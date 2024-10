Guerre au Proche-Orient : la riposte d'Israël contre l'Iran se précise

Israël entend poursuivre la guerre et promet de "frapper sans pitié le Hezbollah dans toutes les parties du Liban". Benyamin Netanyahou prévoit aussi frapper l'armée iranienne en représailles de la pluie de missiles lancée sur l'Etat hébreu début octobre.

L'essentiel Ce mardi 15 octobre, Israël réaffirme sa volonté de poursuivre le combat au Proche Orient. Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a promis de continuer "à frapper sans pitié le Hezbollah dans toutes les parties du Liban, y compris à Beyrouth" au lendemain de l'attaque la plus meurtrière lancée par le Liban depuis depuis le début de l'escalade. Le mouvement islamiste a revendiqué l'attaque ayant visé une base militaire à Binyamina, dans le nord d'Israël, et ayant tué quatre soldats et a fait plus de 60 blessés selon les secouristes.

Le Premier ministre israélien envisage également de s'en prendre à l'Iran selon le Washington Post. Benyamin Netanyahou s'est entretenu avec Joe Biden et a assuré au président américain avoir l'intention de frapper l'armée iranienne et ses bases militaires, sans toucher aux sites nucléaires ou pétroliers, pour riposter après la pluie de 200 missiles lancée par Téhéran contre l'Etat hébreu le 1er octobre.

L'attaque israélienne ayant visé l'hôpital Al Aqsa, dans la bande de Gaza, et fait plusieurs victimes dont des civils brûlés vifs continue de faire réagir. Les Etats-Unis ont rappelé qu'"Israël a la responsabilité de faire davantage pour éviter les victimes civiles – et ce qui s'est passé ici est horrible", mais il ne condamne pas pour autant l'attaque visant le Hamas qui "opérait près de l'hôpital pour tenter d'utiliser les civils comme boucliers humains".

Alors qu'Israël a réclamé le retrait des Casques bleus dans le sud du Liban, mais le chef de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) a rejeté la requête : "Il a été décidé qu'[elle] conserverait toutes ses positions en dépit des appels lancés par l'armée israélienne pour qu'elle libère les positions qui sont à proximité de la Ligne bleue." Pour rappel, Israël est accusé d'avoir fait "entrés de force" deux chars dans une des positions de la Finul, blessant des Casques bleus, le dimanche 13 octobre. Des attaques pouvant s'apparenter à des "crimes de guerre" dénoncées par le secrétaire général des Nations unies.

Dernières mises à jour

09:40 - Des civils brûlés vifs après l'attaque d'un hôpital à Gaza "Une autre nuit d'horreur dans la bande de Gaza" écrivait l'organisation onusienne UNRWA après qu'une frappe israélienne "a touché la cour d'un hôpital, brûlant les tentes où dormaient les gens" à l'aube du 14 octobre. La frappe a été lancé en pleine nuit et "des tentes ont pris feu suite à une frappe aérienne sur la cour de l’hôpital Al Aqsa où des personnes cherchaient refuge" selon Philippe Lazzarini, le commissaire-général de l’UNRWA. Les images de l'attaque ont circulé sur les réseaux sociaux et montrent l'horreur de la scène et certaines personnes prises dans les flammes, brûlant vives. Des faits rapportés par les journalistes de L'Orient le Jour. Israël a justifié son attaque en expliquant avoir mené une frappe contre un "centre de commandement et de contrôle (de combattants palestiniens), qui se trouvait dans un complexe servant auparavant d’hôpital des Martyrs d’al-Aqsa". 09:22 - Réaction américaine à l'attaque israélienne contre un hôpital de Gaza et aux images de civils brûlés vifs Alors que le 14 octobre, l'UNRWA a dénoncé et diffusé les images des scènes d'horreur survenues dans un hôpital de la bande de Gaza après une frappe israélienne, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a réagi ce mardi comme le rapporte un journaliste d'Axios : "Les images et vidéos de ce qui semble être des civils déplacés brûlés vifs après une frappe aérienne israélienne sont profondément troublantes et nous avons clairement fait part de nos inquiétudes au gouvernement israélien. Israël a la responsabilité de faire davantage pour éviter les victimes civiles – et ce qui s'est passé ici est horrible, même si le Hamas opérait près de l'hôpital pour tenter d'utiliser les civils comme boucliers humains". Le principal allié américain dénonce l'horreur entrainé par l'attaque, sans pour autant condamner l'attaque en elle-même qui prenait pour cible un hôpital considéré comme un repère du Hamas mais occupé par des civils. 09:10 - Netanyahou envisage de frapper l'Iran Israël n'a toujours pas riposter contre l'Iran après la pluie de 200 missiles lancée par Téhéran contre l'Etat hébreu le 1er octobre, mais le Premier ministre israélien se penche sur la question et l'a évoquée lors d'un entretien téléphonique avec Joe Biden le lundi 14 octobre selon le Washington Post. Selon le journal américain, Benyamin Netanyahou envisage de frapper des bases militaires de l'Iran, sans toucher de sites nucléaires ou pétroliers. Aucun fenêtre de tir n'aurait été évoquée, ni même une "imminence" de l'attaque. 14/10/24 - 21:54 - Netanyahou plaide pour le retrait de la Finul, Paris, Berlin, Rome et Londres font part de leur inquiétude Lundi soir, le Premier ministre israélien a estimé dans une seconde vidéo que "la meilleure façon d’assurer la sécurité du personnel de la Finul est que la Finul réponde à la demande d’Israël et se retire temporairement du danger", assurant au passage, alors que l'État hébreu est accusé de "possible crimes de guerre" par l'ONU après que cinq casques bleus ont été blessés par des frappes israéliennes ces derniers jours : "Israël ne combat pas la Finul. Il ne combat pas le peuple libanais. Il combat le Hezbollah, un suppôt de l’Iran qui utilise le territoire libanais pour attaquer Israël." Un peu plus tard dans la soirée, les ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et du Royaume-Uni ont, eux, exprimé dans un communiqué commun leur "profonde inquiétude à la suite des récentes attaques de l’armée israélienne contre les bases de la Finul, qui ont fait plusieurs blessés parmi les soldats de la paix". Condamnant "toutes les menaces qui pèsent sur la sécurité de la Finul", ils ont appelé à ce que ces "attaques cessent immédiatement" et brandi le droit international. 14/10/24 - 18:54 - Israël continuera "à frapper sans pitié le Hezbollah, y compris à Beyrouth", promet Benyamin Netanyahou Alors qu'Israël et le Hezbollah se livrent une guerre ouverte depuis le 23 septembre, le Premier ministre de l'État hébreu a de nouveau tenu des propos pour le moins offensifs ce lundi, dans une vidéo tournée à l'occasion d'une visite dans une base militaire frappée la veille par un drone du Hezbollah et publiée sur les réseaux sociaux. Benyamin Netanyahou y assure clairement qu'Israël continuera "à frapper sans pitié le Hezbollah dans toutes les parties du Liban, y compris à Beyrouth". 14/10/24 - 09:55 - Bombardement d'un hôpital à Gaza par l'armée israélienne : 4 morts et 40 blessés Ce lundi matin, d'après des médecins palestiniens cités par Associated Presse, la cour d'un hôpital de la bande de Gaza a été bombardée par l'armée israélienne, faisant au moins quatre morts et provoquant l'incendie d'un camp de déplacés. Dans l'hôpital des martyrs d’Al-Aqsa, des enfants étaient présents au moment de l'attaque, quatre morts et quarante blessés sont pour l'instant recensés. Tsahal affirme de son côté qu'elle visait des "terroristes". "Les agents du Hamas utilisaient l’enceinte de l’hôpital pour planifier et mener des attaques terroristes contre les forces de Tsahal et l’Etat d’Israël", indique le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, sur X. Un motif déjà évoqué par l'armée israélienne pour cibler de type d'établissement.

