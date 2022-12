Olena Zelenska : avec Brigitte Macron, une "amitié très particulière"

L'épouse de Volodymyr Zelensky a rencontré Brigitte Macron à plusieurs reprises. Les deux femmes ont engagé une correspondance dès les premiers jours de la guerre en Ukaine.

C'est probablement une relation qui a son importance dans la manière dont s'entremêlent les discussions diplomatiques entre la France et l'Ukraine, et qui demeure dans l'ombre et l'informalité : entre Brigitte Macron et Olena Zelenska, les deux premières dames, se sont rapprochées ces derniers mois. Comme le rapporte Le Monde, qui a pu consulter la correspondance "soutenue" entre les deux femmes depuis le mois de mars, les échanges nourris envoyés tout au long de la guerre n'ont rien de superficiels. "En ces heures sombres, je pense à vous", a d'abord écrit, le 2 mars, Brigitte Macron, qui a joint les actes à la parole : la première dame a récolté 1 million d'euros via la Fondation des hôpitaux qu'elle préside, et à versé cette somme à des organismes humanitaires pour l'Ukraine. Olena Zelenska a salué dans une lettre son "grand cœur" et l'a remercié pour avoir accéléré l'accueil d'enfants malades ukrainiens, touchés par le cancer, dans des établissements de soin français.

Les deux premières dames se sont rencontrées pour la première fois avant la guerre, en 2019, juste après l'élection de son mari Volodymyr Zelensky. "Je me souviens de son accueil, sur le perron de l'Elysée, avec beaucoup de reconnaissance, car, en tant que novice dans le rôle d'épouse de présidente, j'étais très inquiète. [...] Elle m'a beaucoup soutenue, elle m'a donné de l'assurance, et alors que cette guerre touche désormais mon pays, je peux dire que notre amitié n'a fait que se renforcer" disait-elle le 12 décembre sur le plateau de BFMTV. "Nous avons réalisé des projets en commun, près de 30 000 enfants en France sont soignés en France. [...] Madame Macron n'a non seulement tendu la main, mais a aussi fait beaucoup de choses pour nos enfants. Elle était dans l'un des avions qui conduisaient les enfants, pour soutenir les mamans. Il s'agissait d'un vrai geste d'humanité", a-t-elle ajouté.

En septembre 2022, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, à New York, les deux femmes sont apparues très proches, se tenant la main longuement, alors que les pays de l'Europe de l'ouest tentaient de faire voter plusieurs résolutions pour condamner l'offensive russe et isoler Vladimir Poutine. L'Elysée et la diplomatie ukrainienne parlent alors d'une même voix de l'"amitié particulière" qui lie les deux femmes.

Le 13 décembre, Olena Zelenska a participé à la conférence internationale de soutien, organisée pour aider les Ukrainiens à affronter l'hiver, aux côtés d'Emmanuel Macron. Le président ukrainien doit intervenir en visio lors de cette réunion multilatérale, qui se tiendra au Quai d'Orsay, et qui vise à coordonner l'aide d'urgence des Etats et des organisations internationales. Le même jour, elle a visité une école parisienne où sont scolarisés des enfants ukrainiens, accompagné de Brigitte Macron et du ministre de l'Education nationale, Pap Ndiaye. Olena Zelenska a par ailleur été invitée à présenter sa fondation, salle Pleyel, devant des élus et d'importants chefs d'entreprise, pour récolter des dons nécessaires à la reconstruction de l'hôpital central d'Izioum.