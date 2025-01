La fake news de Trump sur l'incendie à Los Angeles, un mensonge anti-écolo

Alors qu'un violent incendie ravage la ville de Los Angeles et a fait plusieurs morts, Donald Trump désigne un coupable en répandant de fausses informations.

Los Angeles brûle et Donald Trump préfère désigner un coupable que s'inquiéter des victimes. Le président américain élu qui sera investi dans une dizaine de jours a réagi aux violents incidents qui réduisent des milliers d'hectares et de bâtiments en cendres, le mercredi 8 janvier sur son réseau Truth Social. Le milliardaire n'a pas eu un mot pour les victimes sinistrées, blessées ou les cinq personnes décédées selon le bilan provisoire. Il n'en a eu qu'après le gouverneur démocrate de la Californie, Gavin Newsom qu'il juge responsable des incendies.

Le futur locataire de la Maison Blanche reproche au démocrate d'avoir "refusé de signer la déclaration de restauration de l'eau qui lui avait été présentée et qui aurait permis à des millions de gallons d'eau, provenant de l'excès de pluie et de la fonte des neiges dans le Nord, de s'écouler quotidiennement dans de nombreuses régions de Californie". D'après Donald Trump c'est ce refus qui a entrainé la sécheresse et les difficultés des pompiers à trouver de l'eau pour éteindre les flammes. Les habitants de Los Angeles ont effectivement été encouragés à économiser l'eau après que trois réservoirs alimentant les bouches d'incendie ont été vidées par les pompiers dans leur combat contre le feu.

Le gouverneur de Californie "ne s'est pas soucié des habitants de la Californie" a déclaré Donald Trump sur Truth Social, accusant le démocrate d'avoir privilégier une politique environnementale et la protection d'un poisson : "Il voulait protéger un poisson sans intérêt appelé hypomesus transpacificus". Mais la réalité est plus complexe que ce que le président élu veut faire croire en répandant ce que l'AFP qualifie de "fausses informations".

Fake news au service du débat entre agriculture et environnement

Concernant la "déclaration de restauration des eaux", les services de Gavin Newsom ont indiqué qu'il "n'existe pas de tel document – c'est de la pure fiction." Quant au fait de jeter la responsabilité des incendies et du manque d'eau sur les mesures environnementales, lesquelles sont réduites à la protection d'un seul poisson, est malhonnête de la part du Républicain. A Los Angeles, la plupart de l'eau utilisée provient du fleuve Colorado et sert en priorité à alimenter l'industrie agricole rapporte l'AFP. Un détail de Donald Trump s'abstient de mentionner puisque dans la bataille de l'eau qui oppose les exploitants agricoles aux défenseurs de la biodiversité, le futur chef de l'Etat a choisi son camp depuis longtemps. Lors de son premier mandat déjà, Donald Trump n'avait pas hésité à alléger les normes environnementales pour favoriser les activités agricoles, même celles aux conséquences néfastes sur la qualité de l'eau avec la modification du Clean Water Act par exemple.

En Californie, la question de la protection environnementale notamment de certaines espèces fait débat depuis de longues années. Mais le sujet ne fait que s'aggraver avec la multiplication des sécheresses et les moyens de lutte contre celle-ci qui pour beaucoup consistent à des pompages d'eau massifs fragilisant encore davantage l'environnement. Des difficultés auxquelles s'ajoute l'utilisation massive d'eau pour les productions agricoles. Avec autant de besoins en eau, la bataille pour l'or bleu fait rage en Californie. Si les équipes du gouverneur assurent "se concentrer sur la protection des personnes, sans faire de politique, et s'assurer que les pompiers disposent de toutes les ressources dont ils ont besoin", Donald Trump a annoncé "exiger de ce gouverneur incompétent qu'il permette à l'eau douce, propre et magnifique d'affluer en Californie", tentant de tirer la couverture à lui.