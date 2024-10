Guerre au Proche-Orient : Après la mort du chef du Hamas, le Hezbollah veut passer "à la vitesse supérieure"

Le chef du Hamas Yahya Sinouar a été tué par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Si Benyamin Netanyahou voit là le "début de la fin" de la guerre, le Hezbollah entend bien "passer à la vitesse supérieure".

L'essentiel Israël a annoncé jeudi 17 octobre avoir éliminé le chef du Hamas, Yahya Sinouar, lors d'une opération de l'armée israélienne visant un immeuble dans la bande de Gaza. "Le meurtrier de masse Yahya Sinouar, responsable du massacre et des atrocités du 7 octobre, a été éliminé", a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, dans un communiqué à la presse. Le corps du dirigeant de la milice palestinienne a été identifié.

Pour le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, la mort du chef du Hamas pourrait marquer "le début de la fin" de la guerre menée depuis plus d'un an à Gaza contre l'organisation islamique après l'attaque du 7 octobre. "Ceci ne veut pas dire la fin de la guerre à Gaza, mais le début de la fin", a-t-il précisé dans la nuit de jeudi à vendredi.

Interrogé ce vendredi matin par France Inter, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a qualifié Yahya Sinouar d'"architecte du pire massacre antisémite depuis la Shoah". Sa mort "doit être un tournant, le moment de tourner la page de la guerre à Gaza", a-t-il affirmé. Désormais, trois objectifs demeurent : la "libération des otages, un cessez-le-feu inconditionnel" et "l'acheminement sans entrave et massif de l'aide humanitaire à Gaza", assure le ministre.

Sur le terrain, le Hezbollah a annoncé passer "à la vitesse supérieure" dans sa guerre avec Israël ce vendredi. Le mouvement pro-iranien tire toujours des missiles ou des roquettes vers l'État hébreu depuis plus d'un an. Le Hezbollah annonce notamment que les missiles à guidage de précision "étaient utilisés pour la première fois".

Dernières mises à jour

10:06 - "Le moment de tourner la page de la guerre à Gaza", affirme Barrot La mort du chef du Hamas "doit être un tournant, ce doit être le moment de tourner la page de la guerre à Gaza", affirme ce vendredi matin le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, au micro de France Info. Le ministre a également tenu à exprimer "une pensée" pour les victimes du 7 octobre à Gaza, "dont 48 de nos compatriotes" et pour "les deux otages français encore retenus dans les tunnels de Gaza". 09:49 - Le Hezbollah affirme vouloir "passer à la vitesse supérieure" Le mouvement terroriste chiite libanais Hezbollah a annoncé ce jeudi vouloir passer "à la vitesse supérieure" dans la guerre avec Israël après la mort du chef du Hamas. L'organisation indique avoir déjà utilisé des missiles à guidage de précision pour viser des soldats de Tsahal "pour la première fois". Le mouvement souhaite "passer à une nouvelle étape (...) dans la confrontation avec l'ennemi israélien", peut-on lire dans un communiqué. 09:40 - "Il faut désormais mettre fin à la guerre", plaide Macron À Bruxelles, jeudi soir, Emmanuel Macron a rappelé un "engagement" de la France envers Israël qui "demeure, comme nous l'avons encore montré cette année en participant à La défense d'Israël", contre les attaques de l'Iran et des Houthis. Après la mort du chef du Hamas, Sinouar, le président de la République a appelé à saisir cette "occasion" pour que la guerre soit "enfin arrêtée". "Il faut désormais mettre fin à la guerre" et ouvrir une "perspective crédible pour les Israéliens et Palestiniens", indique le chef de l'Etat. "Il faut multiplier les opérations humanitaires, qui sont au plus bas, et avancer pour que cessent les violences des colons en Cisjordanie". Il a également appelé à avancer vers une "solution à deux Etats". 17/10/24 - 23:23 - Après la mort de Yahya Sinouar, l'appel d'Emmanuel Macron à Israël FIN DU DIRECT - Depuis Bruxelles, où il s'est exprimé en conférence de presse à l'issue d’un sommet européen, Emmanuel Macron a réagi à la nouvelle selon laquelle l'État hébreu a abattu le chef du Hamas, Yahya Sinouar. Le président de la République française a appelé à saisir cette "occasion" pour que la guerre soit "enfin arrêtée". "Ajouter la guerre à la guerre n'amène ni la paix ni la sécurité", a estimé le locataire de l'Élysée. Concernant le Liban, Emmanuel Macron a déclaré que "la France demande à Israël de mettre fin à ses opérations militaires". Enfin, au sujet de la polémique avec Benyamin Netanyahou, il a assuré que Paris n'avait "jamais fait défaut" à Israël. 17/10/24 - 21:32 - "Le Hamas ne régnera plus sur Gaza", assure Benyamin Netanyahou "Je me tiens devant vous aujourd’hui pour vous annoncer que Yahya Sinouar a été éliminé", a annoncé ce jeudi soir en début de soirée le Premier ministre israélien sur le réseau social X, affirmant que "celui qui a perpétré le massacre le plus terrible de l’histoire de notre peuple depuis la Shoah, le chef des meurtriers qui a tué des milliers d’Israéliens et en a enlevé des centaines, a été abattu aujourd’hui par nos soldats héroïques". Benyamin Netanyahou a ensuite estimé qu'Israël avait "réglé [ses] comptes avec lui". "Aujourd’hui, le mal a subi un coup dur, mais la mission n’est pas encore accomplie", a renchéri le Premier ministre israélien, avant d'ajouter : "Son élimination est une étape importante dans la chute du régime maléfique du Hamas. Je veux le dire encore une fois, de la manière la plus claire : le Hamas ne régnera plus sur Gaza [...] et c’est une opportunité pour vous, habitants de Gaza, de vous libérer enfin de sa tyrannie." 17/10/24 - 19:30 - Quel successeur à Yahya Sinouar pour prendre la tête du Hamas ? La mort de Yahya Sinouar est un coup dur pour le Hamas qui a déjà vu plusieurs de ses principaux responsables être éliminés les uns par les forces israéliennes. Mais selon CNN, qui cite des sources issues de renseignement américain, plusieurs noms sont déjà évoqués pour prendre la succession du dirigeant du Hamas : Mohammed Sinouar : frère de Yahya Sinouar qui est en charge des opérations armées à Gaza depuis sa nomination à la tête du bureau politique. Il soutient une opposition forte et radicale à Israël et s'avère peu enclin aux négociations.

