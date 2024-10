Guerre au Proche-Orient : un cessez-le-feu proposé à Gaza mais une escalade entre l'Iran et Israël ?

L'Iran n'a toujours pas évoqué de représailles après l'attaque israélienne contre ses sites militaires, perpétrée samedi, mais a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU ce lundi. A Gaza, le Hamas se dit ouvert à un accord de cessez-le-feu et renvoie la responsabilité à l'Etat hébreu.

L'essentiel Des frappes israéliennes continuent d'être envoyées dans le sud de Liban et ont fait plus d'une vingtaine de morts, selon le ministère de la Santé libanais.

Des attaques perpétrées par Israël ont aussi touché l'Iran, plus précisément des sites militaires, dans la journée du samedi 26 octobre. Le guide suprême de l'Iran a indiqué que les frappes ne devaient être "ni exagérées ni minimisées", mais n'a pas appelé à des représailles même s'il a évoqué "le droit et le devoir de se défendre contre les actes d’agression étrangers". Il a cependant demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, laquelle doit avoir lieu ce lundi 28 octobre à 20 heures (heure française).

Israël comme le Hamas ont évoqué la reprise des négociations pour un cessez-le-feu à Daho, au Qatar et le président égyptien a proposé une trêve de deux jours pour permettre la libération d'otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens.

Un haut responsable du Hamas, Husam Badran, a indiqué dans un communiqué publié par l'agence de presse pro-Hamas Shehab qu'un accord était possible renvoyant la responsabilité de la réussite ou d'un échec des négociations à Benyamin Nétanyahou : "Nos demandes sont claires et connues, et un accord peut être conclu, à condition que Netanyahou reste attaché à ce qui a déjà été convenu".

Dernières mises à jour

09:08 - Le Hamas se dit ouvert à un accord avec Israël Dans un communiqué publié par l'agence de presse pro-Hamas, Shehab, un haut responsable du Hamas a indiqué que le groupe islamiste palestinien est ouvert à un accord avec Israël. "Nos demandes sont claires et connues, et un accord peut être conclu, à condition que Netanyahou reste attaché à ce qui a déjà été convenu", a-t-il déclaré renvoyant la balle à Israël. Une déclaration faite dimanche, après la reprise des pourparlers sur un possible cessez-le-feu à Gaza. Mais le discours doit être pris avec des pincettes, car une guerre de communication continue de se jouer entre les deux belligérants. Aussi, le Hamas fait-il référence à un cessez-le-feu durable ou à la proposition de trêve formulée par l'Egypte sur une cessation des combats pendant deux jours pour permettre un échange entre des otages israéliens retenus par le Hamas et des prisonniers palestiniens ? 08:35 - Le Conseil de sécurité de l'ONU réunit en urgence ce lundi Après l'attaque israélienne contre ses sites militaires, l'Iran a réagi sans appeler à des représailles mais en demandant la tenue d'un réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Une requête acceptée et qui entrainé une réunion des membres du conseil onusien ce lundi à 15 heures à New-York, soit à 20 heures à Paris. La demande de l'Iran, qui souhaite que l'ONU condamne les frappes israéliennes, a été soutenue par l'Algérie, la Chine et la Russie. 27/10/24 - 17:25 - Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU lundi C'était une demande de l'Iran : le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira en urgence lundi, à partir de 15 heures. La demande est aussi soutenue par l'Algérie, la Chine et la Russie. Le chef de la diplomatie iranienne demande à l'ONU de condamner les bombardements israéliens de samedi contre la République islamique d'Iran. 27/10/24 - 16:53 - Benyamin Netanyahou interrompu pendant les commémorations du 7 octobre Alors qu'il donnait un discours ce dimanche en hommage aux victimes des attaques du Hamas du 7 octobre 2023, Benyamin Netanyahou a été interrompu. Une personne a crié "mon père a été tué". Les protestataires ont été évacués. 27/10/24 - 16:01 - Le Hamas salue une "opération héroïque" à propos du camion qui a percuté une station de bus Dans un communiqué, le Hamas salue une "opération héroïque", menée selon lui "près du quartier général du Mossad". Le camion qui a percuté une station de bus a fait un mort et une trentaine de blessés. Le conducteur a été "neutralisé", selon la police. Une enquête est en cours pour déterminer s'il s'agit d'une "attaque terroriste". 27/10/24 - 15:32 - L'Iran pourrait répondre à l'attaque israélienne Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré dans une lettre à Antonio Guterres se réserver le droit de répondre à l'"agression criminelle" d'Israël. L'Iran a demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies.

42 718. C'est le nombre de morts dans la bande de Gaza depuis l'offensive terroriste du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël. Un chiffre communiqué par le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, le lundi 14 octobre 2024 et qui révèle l'intensité des combats qui durent depuis maintenant plus d'un an. Au fil des mois, les tensions se sont intensifiées, et dès le 27 octobre 2023, Israël étendait son opération terrestre à Gaza. L'objectif pour Netanyahou et Tsahal sont clairs : "anéantir" le Hamas. Un cessez-le-feu d'une semaine avait néanmoins eu lieu en novembre 2023. Après un important bond en avant, le 13 avril 2024, l'Iran lance sa première attaque massive sur Israël. Allié du Hamas, l'Iran tire alors près de 350 drones explosifs et missiles sur l'Etat hébreu. Une attaque en réponse à des missiles tirés sur l'ambassade à Damas en Syrie le 1er avril, dans laquelle 11 personnes avaient perdu la vie, dont sept Gardiens de la révolution islamique.

Mardi 17 septembre 2024, une attaque d'un nouveau genre fait irruption dans la guerre. Des bipeurs et talkies walkies du Hezbollah explosent. Douze morts et près de 3 000 blessés sont recensés au Liban. Depuis ses explosions coordonnées, Israël ne cesse de frapper le Liban par des raids aériens ou terrestres. Plus de 1 000 personnes sont tuées dans des frappes de Tsahal et des milliers de Libanais sont contraints d'être déplacés. Le 1er octobre 2024, l'Iran répliquait avec l'envoi de près de 200 missiles balistiques directement sur Israël. Depuis, les deux pays se livrent une guerre sans merci, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien menaçait le 8 octobre 2024 le Liban de connaître "des destructions et des souffrances comme celles que nous voyons à Gaza" si la population du pays ne se "libérait" pas du Hezbollah. Des propos qualifiés de "provocation", par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Lundi 14 octobre 2024, le Hezbollah libanais a menacé Israël de nouvelles attaques dans un communiqué. Pour rappel, le Hezbollah avait frappé Haïfa deux jours plus tôt, tuant quatre soldats israéliens et faisant pas moins de 60 blessés. En ce début de semaine, l'organisation terroriste indique que "la résistance (…) promet à l'ennemi". Le raid mené "au sud d'Haïfa n'est qu'un avant-goût de ce qui l'attend s'il décide de continuer ses agressions contre notre peuple", menace-t-elle. D'après des médecins palestiniens cités par Associated Presse, la cour d'un hôpital de la bande de Gaza a ensuite été bombardée par l'armée israélienne, faisant au moins quatre morts et provoquant l'incendie d'un camp de déplacés.