Guerre au Proche-Orient : nouvelle menace de l'Iran ? Biden ne croit pas à une "guerre totale"

Israël a mené un violent raid aérien contre Beyrouth dans la nuit de jeudi à vendredi, certains frappes devaient viser le potentiel futur chef du Hezbollah. En Iran l'ayatollah Khamenei doit prendre la parole après avoir menacé les Etats-Unis et tout Etat qui aiderait Israël hier soir.

En direct

09:06 - La mort du successeur de Nasrallah toujours pas confirmée Alors qu'Israël dit avoir visé le successeur présumé de Hassan Nasrallah, chef défunt du Hezbollah, le mouvement islamiste libanais et pro-iranien indique à L'Orient Le Jour "ne pas encore avoir d'information" sur le sort du potentiel chef du groupe, Hachem Safieddine.

08:27 - Autoroute coupée entre le Liban et la Syrie Une frappe israélienne lancée dans la nuit à la frontière entre le Liban et la Syrie a coupé la principale route reliant les deux pays selon l'agence de presse libanaise ANI. Le ministre des Transports libanais précise à Reuters que la frappe a lieu près du poste-frontière de Masnaa, en territoire libanais.Depuis l'intensification de l'offensive israélienne ces derniers jours, des dizaines de milliers de personnes ont fuit le Liban en se rendant en Syrie principalement par cette route. Le porte-parole de l'armée israélienne accusait le Hezbollah de faire passer des armes de contrebande depuis la Syrie via ce poste-frontière, mais le ministre des Transports du Liban avait rétorqué que tous les postes-frontières étaient sous surveillance gouvernementale.

08:08 - "Nous pouvons éviter" une "guerre totale" d'après Joe Biden Joe Biden a estime pour sa part, dans la soirée de jeudi, que "nous pouvons éviter" une "guerre totale" au Moyen-Orient. Pourtant la communauté internationale craint bel et bien une escalade et une généralisation du conflit. Peu avant sa déclaration, le président américain, en tant que principal allié d'Israël, discutait avec l'Etat hébreu des possibles réponses israéliennes contre l'Iran : des frappes sur les infrastructures nucléaires ont été exclues, mais des frappes contre des structures pétrolières sont toujours à l'étude.

08:03 - Une prise de parole de l'ayatollah iranien Ali Khamenei prévue ce vendredi Fait rare ce vendredi 4 octobre : le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, doit prendre la parole pour mener la grande prière hebdomadaire et prononcer un prêche qui pourrait préciser les positions et les plans de l'Iran vis-à-vis d'Israël et de la guerre au Proche-Orient. Hier soir, Téhéran s'est déjà exprimé via une lettre transmise par la mission iranienne à l'ONU et a mis en garde tous les pays qui viendraient en aide à Israël, et plus particulièrement les Etats-Unis, en indiquant qu'ils "seraient considérés comme complices et deviendraient une cible légitime".

07:59 - Le potentiel futur chef du Hezbollah visé par les frappes d'Israël ? Certains frappes d'Israël avaient pour cible le potentiel successeur de Hassan Nasrallah à la tête du Hezbollah. Trois responsables israéliens cités par les médias américains Axios et The New York Times confirment que des attaques ont été lancées contre "une réunion de hauts dirigeants du Hezbollah, dont le successeur présumé de Hassan Nasrallah, Hachem Safieddine". Mais ni l'armée israélienne, ni le Hezbollah n'ont annoncé la mort du dirigeant du mouvement chiite.

07:55 - Une des salves de frappes israéliennes les plus violentes Israël a mené un nouveau raid aérien contre le Liban dans la nuit de jeudi à vendredi et cette salve de frappes a été une des plus violentes depuis le début de l'offensive israélienne. Les frappes ont surtout visé le sud de la capitale Beyrouth, connu qui étant un bastion du Hezbollah. Israël avait annoncé continuer à infliger des "coups sévères" au mouvement chiite.

03/10/24 - 23:33 - De nouvelles frappes entendues à Beyrouth FIN DU DIRECT - Plus tôt dans la soirée, une reprise des frappes israéliennes sur le sud du Liban avait déjà été rapportée. L'Orient-Le Jour avance qu'elles auraient été au moins six. Le quotidien francophone libanais indique par ailleurs que de nouvelles frappes qualifiées de "fortes" ont été entendues vers 23 heures, heure de Paris, dans la capitale libanaise et jusque dans le Kesrouan.

03/10/24 - 23:02 - Offensive israélienne au Liban : "Cela va bien au-delà de ce qui s’est passé en 2006" Au micro de CNN, le ministre de l'Économie libanais a déploré que l'offensive israélienne au Liban "détrui[se] le pays". "Cela va bien au-delà de ce qui s'est passé en 2006", a affirmé Amin Salam, pointant une frappe israélienne ce jeudi matin à moins de trois kilomètres du Palais du gouvernement. Et le ministre de constater encore : "Nous avons des hôpitaux remplis de gens, des écoles pleines de gens, des gens qui dorment dans la rue, et cette guerre continue. À mon avis, cette guerre n'a aucun but. Elle ne fait que détruire le pays."

03/10/24 - 22:35 - Le G7 fait part de sa "profonde inquiétude" face à la situation qui se dégrade au Moyen-Orient Les membres du G7 n'ont pas caché leur "profonde inquiétude" jeudi soir face à "la détérioration de la situation" au Moyen-Orient. Mettant en garde contre "une escalade incontrôlable", ils ont appelé les différentes parties à agir de manière "responsable et avec retenue". "Le droit international humanitaire doit être respecté", ont-ils plaidé.

03/10/24 - 22:09 - L'avertissement de l'Iran aux États-Unis Jeudi soir, Téhéran a clairement mis en garde Washington, fidèle soutien d'Israël. "Si un pays quelconque apporte son aide à l’agresseur, il sera également considéré comme complice et deviendra une cible légitime", a fait savoir la mission iranienne à l'ONU, ajoutant : "Nous conseillons aux pays de s’abstenir de s’impliquer dans le conflit entre le régime israélien et l’Iran et de se tenir à l’écart de la mêlée."