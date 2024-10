Guerre au Proche-Orient : l'Iran promet de répondre à une attaque israélienne, l'Irak s'ajoute au conflit

Israël poursuit ses raids contre le Hezbollah au Liban et réfléchit à une riposte contre l'Iran, mais l'Etat hébreu essuie aussi des frappes libanaises et même irakiennes ce jeudi 17 octobre. L'Iran promet de son côté de frapper "douloureusement" Israël en cas d'attaque.

L'essentiel Ce jeudi 17 octobre, plusieurs frappes ont visé Israël : des roquettes tirées depuis le Liban ont touché le nord de l'Etat hébreu, tandis que le groupe irakien Résistance islamique, autre soutien de l'Iran, a annoncé avoir lancé une attaque de drone sur la ville d'Eliat à l'extrême sud d'Israël.

Les raids israéliens se poursuivent également contre le Liban. La Finul, une force des Casques bleus de l'ONU située dans le sud du Liban, dénonce des "tirs directs et visiblement délibérés" émanant des forces israéliennes alors qu'une précédente frappe de l'Etat hébreu a été condamné par la communauté internationale.

Israël continue de réfléchir à la riposte contre l'Iran après la pluie de 200 missiles lancée par Téhéran le 1er octobre. Une attaque des bases militaires a été évoquée, mais ce jeudi 17 octobre l'Iran met en garde l'Etat hébreu et prévient qu'il frappera "douloureusement" si une riposte est menée. "Si vous faites une erreur et attaquez nos cibles, que ce soit dans la région ou en Iran, nous vous frapperons à nouveau douloureusement" a déclaré le général Salami, chef de l'armée idéologique de la République islamique d'Iran.

Si le conflit s'est déplacé au Liban, Israël continue de frapper le Hamas dans la bande de Gaza. Le groupe islamiste palestinien avec qui des négociations sont en cours depuis des mois s'est fermé à l'idée d'un cessez-le-feu après l'extension du conflit au Liban. "Les deux fronts sont tellement compliqués et entremêlés qu'il n'est pas facile de parvenir à un cessez-le-feu permanent ou à une solution permanente à ce conflit sans résoudre le conflit initial, qui se déroule à Gaza", a indiqué à l'agence Reuters un haut responsable du Hamas, Basem Naim. Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou estime de son côté que "nous ne pouvons simplement pas commencer à négocier de nouvelles conditions" pour un cessez-le-feu.

11:47 - Israël frappé au nord par le Liban, au sud par l'Irak Les échanges de frappes mutuelles se poursuivent entre entre Israël et le Liban. L'armée israélienne a annoncé avoir éliminé un officier du Hezbollah grâce à un raid mené dans le sud du Liban, tandis qu'une trentaine de roquettes venant du Liban ont visé Israël selon Tsahal. Le Hezbollah n'a pas revendiqué l'attaque, mais a indiqué avoir touché des soldats de l'armée israélienne dans un territoire occupé par Tsahal le long de la frontière entre le Liban et la Syrie. Au de l'Etat hébreu aussi les sirènes ont retenti, mais cette fois c'est un groupe islamiste irakien, également soutien de l'Iran, qui a revendiqué une attaque au drone. L'Irak a pris position au sein de conflit, mais n'y a jamais pris part. La frappe de groupe baptisé Résistance islamiste semble être la première issue du pays voisin de l'Iran. 11:10 - L'Iran promet de frapper Israël "douloureusement" en cas de riposte Alors qu'Israël a évoqué et commencé à préciser la forme que prendrait une possible riposte contre l'Iran, après la pluie de 200 missiles lancée par Téhéran le 1er octobre, en début de semaine, l'Iran met en garde l'Etat hébreu des conséquences que cela impliquerait : "Si vous faites une erreur et attaquez nos cibles, que ce soit dans la région ou en Iran, nous vous frapperons à nouveau douloureusement" a déclaré le chef des Gardiens de la révolution iranienne, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, Hossein Salami. Une déclaration fait lors des funérailles d'un général des Gardiens tué par une frappe israélienne en même temps que l'ex-chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. 16/10/24 - 23:02 - Stupeur à Washington après les révélations du New York Times sur les pratiques de l'armée israélienne FIN DU DIRECT - Dans une enquête publiée par le New York Times, il est avancé que différentes unités de soldats israéliens auraient tout bonnement contraint des civils palestiniens à réaliser des tâches jugées dangereuses, afin de protéger les hommes de Tsahal. Ainsi, des civils auraient été obligés de rechercher des explosifs ou de faire les repérages dans certains tunnels du Hamas à leurs risques et périls. "Si les faits présentés dans cet article sont exacts, ils sont tout à fait inacceptables", a réagi mercredi soir Matthew Miller, le porte-parole du département d'État, insistant sur le fait que "rien ne peut justifier l’utilisation de civils comme boucliers humains" et qu'il s'agirait là "d’une violation non seulement du droit humanitaire international, mais [aussi] du propre code de conduite de l’armée israélienne". 16/10/24 - 21:52 - Grande première en Égypte en douze ans, le chef de la diplomatie iranienne reçu Ce n'était pas arrivé depuis 2013. Ce mercredi soir, le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghtchi, est arrivé sur le sol égyptien, "avec l'accueil officiel des responsables du pays", précise sur Telegram l'agence IRNA. Le rendez-vous est inédit. Comme le rappelle Le Monde, cette visite survient alors que l'Iran consulte à tour de bras depuis son attaque contre Israël et alors que l'État hébreu menace de riposter à chaque instant. 16/10/24 - 20:33 - Dans un entretien au Figaro, Benyamin Netanyahou règle ses comptes Sans langue de bois, le Premier ministre israélien s'est confié dans une longue interview accordée au Figaro. L'occasion de revenir sur les tensions avec Emmanuel Macron. Au sujet de l'appel du président français à un embargo sur les armes à destination d’Israël, Benyamin Netanyahou estime que les "amis" de l'État hébreu en Europe, "comme la France, devraient se tenir à ses côtés. Car c’est notre civilisation commune que nous défendons dans la guerre sur sept fronts que nous menons contre l’axe iranien de la terreur". "Je trouve cet appel honteux", a clairement fait savoir le Premier ministre israélien, qui "espère que la France va modifier sa politique, afin que nous puissions travailler ensemble à la stabilité du Liban, ainsi que sur d’autres dossiers régionaux". Quid de la Finul ? "Nous n’avons strictement rien contre la Finul. Il est vrai que le Hezbollah se cache souvent derrière des postes de la Finul pour lancer des missiles contre nous […]. En presque vingt ans, combien de missiles du Hezbollah la Finul a-t-elle arrêté ? Zéro, hélas !" a déploré Benyamin Netanyahou, alors que de nombreuses voix s'élèvent depuis plusieurs jours pour dénoncer les frappes israéliennes contre les Casques bleus de l'ONU. Enfin, alors qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, le Premier ministre israélien a jugé cette action "scandaleuse". "C’est comme si on avait, après la Seconde Guerre mondiale, inculpé pour crimes de guerre Churchill en même temps que les chefs nazis." Choléra : l'OMS tire la sonnette d'alarme au Liban Un premier cas de choléra a été confirmé dans le nord du Liban. Dans ce contexte, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en garde "contre le risque très élevé de propagation" du choléra au pays du cèdre. Si la patiente contaminée n'est pas une déplacée, mais une habitante du nord, l'OMS s'inquiète que les nombreuses personnes qui fuient le conflit arrivent désormais dans le nord du pays. Or, ces populations "n'ont pas été immunisées contre le choléra au cours des trente dernières années, et le risque de propagation est très élevé".

