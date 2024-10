Guerre au Proche-Orient : Israël maintient la pression conte le Hezbollah, le Hamas et l'ONU

Les bombardements israéliens se poursuivent contre le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza, mais l'armée israélienne s'en est également pris, une nouvelle fois, aux forces de la Finul, une organisation de l'Onu censée veiller sur la situation à la frontière israélo-libanaise.

L'essentiel Les échanges de bombardements ont repris ce lundi 21 octobre entre Israël et le Liban. L'armée israélienne a indiqué dans un communiqué avoir frappé des dizaines de centres de commandement et "d'infrastructures financières du Hezbollah", notamment des filiales du financier lié au parti chiite al-Qard al-Hassan. Les frappes ont touché la banlieue sud de Beyrouth, la plaine de la Békaa et le sud du Liban. Des dizaines de roquettes ont été visées dans le nord d'Israël depuis le Liban selon les déclaration de Tsahal rapportées par le journal Haaretz.

Les frappes se poursuivent également dans la bande de Gaza. "Le cauchemar à Gaza s'intensifie. [...] Aucun endroit n'est sûr à Gaza", a déclaré un envoyé spécial des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, dans un communiqué relayé sur X.

Mais Israël continue aussi de toucher des infrastructures de l'ONU, celles appartenant à la Finul, une force détachée des Casques bleus déployées sur la frontière israélo-libanaise. Un "bulldozer" de l’armée israélienne a "délibérément démoli [une] tour d’observation et la clôture" d’une position de la Finul dans le sud du Liban, dimanche soir selon un communiqué de la Finul. "Malgré la pression exercée sur la mission [...] les soldats de maintien de la paix restent stationnés dans toutes les positions" ajoute la force onusienne. Lire l'article Fin de la guerre entre Israël et Gaza ? Ce que change la mort du chef du Hamas, Yahya Sinouar

Dernières mises à jour

08:43 - Israël s'en prend au financement du Hezbollah Israël a lancé plusieurs frappes contre le Liban dans la nuit de dimanche à lundi et les bombardements ont visé des dizaines de centres de commandement et "d'infrastructures financières du Hezbollah" selon le communiqué de Tsahal. Parmi les cibles, on compte la filiale d'al-Qard al-Hassan, un organisme financier lié au parti chiite. Les frappes ont touché la banlieue sud de Beyrouth, la plaine de la Békaa et le sud du Liban rapporte le journal Haaretz. 20/10/24 - 17:29 - Israël promet une action en justice contre la France après la décision de Macron sur le salon Euronaval FIN DU DIRECT - Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a annoncé que son ministère allait intenter une action en justice contre la France à la suite de la décision d'Emmanuel Macron de bannir de facto les sociétés de l'Etat hébreu du salon Euronaval, exposition militaire navale. Le salon aura lieu début novembre à Villepinte. Selon Challenge, les autorités française ont autorisé les entreprises israéliennes de participer à condition que les armements qu'elles produisent ne soient pas utilisés à Gaza ou au Liban. Une condition qui exclut la très grande majorité d'entre elles, analyse le média. 20/10/24 - 17:09 - "Le cauchemar s'intensifie. Aucun endroit n'est sûr à Gaza." "Cela fait suite à des semaines d’opérations intensifiées qui ont entraîné la mort de dizaines de civils et l’absence quasi totale d’aide humanitaire pour les populations du nord", a déploré Tor Wennesland, envoyé spécial des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, dans un communiqué relayé sur X. Il a condamné les attaques israéliennes contre les civils après le bombardement hier de la ville de Beit Lahiya. "Le cauchemar à Gaza s'intensifie. Aucun endroit n'est sûr à Gaza." 20/10/24 - 16:37 - Sébastien Lecornu souligne les "désaccords" avec "la manière dont Israël mène ses guerres" Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a dimanche l’appel de la France à un cessez-le-feu au Liban et à Gaza, a-t-il déclaré sur RTL. Le ministre a souligné les "désaccords politiques et diplomatiques avec la manière dont Israël mène ses guerres", mais assure que l'Etat hébreu "est notre allié", faisant ainsi la distinction entre Israël et les dirigeants israéliens. 20/10/24 - 15:48 - "Importante salve de roquettes" tirée par le Hezbollah dans le nord d'Israël Le Hezbollah a annoncé avoir tiré "une importante salve de roquettes" sur la base militaire de Safed, dans le nord d'Israël. Cette attaque est une "réponse aux attaques de l’ennemi israélien contre des villages et des maisons" au Liban, a déclaré le mouvement sur Telegram. Le Parisien note que l'aviation israélienne tente d'éteindre un incendie causé par un impact de roquette, près de Rosh Pina, à quelques kilomètres de Safed. 20/10/24 - 14:30 - Plus de 5000 Palestiniens ont fui Jabaliya Selon un porte-parole de l'armée israélienne, "plus de 5 000 Palestiniens ont quitté la région" de Jabaliya, au nord de la bande de Gaza, "à ce jour". Dans un post sur X, Avichay Adraee a illustré son propos par une photo montrant des débris et des dizaines de personnes emportant leurs affaires. À la mi-octobre, l'ONU recensait près de 700 000 déplacés, rappelle Le Parisien. LIRE PLUS

