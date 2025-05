Guerre en Ukraine : Poutine embarrassé et pris au piège de sa propre proposition

Les Etats-Unis continuent de faire pression sur la Russie et l'Ukraine pour qu'une rencontre entre les deux chefs d'Etat s'organise ce jeudi en Turquie lors des pourparlers. D'après Steve Witkoff, l'émissaire spécial de Donald Trump impliqué dans le processus de négociation, les Etats-Unis doivent "réunir les Ukrainiens et les Russes autour d’une même table. Cette guerre a été brutale : ils ne s’apprécient pas. Il faut changer cela. Nous devons amener tout le monde à penser que la solution responsable à ce problème est une solution diplomatique". Laquelle doit passer par des négociations dont les principaux enjeux "sont les régions, la centrale nucléaire, et la question de savoir comment les Ukrainiens pourront utiliser le Dniepr et accéder à l’océan". Autant de sujets sur lesquels, la Russie et l'Ukraine ne parviennent pas à se mettre d'accord.

10:21 - Soit Zelensky et Poutine se rencontrent, soit les Etats-Unis se retirent des négociations

A trois jours de la reprises des pourparlers pour la paix en Ukraine organisée en Turquie, Steve Witkoff, l'émissaire spécial de Donald Trump, a jugé une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine "tout à fait possible" au du média d’extrême droite Breitbart News. Plus que possible, il estime que ce sommet est nécessaire et en fait une condition pour le maintien des Etats-Unis dans le processus de négociations. Il indique même que Donald Trump "a lancé un ultimatum aux deux parties : sans ces pourparlers directs et s’ils n’ont pas lieu rapidement, les États-Unis devraient se retirer de ce conflit, quoi que cela signifie. Ce n’est pas notre guerre. Nous ne l’avons pas déclenchée, mais nous voulons contribuer à y mettre fin".

Et l'Américain d'ajouter à l'adresse de la Russie, mais aussi de l'Ukraine et de l'Europe : "Si les États-Unis se retirent de ce conflit, autrement dit s’ils ne veulent pas s’y impliquer (…) ce sera un résultat négatif pour tout le monde. C’est négatif pour les Européens, c’est négatif pour les Ukrainiens, et je ne pense pas que ce soit positif pour les Russes."