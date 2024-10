Guerre au Proche-Orient : Israël bombarde le sud du Liban, avant sa riposte contre l'Iran ?

Plusieurs raids israéliens ciblent Beyrouth et le sud du Liban ce mercredi. Tsahal a bombardé le quartier de Haret Hreik après avoir donné l'ordre d'évacuer le secteur.

L'essentiel Ce mercredi 16 octobre, quelques minutes seulement après un ordre de l'armée israélienne d'évacuer le secteur, un bombardement a touché le quartier chiite de Haret Hreik dans le sud de la capitale libanaise, Beyrouth, d'après des images de l'Agence Frace-Presse. "Vous vous trouvez près d’installations et d’intérêts liés au Hezbollah, contre lesquels l’armée israélienne va agir dans un avenir proche", avait indiqué l'armée israélienne dans un communiqué.

Les Etats-Unis ont menacé Israël de suspendre une partie de leur assistance militaire s'il n'y avait pas d'amélioration significative de l'aide humanitaire à Gaza. Washington a donné un délai de 30 jours à l'Etat hébreu pour agir. La Maison Blanche a également fait savoir son désaccord concernant les bombardements à Beyrouth : "Nous avons clairement fait savoir à Israël que nous nous opposons à la campagne de bombardements lancée ces dernières semaines à Beyrouth", a déclaré le porte-parole du département d'Etat.

La ville de Nabatiyeh, dans le sud du Liban a également été touchée ce mercredi matin par une dizaine de frappes israéliennes, indique la gouverneure de la région auprès de l'AFP. Elle précise qu'il y a des victimes mais le bilan n'a pas encore été communiqué et parle d'une "ceinture de feu" autour de cette ville du sud du Liban.

Mardi, le ton est monté entre Emmanuel Macron et Benyamin Natanyahou. "M. Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l’ONU", a lâché en Conseil des ministres le président français. Et son homologue israélien de riposter par communiqué : "Un rappel au président de la France : ce n’est pas la résolution de l’ONU qui a établi l’État d’Israël, mais plutôt la victoire obtenue dans la guerre d’indépendance avec le sang de combattants héroïques, dont beaucoup étaient des survivants de l’Holocauste − notamment du régime de Vichy en France."

Dernières mises à jour

10:12 - La ville de Natatiyé (Liban) bombardée, le maire tué Les bombardements et les frappes mortelles se poursuivent au Liban ce mercredi 16 octobre. La ville de Nabatiyeh, dans le sud du Liban a été touchée ce mercredi matin par une dizaine de frappes israéliennes, indique la gouverneure de la région auprès de l'AFP. Elle précise qu'il y a des victimes mais le bilan n'a pas encore été communiqué et parle d'une "ceinture de feu" autour de cette ville du sud du Liban. «Il y a eu onze frappes principalement sur Nabatiyé mais aussi sur ses environs", indique-t-elle. "Ces bombardements ont notamment visé Zebdine, Nabatiyé el-Tahta, Nabatiyé el-Faouqa, Kfar Tebnit et Kfar Joz. Les détonations ont été entendues jusqu'à Saïda", précise L'Orient-Le Jour. Le Parisien indique également que le maire de la ville a été tué dans les frappes de ce mercredi matin. 15/10/24 - 21:33 - Les États-Unis menacent Israël de suspendre son aide militaire FIN DU DIRECT - Tensions entre les deux alliés historiques. Comme l'a révélé mardi le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, en conférence de presse, les secrétaires d’État américains des Affaires étrangères et de la Défense ont fait "clairement" savoir dans une lettre envoyée à Israël "qu’il y avait des changements à faire pour que le niveau de l’aide apportée à Gaza remonte par rapport aux niveaux très, très bas d’aujourd’hui", pointant que la loi américaine veut que tout bénéficiaire de l'aide militaire américaine n'entrave pas l'envoi de l'aide humanitaire des États-Unis. "Nous espérons qu’Israël procédera aux changements que nous avons décrits et que nous avons recommandés, et que ces changements se traduiront par une augmentation spectaculaire de l’aide humanitaire" dans l'enclave palestinienne. L'État hébreu dispose d'un délai de 30 jours pour se plier à la demande. 15/10/24 - 20:55 - Plus de 3 000 Français ont quitté le Liban À l'occasion d'une audition à l'Assemblée nationale, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, a révélé qu'"à ce jour, ce sont environ, même si ce sont des chiffres difficiles à établir, 3 000 de nos compatriotes établis au Liban qui ont regagné la France, dont plus de 350 ont bénéficié d’une assistance au retour de la part de l’ambassade". Trois mille Français donc sur les quelque 23 000 qui vivent au Liban. Jean-Noël Barrot a par ailleurs précisé que, pour l'heure, "aucune décision d’évacuation n’a été prise par la France". Néanmoins, "comme pour beaucoup d’autres situations, nous nous préparons, le cas échéant, à prendre ces décisions", a tenu à rassurer le ministre. 15/10/24 - 19:32 - La réponse de Benyamin Netanyahou à Emmanuel Macron Après les révélations du Parisien, selon qui Emmanuel Macron aurait déclaré en Conseil des ministres que "Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l’ONU", le principal intéressé n'a pas tardé à répondre au locataire de l'Élysée. "Un rappel au président de la France : ce n’est pas la résolution de l’ONU qui a établi l’État d’Israël, mais plutôt la victoire obtenue dans la guerre d’indépendance avec le sang de combattants héroïques, dont beaucoup étaient des survivants de l’Holocauste − notamment du régime de Vichy en France", a-t-il déclaré dans un communiqué. 15/10/24 - 17:51 - Emmanuel Macron : "M. Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l’ONU" Le Parisien révèle ce mardi les propos tenus par Emmanuel Macron en Conseil des ministres. "M. Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l’ONU, par conséquent il ne devrait pas s’affranchir des décisions de l’ONU", aurait déclaré le chef de l'Etat, selon le quotidien. Des propos qui font référence à la situation au sud du Liban et aux affrontements entre l'armée israélienne et le Hezbollah, et qui interviennent quelques jours après la convocation de l'ambassadeur israélien en France et des tirs d'Israël contre des Casques bleus. Les relations entre la France et l'Etat hébreu, déjà tendues, pourraient donc se dégrader encore davantage à l'avenir. 15/10/24 - 13:36 - L'ONU réclame une enquête après une frappe israélienne dans le nord du Liban L'ONU a réclamé une enquête "rapide, indépendante et approfondie" sur la frappe israélienne qui a fait 22 morts hier dans le nord du Liban, a fait savoir un porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. La demande concerne dans l'attaque menée contre le village chrétien d'Aïto qui a fait 22 morts, dont 12 femmes et deux enfants. Les victimes ont été touchées lors du bombardement d'un immeuble a précisé le représentant de l'ONU.