42 409. C'est le nombre de morts dans la bande de Gaza depuis l'offensive terroriste du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël. Un chiffre communiqué par le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, le lundi 14 octobre 2024 et qui révèle l'intensité des combats qui durent depuis maintenant plus d'un an. Au fil des mois, les tensions se sont intensifiées, et dès le 27 octobre 2023, Israël étendait son opération terrestre à Gaza. L'objectif pour Netanyahou et Tsahal sont clairs : "anéantir" le Hamas. Un cessez-le-feu d'une semaine avait néanmoins eu lieu en novembre 2023. Après un important bond en avant, le 13 avril 2024, l'Iran lance sa première attaque massive sur Israël. Allié du Hamas, l'Iran tire alors près de 350 drones explosifs et missiles sur l'Etat hébreu. Une attaque en réponse à des missiles tirés sur l'ambassade à Damas en Syrie le 1er avril, dans laquelle 11 personnes avaient perdu la vie, dont sept Gardiens de la révolution islamique.

Mardi 17 septembre 2024, une attaque d'un nouveau genre fait irruption dans la guerre. Des bipeurs et talkies walkies du Hezbollah explosent. Douze morts et près de 3 000 blessés sont recensés au Liban. Depuis ses explosions coordonnées, Israël ne cesse de frapper le Liban par des raids aériens ou terrestres. Plus de 1 000 personnes sont tuées dans des frappes de Tsahal et des milliers de Libanais sont contraints d'être déplacés. Le 1er octobre 2024, l'Iran répliquait avec l'envoi de près de 200 missiles balistiques directement sur Israël. Depuis, les deux pays se livrent une guerre sans merci, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien menaçait le 8 octobre 2024 le Liban de connaître "des destructions et des souffrances comme celles que nous voyons à Gaza" si la population du pays ne se "libérait" pas du Hezbollah. Des propos qualifiés de "provocation", par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Lundi 14 octobre 2024, le Hezbollah libanais a menacé Israël de nouvelles attaques dans un communiqué. Pour rappel, le Hezbollah avait frappé Haïfa deux jours plus tôt, tuant quatre soldats israéliens et faisant pas moins de 60 blessés. En ce début de semaine, l'organisation terroriste indique que "la résistance (…) promet à l'ennemi". Le raid mené "au sud d'Haïfa n'est qu'un avant-goût de ce qui l'attend s'il décide de continuer ses agressions contre notre peuple", menace-t-elle. D'après des médecins palestiniens cités par Associated Presse, la cour d'un hôpital de la bande de Gaza a ensuite été bombardée par l'armée israélienne, faisant au moins quatre morts et provoquant l'incendie d'un camp de déplacés.