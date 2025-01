Investiture de Donald Trump : invités sulfureux, show étonnant... Et un record de décrets ?

12:04 - Ces artistes qui vont chanter à l'investiture de Donald Trump

Il est habituel de voir des artistes performer lors des investitures de chaque président des Etats-Unis. Si Joe Biden avait eu droit à Lady Gaga et Jennifer Lopez entre autres, Donald Trump a rassemblé d'autres noms issus d'univers musicaux bien différents. La chanteuse de country la plus récompensée de l'histoire de la Recording Industry Association of America et aux 85 millions de disques vendus, Carrie Underwood, chantera "America the Beautiful"au Capitole après le serment de Donald Trump. Suivront le chanteur d’opéra Christopher Maccio interprétera l’hymne national et Lee Greenwood qui chantera son célèbre "God Bless the USA".

Les autres artistes se produiront lors des trois bals prévus dans la soirée de lundi et lors desquels Donald Trump s'exprimera. Le groupe disco Village People, une des têtes d'affiches, interprétera son tube "Y.M.C.A" diffusé lors de chaque meeting de Trump au Liberty Ball, de même que le chanteur Jason Aldean auteur de la chanson "Try That in a Small Town". Le Commander-in-Chief Ball, bal consacré aux militaires, accueillera le roupe country Rascal Flatts et l’auteur-compositeur-interprète texan Parker McCollum. Enfin, l’auteur-compositeur-interprète Gavin DeGraw, connu pour sa chanson utilisée dans le générique de la série télévisée "Les frères Scott", se produira lors du Starlight Ball.