42 500. C'est le nombre de morts dans la bande de Gaza depuis l'offensive terroriste du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël. Un chiffre communiqué par le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, le lundi 14 octobre 2024 et qui révèle l'intensité des combats qui durent depuis maintenant plus d'un an. Au fil des mois, les tensions se sont intensifiées, et dès le 27 octobre 2023, Israël étendait son opération terrestre à Gaza. L'objectif pour Netanyahou et Tsahal sont clairs : "anéantir" le Hamas. Un cessez-le-feu d'une semaine avait néanmoins eu lieu en novembre 2023. Après un important bond en avant, le 13 avril 2024, l'Iran lance sa première attaque massive sur Israël. Allié du Hamas, l'Iran tire alors près de 350 drones explosifs et missiles sur l'Etat hébreu. Une attaque en réponse à des missiles tirés sur l'ambassade à Damas en Syrie le 1er avril, dans laquelle 11 personnes avaient perdu la vie, dont sept Gardiens de la révolution islamique.

Mardi 17 septembre 2024, une attaque d'un nouveau genre fait irruption dans la guerre. Des bipeurs et talkies walkies du Hezbollah explosent. Douze morts et près de 3 000 blessés sont recensés au Liban. Depuis ses explosions coordonnées, Israël ne cesse de frapper le Liban par des raids aériens ou terrestres. Plus de 1 000 personnes sont tuées dans des frappes de Tsahal et des milliers de Libanais sont contraints d'être déplacés. Le 1er octobre 2024, l'Iran répliquait avec l'envoi de près de 200 missiles balistiques directement sur Israël. Depuis, les deux pays se livrent une guerre sans merci, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien menaçait le 8 octobre 2024 le Liban de connaître "des destructions et des souffrances comme celles que nous voyons à Gaza" si la population du pays ne se "libérait" pas du Hezbollah. Des propos qualifiés de "provocation", par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Lundi 14 octobre 2024, le Hezbollah libanais a menacé Israël de nouvelles attaques dans un communiqué. Pour rappel, le Hezbollah avait frappé Haïfa deux jours plus tôt, tuant quatre soldats israéliens et faisant pas moins de 60 blessés. En ce début de semaine, l'organisation terroriste indique que "la résistance (…) promet à l'ennemi". Le raid mené "au sud d'Haïfa n'est qu'un avant-goût de ce qui l'attend s'il décide de continuer ses agressions contre notre peuple", menace-t-elle. D'après des médecins palestiniens cités par Associated Presse, la cour d'un hôpital de la bande de Gaza a ensuite été bombardée par l'armée israélienne, faisant au moins quatre morts et provoquant l'incendie d'un camp de déplacés.