Le Hamas revendique des tirs contre Israël Seulement quelques minutes après le début des commémorations sur les lieux du festival Nova, en Israël, des tirs de roquette ont été lancés depuis Gaza selon l'armée israélienne. "Trois des projectiles ont été interceptés et un projectile tombé a été identifié dans une zone ouverte", indique une source de Tsahal sur Telegram. La branche armée du Hamas a depuis revendiqué les tirs.

08:07 - "La douleur demeure" : l'hommage de Macron aux victimes du 7 octobre "La douleur demeure, aussi vive qu’il y a un an. Celle du peuple israélien. La nôtre. Celle de l’humanité blessée", a écrit Emmanuel Macron dans un message posté sur X ce lundi 7 octobre. Le président de la République doit recevoir les familles des victimes et des otages qui vivent en France dans la journée. Ce soir, il pourrait se rendre à l'hommage organisé par le Conseil représentatif des institutions juives (Crif) aux côtés d'autres ministres.