Guerre au Proche-Orient : le Hezbollah menace Israël de nouvelles offensives

Après des frappes meurtrières à Haïfa, le Hezbollah menace Israël de nouvelles offensives "s'il décide de continuer ses agressions". Le récap' des dernières heures.

L'essentiel Ce lundi 14 octobre, d'après des médecins palestiniens cités par Associated Presse, la cour d'un hôpital de la bande de Gaza a été bombardée par l'armée israélienne, faisant au moins quatre morts et provoquant l'incendie d'un camp de déplacés. Dans l'hôpital des martyrs d’Al-Aqsa, des enfants étaient présents au moment de l'attaque, quatre morts et quarante blessés sont pour l'instant recensés. Tsahal affirme de son côté qu'elle visait des "terroristes". "Les agents du Hamas utilisaient l’enceinte de l’hôpital pour planifier et mener des attaques terroristes contre les forces de Tsahal et l’Etat d’Israël", indique le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, sur X.

Dans le même temps, le Hezbollah libanais menace Israël de nouvelles offensives dans un communiqué. L'organisation affirme que l'attaque "au sud d'Haïfa n'est qu'un avant goût de ce qui l'attend s'il décide de continuer ses agressions contre notre peuple". Pour rappel, une frappe de drones visant une position militaire à Haïfa a tué au moins quatre soldats israéliens la veille.

Dimanche 13 octobre, deux chars israéliens sont accusé d'être "entrés de force" dans une des positions de la Finul, blessant des Casques bleus. Le secrétaire général des Nations unies dénonce ces "attaques" contre des Casques bleus de l'ONU, pouvant s'apparenter à des "crimes de guerre".

En direct

09:55 - Bombardement d'un hôpital à Gaza par l'armée israélienne : 4 morts et 40 blessés Ce lundi matin, d'après des médecins palestiniens cités par Associated Presse, la cour d'un hôpital de la bande de Gaza a été bombardée par l'armée israélienne, faisant au moins quatre morts et provoquant l'incendie d'un camp de déplacés. Dans l'hôpital des martyrs d’Al-Aqsa, des enfants étaient présents au moment de l'attaque, quatre morts et quarante blessés sont pour l'instant recensés. Tsahal affirme de son côté qu'elle visait des "terroristes". "Les agents du Hamas utilisaient l’enceinte de l’hôpital pour planifier et mener des attaques terroristes contre les forces de Tsahal et l’Etat d’Israël", indique le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, sur X. Un motif déjà évoqué par l'armée israélienne pour cibler de type d'établissement. 09:22 - Une attaque "douloureuse", selon le chef de l'armée israélienne "Nous sommes en guerre, et une attaque contre une base d'entraînement sur le front intérieur est difficile et les conséquences sont douloureuses", indique le chef d'état-major de l'armée israélienne Herzi Halevi, après l'attaque, dimanche, d'une base militaire au sud de Haïfa, indique l'AFP ce lundi. Quatre soldats de Tsahal sont tombés dans ce raid du Hezbollah libanais. 09:03 - Le Hezbollah affirme avoir tiré des obus sur l'armée israélienne au Liban Le Hezbollah libanais indique ce matin que ses soldats ont tiré très tôt des obus sur des israéliens qui tentaient une "infiltration" dans le sud du Liban. "Lorsqu'une force d'infanterie ennemie a tenté de s'infiltrer sur le territoire libanais", vers Markaba, les combattants du Hezbollah ont pris pour cible cette force "avec des obus d'artillerie", indique un communiqué. Des soldats israéliens pourraient aussi avoir été visés ailleurs, dans la région de Labbouneh, avec des roquettes. 08:50 - L'ambassade de France "horrifié", après l'attaque à Haïfa Dimanche, l'ambassade française s'est dite "horrifiée" par la frappe de drones du Hezbollah libanais à Haïfa. Elle dénonce une "violence intolérable, dont les civils sont les premières victimes, [qui] doit cesser". "Nos pensées vont aux très nombreux blessés ainsi qu’à leurs proches. De Haïfa à Safed, d’Ashkelon à Netanya, le territoire israélien est depuis un an la cible quotidienne de roquettes, missiles et drones terroristes", précise-t-on dans le message publié sur X. 08:41 - Les victimes de l'attaque d'Haïfa avaient 19 ans Dans un communiqué publié ce lundi, le Hezbollah dresse le bilan de son attaque de drones sur une position molaire au sud de Haïfa, provoquant la mort de quatre soldats israéliens et blessant pas moins de 60 personnes. Toutes les victimes sont âgées de 19 ans indique l'armée. 08:33 - Après 4 morts à Haïfa, le Hezbollah poursuit ses menaces contre Israël Ce lundi 14 octobre 2024, le Hezbollah libanais a menacé Israël de nouvelles attaques dans un communiqué. Pour rappel, le Hezbollah avait frappé Haïfa deux jours plus tôt, tuant quatre soldats israéliens et faisant pas moins de 60 blessés. En ce début de semaine, l'organisation terroriste indique que "la résistance (…) promet à l'ennemi". Le raid mené "au sud d'Haïfa n'est qu'un avant-goût de ce qui l'attend s'il décide de continuer ses agressions contre notre peuple", menace-t-elle.

42 289. C'est le nombre de morts dans la bande de Gaza depuis l'offensive terroriste du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël. Un chiffre communiqué par le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, le lundi 14 octobre 2024 et qui révèle l'intensité des combats qui durent depuis maintenant plus d'un an. Au fil des mois, les tensions se sont intensifiées, et dès le 27 octobre 2023, Israël étendait son opération terrestre à Gaza. L'objectif pour Netanyahou et Tsahal sont clairs : "anéantir" le Hamas. Un cessez-le-feu d'une semaine avait néanmoins eu lieu en novembre 2023. Après un important bond en avant, le 13 avril 2024, l'Iran lance sa première attaque massive sur Israël. Allié du Hamas, l'Iran tire alors près de 350 drones explosifs et missiles sur l'Etat hébreu. Une attaque en réponse à des missiles tirés sur l'ambassade à Damas en Syrie le 1er avril, dans laquelle 11 personnes avaient perdu la vie, dont sept Gardiens de la révolution islamique.

Mardi 17 septembre 2024, une attaque d'un nouveau genre fait irruption dans la guerre. Des bipeurs et talkies walkies du Hezbollah explosent. Douze morts et près de 3 000 blessés sont recensés au Liban. Depuis ses explosions coordonnées, Israël ne cesse de frapper le Liban par des raids aériens ou terrestres. Plus de 1 000 personnes sont tuées dans des frappes de Tsahal et des milliers de Libanais sont contraints d'être déplacés. Le 1er octobre 2024, l'Iran répliquait avec l'envoi de près de 200 missiles balistiques directement sur Israël. Depuis, les deux pays se livrent une guerre sans merci, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien menaçait le 8 octobre 2024 le Liban de connaître "des destructions et des souffrances comme celles que nous voyons à Gaza" si la population du pays ne se "libérait" pas du Hezbollah. Des propos qualifiés de "provocation", par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

