Ces moyens militaires déployés par la France contre l'Iran et dans le conflit au Moyen-Orient

La France soutient Israël et déploie des moyens militaires pour soutenir l'Etat hébreu face à l'Iran. Mais l'armée est aussi en renfort plus largement dans la crise.

La guerre au Proche-Orient a des impacts direct sur la politique militaire de la France. La deuxième attaque de l'Iran sur Israël en l'espace de six mois a nécessité quelques décisions importantes de la part du Quay d'Orsay et de l'Elysée ces dernières heures. Ce mercredi, à l'issue d'un Conseil de défense, la présidence de la République a publié un communiqué pour annoncer que Paris avait "mobilisé ses moyens militaires au Moyen-Orient" pour aider Israël à faire face à l'attaque de missiles balistiques sur son territoire, mardi.

Emmanuel Macron a publiquement et presque immédiatement "condamné" l'attaque revendiquée par l'Iran sur l'Etat hébreu et exigé que "le Hezbollah cesse ses actions terroristes contre Israël et sa population". Le chef de l'Etat français a aussi, dans le même temps, exhorté Israël à "mettre fin au plus vite" à ses "opérations militaires" au Liban pour amorcer une désescalade dans le conflit qui menace toute la région. Le président français, qui compte agir ces prochains jours pour que toutes les parties engagées trouvent une solution rapide vers un cessez-le-feu, entend aussi que les ressortissants français soient protégés : il a demandé aux ministères des armées et des affaires étrangères que "toutes les dispositions nécessaires soient prises" pour les "assister, et le cas échéant, leur venir en aide".

L'état-major français avait fait savoir mardi à l'AFP qu'un porte-hélicoptères amphibie (PHA) de la Marine nationale avait été déployé en Méditerranée orientale, en raison de la "détérioration de la situation" au Liban. Ce navire amphibie est équipé d'hélicoptères et d'un "groupement tactique embarqué" en cas d'évacuation de ressortissants français du Liban

Une frégate de type La Fayette doit également se rendre sur place cette semaine pour renforcer la présence française sur place. Selon les informations du JDD, qui s'appuie sur une source militaire de premier plan, l'armée française serait prête à "envisager l'envoi d'autres navires". "Si les circonstances l'exigent, nous devons être prêts à mobiliser d'autres moyens près de la zone d'opération", a fait savoir ce haut-gradé au journal.