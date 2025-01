Commémorations d'Auschwitz : pourquoi la possible présence de Nétanyahou fait-elle polémique ?

Le gouvernement polonais a invité les dirigeants israéliens, dont Benyamin Nétanyahou, a assisté aux 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz le lundi 27 janvier. Une décision qui suscite beaucoup d'opposition à plusieurs égards.

Benyamin Nétanyahou viendra-t-il en Europe ou non ? C'est la question qui se pose après que le gouvernement polonais a invité les dirigeants israéliens, dont le Premier ministre, à venir assister aux 80 ans de la libération du camp de concentration d'Auschwitz, en Pologne, ce lundi 27 janvier. Non seulement de le convier, le gouvernement polonais a aussi promis au dirigeant de l'Etat hébreu qu'il ne serait pas arrêté, en dépit du mandat d'arrêt émis contre lui par la Cour pénale internationale (CPI).

"Que ce soit le premier ministre, le président ou le ministre de l'éducation de l'État hébreu, leur sécurité sera garantie et ils ne seront pas arrêtés", a confirmé le Premier ministre polonais, Donald Tusk devant la presse le 9 janvier. Une décision qui lui a été imposée par président de la Pologne, le conservateur Andrzej Duda, dans une lettre ayant rapidement fuité dans la presse internationale rapporte La Croix.

La décision et l'ordre du président polonais mettent le gouvernement et le pays dans une situation délicate, car ils contreviennent à la décision de justice rendue par la CPI en novembre 2024. Or, la Pologne qui a signé le Statut de Rome, reconnaissant les compétences de la CPI, a l'obligation de respecter cette décision. Une théorie qui n'a visiblement pas empêché le gouvernement de Donald Tusk d'ignorer le mandat d'arrêt international, à l'image d'autres pays européens, dont la Hongrie ou l'Italie. La volonté du président Andrzej Duda de s'opposer à l'arrestation de Benyamin Nétanyahou serait un signe d'amitié envoyé à Israël et une tentative de plaire aux Etats-Unis, principal allié de l'Etat hébreu et de nouveau dirigé par Donald Trump depuis peu.

Pourtant, lorsque la CPI a annoncé l'émission d'un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien le 21 novembre dernier, la Pologne avait indiqué se soumettre à la décision de justice. Le vice-ministre polonais des affaires étrangères, Wladyslaw Teofil Bartoszewski, avait assuré que Varsovie respecterait les décisions de la CPI. Une volte-face qui a provoqué la colère d'une moitié de la population qui s'oppose à l'idée de laisser Benyamin Nétanyahou en liberté. 51,9% de la population polonaise s'oppose à la décision de Donald Tusk selon un sondage de l'IBRiS commandé par Rzeczpospolita et relayé par Euractiv. Un haut fonctionnaire souhaitant rester anonyme a confié à La Croix que la décision du Premier ministre polonais était "une très mauvaise solution" tout en reconnaissant que "c'était la seule possible".

Benyamin Nétanyahou sera-t-il présent ?

Assuré par le pouvoir en place de ne pas être arrêté dès son arrivée en Pologne, le Premier ministre israélien pourrait être tenté d'assister à la commémoration des 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz, ce lundi 27 janvier. Benyamin Nétanyahou n'a jamais donné de précision sur ce qu'il comptait faire, mais d'après La Croix le dirigeant de l'Etat hébreu n'aurait pas prévu de se rendre en Pologne.

Alors qu'Israël est en guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza depuis plus d'un an et avec le Hezbollah libanais plus récemment, les déplacements à l'étranger de Benyamin Nétanyahou sont limités. D'autant que l'Etat hébreu œuvre en ce moment à une première phase de trêve et doit poursuivre les négociations pour d'éventuelles autres étapes du cessez-le-feu. Sans compter sur les violentes oppositions exprimées par une partie de la population israélienne et internationale contre le gouvernement de Nétanyahou. Lequel est accusé par CPI de "crimes contre l'humanité" et "crimes de guerre". Des accusations qui pour certains invalident la venue du Premier ministre israélien aux commémorations de la libération du camp d'Auschwitz. Dans ce camp de concentration, le plus grand de l'Allemagne nazie, plus d'un million de personnes essentiellement juives sont mortes.