42 289. C'est le nombre de morts dans la bande de Gaza depuis l'offensive terroriste du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël. Un chiffre communiqué par le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, le lundi 14 octobre 2024 et qui révèle l'intensité des combats qui durent depuis maintenant plus d'un an. Au fil des mois, les tensions se sont intensifiées, et dès le 27 octobre 2023, Israël étendait son opération terrestre à Gaza. L'objectif pour Netanyahou et Tsahal sont clairs : "anéantir" le Hamas. Un cessez-le-feu d'une semaine avait néanmoins eu lieu en novembre 2023. Après un important bond en avant, le 13 avril 2024, l'Iran lance sa première attaque massive sur Israël. Allié du Hamas, l'Iran tire alors près de 350 drones explosifs et missiles sur l'Etat hébreu. Une attaque en réponse à des missiles tirés sur l'ambassade à Damas en Syrie le 1er avril, dans laquelle 11 personnes avaient perdu la vie, dont sept Gardiens de la révolution islamique.

Mardi 17 septembre 2024, une attaque d'un nouveau genre fait irruption dans la guerre. Des bipeurs et talkies walkies du Hezbollah explosent. Douze morts et près de 3 000 blessés sont recensés au Liban. Depuis ses explosions coordonnées, Israël ne cesse de frapper le Liban par des raids aériens ou terrestres. Plus de 1 000 personnes sont tuées dans des frappes de Tsahal et des milliers de Libanais sont contraints d'être déplacés. Le 1er octobre 2024, l'Iran répliquait avec l'envoi de près de 200 missiles balistiques directement sur Israël. Depuis, les deux pays se livrent une guerre sans merci, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien menaçait le 8 octobre 2024 le Liban de connaître "des destructions et des souffrances comme celles que nous voyons à Gaza" si la population du pays ne se "libérait" pas du Hezbollah. Des propos qualifiés de "provocation", par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Lundi 14 octobre 2024, le Hezbollah libanais a menacé Israël de nouvelles attaques dans un communiqué. Pour rappel, le Hezbollah avait frappé Haïfa deux jours plus tôt, tuant quatre soldats israéliens et faisant pas moins de 60 blessés. En ce début de semaine, l'organisation terroriste indique que "la résistance (…) promet à l'ennemi". Le raid mené "au sud d'Haïfa n'est qu'un avant-goût de ce qui l'attend s'il décide de continuer ses agressions contre notre peuple", menace-t-elle. D'après des médecins palestiniens cités par Associated Presse, la cour d'un hôpital de la bande de Gaza a ensuite été bombardée par l'armée israélienne, faisant au moins quatre morts et provoquant l'incendie d'un camp de déplacés.