Khalil Al Hayya : élu au Conseil législatif palestinien et haut responsable du Hamas. Il a été l'un des principaux négociateurs avec l'ancien chef du mouvement, Ismaïl Haniyeh et resterait ouvert aux pourparlers, ce qui arrangerait les Etats-Unis précise CNN.

Khaled Meshaal : chef de la branche syrienne du Hamas, mais sa nomination peut être empêchée par son précédent soutien au régime de Bachar Al-Assad en Syrie. LIRE PLUS

42 409. C'est le nombre de morts dans la bande de Gaza depuis l'offensive terroriste du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël. Un chiffre communiqué par le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, le lundi 14 octobre 2024 et qui révèle l'intensité des combats qui durent depuis maintenant plus d'un an. Au fil des mois, les tensions se sont intensifiées, et dès le 27 octobre 2023, Israël étendait son opération terrestre à Gaza. L'objectif pour Netanyahou et Tsahal sont clairs : "anéantir" le Hamas. Un cessez-le-feu d'une semaine avait néanmoins eu lieu en novembre 2023. Après un important bond en avant, le 13 avril 2024, l'Iran lance sa première attaque massive sur Israël. Allié du Hamas, l'Iran tire alors près de 350 drones explosifs et missiles sur l'Etat hébreu. Une attaque en réponse à des missiles tirés sur l'ambassade à Damas en Syrie le 1er avril, dans laquelle 11 personnes avaient perdu la vie, dont sept Gardiens de la révolution islamique.

Mardi 17 septembre 2024, une attaque d'un nouveau genre fait irruption dans la guerre. Des bipeurs et talkies walkies du Hezbollah explosent. Douze morts et près de 3 000 blessés sont recensés au Liban. Depuis ses explosions coordonnées, Israël ne cesse de frapper le Liban par des raids aériens ou terrestres. Plus de 1 000 personnes sont tuées dans des frappes de Tsahal et des milliers de Libanais sont contraints d'être déplacés. Le 1er octobre 2024, l'Iran répliquait avec l'envoi de près de 200 missiles balistiques directement sur Israël. Depuis, les deux pays se livrent une guerre sans merci, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien menaçait le 8 octobre 2024 le Liban de connaître "des destructions et des souffrances comme celles que nous voyons à Gaza" si la population du pays ne se "libérait" pas du Hezbollah. Des propos qualifiés de "provocation", par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Lundi 14 octobre 2024, le Hezbollah libanais a menacé Israël de nouvelles attaques dans un communiqué. Pour rappel, le Hezbollah avait frappé Haïfa deux jours plus tôt, tuant quatre soldats israéliens et faisant pas moins de 60 blessés. En ce début de semaine, l'organisation terroriste indique que "la résistance (…) promet à l'ennemi". Le raid mené "au sud d'Haïfa n'est qu'un avant-goût de ce qui l'attend s'il décide de continuer ses agressions contre notre peuple", menace-t-elle. D'après des médecins palestiniens cités par Associated Presse, la cour d'un hôpital de la bande de Gaza a ensuite été bombardée par l'armée israélienne, faisant au moins quatre morts et provoquant l'incendie d'un camp de déplacés.