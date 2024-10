"Honteux" : ce message du Pape adressé à la France et à la communauté internationale sur la guerre au Proche-Orient

Le pape François a fustigé l'attitude des grandes puissances face à l'horreur de la situation au Moyen-Orient.

Un an après les massacres du 7 octobre et la riposte militaire d'Israël à Gaza, alors que le conflit entre l'Etat hébreu, le Hamas, le Hezbollah et l'Iran a pris une ampleur qui laisse redouter un embrasement généralisé de la région, le pape François a tenu à adresser aux catholiques du Moyen-Orient une lettre pour s'émouvoir de la situation.

Dans ce courrier, le souverain pontife fait part de sa colère à l'endroit des acteurs engagés dans la région et pointe "l'incapacité honteuse" des grandes puissances à obtenir un cessez-le-feu au Proche-Orient.

"Il y a un an, la mèche de la haine a été allumée. Elle ne s'est pas éteinte, mais s'est embrasée dans une spirale de la violence", regrette le pape, qui estime que cette violence est rendue possible par "l'incapacité honteuse de la communauté internationale et des pays les plus puissants à faire taire les armes et à mettre fin à la tragédie de la guerre".

Sans nommer aucun pays, le pape est toutefois assez clair ; sont ciblés au-delà des acteurs menant des combats : les Etats-Unis, les pays ayant un poids diplomatique majeur comme les membres permanents de l'ONU dont la France, et tous ceux qui peuvent mettre en avant leur influence pour amener la paix dans la région.

"Le sang coule, les larmes aussi, la colère augmente, tout comme le désir de vengeance, alors qu'il semble que peu se soucient de ce qui est le plus nécessaire et de ce que les gens veulent : le dialogue, la paix. Je ne me lasse pas de répéter que la guerre est une défaite, que les armes ne construisent pas l'avenir mais le détruisent, que la violence n'apporte jamais la paix. L'histoire le démontre et pourtant, des années et des années de conflits semblent ne nous avoir rien enseigné", écrit le pape dans ce message.