42 289. C'est le nombre de morts dans la bande de Gaza depuis l'offensive terroriste du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël. Un chiffre communiqué par le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, le lundi 14 octobre 2024 et qui révèle l'intensité des combats qui durent depuis maintenant plus d'un an. Au fil des mois, les tensions se sont intensifiées, et dès le 27 octobre 2023, Israël étendait son opération terrestre à Gaza. L'objectif pour Netanyahou et Tsahal sont clairs : "anéantir" le Hamas. Un cessez-le-feu d'une semaine avait néanmoins eu lieu en novembre 2023. Après un important bond en avant, le 13 avril 2024, l'Iran lance sa première attaque massive sur Israël. Allié du Hamas, l'Iran tire alors près de 350 drones explosifs et missiles sur l'Etat hébreu. Une attaque en réponse à des missiles tirés sur l'ambassade à Damas en Syrie le 1er avril, dans laquelle 11 personnes avaient perdu la vie, dont sept Gardiens de la révolution islamique.

Mardi 17 septembre 2024, une attaque d'un nouveau genre fait irruption dans la guerre. Des bipeurs et talkies walkies du Hezbollah explosent. Douze morts et près de 3 000 blessés sont recensés au Liban. Depuis ses explosions coordonnées, Israël ne cesse de frapper le Liban par des raids aériens ou terrestres. Plus de 1 000 personnes sont tuées dans des frappes de Tsahal et des milliers de Libanais sont contraints d'être déplacés. Le 1er octobre 2024, l'Iran répliquait avec l'envoi de près de 200 missiles balistiques directement sur Israël. Depuis, les deux pays se livrent une guerre sans merci, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien menaçait le 8 octobre 2024 le Liban de connaître "des destructions et des souffrances comme celles que nous voyons à Gaza" si la population du pays ne se "libérait" pas du Hezbollah. Des propos qualifiés de "provocation", par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Lundi 14 octobre 2024, le Hezbollah libanais a menacé Israël de nouvelles attaques dans un communiqué. Pour rappel, le Hezbollah avait frappé Haïfa deux jours plus tôt, tuant quatre soldats israéliens et faisant pas moins de 60 blessés. En ce début de semaine, l'organisation terroriste indique que "la résistance (…) promet à l'ennemi". Le raid mené "au sud d'Haïfa n'est qu'un avant-goût de ce qui l'attend s'il décide de continuer ses agressions contre notre peuple", menace-t-elle. D'après des médecins palestiniens cités par Associated Presse, la cour d'un hôpital de la bande de Gaza a ensuite été bombardée par l'armée israélienne, faisant au moins quatre morts et provoquant l'incendie d'un camp de déplacés.