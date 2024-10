Guerre au Proche-Orient : l'Iran prêt à "défendre sa souveraineté", une nouvelle riposte en préparation ?

Jeudi, deux casques bleus indonésiens, force de maintien de la paix de l'Organisation des Nations unies, ont été la cible de tirs israéliens dans le quartier général de la Finul à Naqoura, dans le sud du Liban. Un tir qui a été un véritable tollé diplomatique. "Une attaque contre une mission de maintien de la paix des Nations unies est irresponsable, inacceptable, et c'est pourquoi nous appelons Israël et toutes les parties à respecter pleinement le droit humanitaire international", a réagi le président du Conseil européen, Charles Michel, ce vendredi. Même son de cloche pour Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies : "Je condamne le fait qu’il y ait eu des tirs contre un site des Nations unies, blessant deux casques bleus, ce qui constitue une violation du droit humanitaire international". Ce ne serait pas fini : le ministère des affaires étrangères libanais a pointé du doigt de nouveaux tirs israéliens sur une position des casques bleus sri-lankais dans le sud du Liban, ce vendredi.

Ce vendredi, le Hezbollah a revendiqué une nouvelle frappe visant un site de soldats israéliens "avec une grande salve de roquettes". Il a visé "la caserne de Yiftah et ses environs" et particulièrement "des équipements techniques sur une grue à Abbad avec un missile guidé". Le Hezbollah a assuré avoir touché sa cible.

10:55 - L'Iran prêt à "défendre sa souverraineté"

L'Iran a mis en garde ce vendredi, assurant que le pays était "prêt à défendre sa souveraineté" si Israël menait une attaque. L’Iran "est pleinement préparé à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale contre toute agression visant ses intérêts vitaux et sa sécurité", a déclaré Amir Saeid Iravani, représentant de la République islamique auprès des Nations unies, lors d'un Conseil de sécurité, rapporte Le Monde. Il explique que Téhéran "ne cherche ni la guerre ni l'escalade" mais n'hésitera pas au besoin à utiliser son "droit inhérent à la légitime défense". Israël a, en effet, promis de riposter aux tirs de missiles iraniens du 1er octobre, qui sonnait comme une riposte à l'assassinat du chef du Hamas palestinien à Téhéran et du chef du Hezbollah libanais, imputés à Israël.