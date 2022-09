Volodymyr Zelensky : que va-t-il dire aux médias français ? Une interview attendue

ZELENSKY. Au lendemain de son discours diffusé devant l'Assemblée générale des Nations Unies, Volodymyr Zelensky donnera une interview ce vendredi 23 septembre à certains médias Français.

Alors que la violence des combats fait toujours rage en Ukraine, le pays de Volodymyr Zelensky fait face à une nouvelle étape décisive dans le conflit. Débutent ce 23 septembre des référendums organisés par la Russie pour déterminer le sort de quatre régions ukrainiennes. La Russie a annoncé la tenue de ces référendums d'annexion, sur les territoires ukrainiens occupés par la Russie, du 23 au 27 septembre (Lougansk, Donetsk, Kherson et Zaporojie). Dans ces régions, il sera demandé aux habitants si oui ou non ils ont envie d'être rattaché à la Russie. En réponse Volodymyr Zelensky, président ukrainien, a menacé la Russie via Telegram : "L'Ukraine va régler la question russe. La menace ne peut être liquidée que par la force."

Volodymyr Zelensky a pu compter sur le soutien de la communauté internationale qui a massivement condamné la tenue de ces référendums. Emmanuel Macron a dénoncé une "parodie" de référendums. Le président des Etats-Unis, Joe Biden, a quant à lui parlé de "simulacres". Pour le chancelier allemand, Olaf Scholz, ces référendums ne sont pas "acceptables". En réponse aux réactions occidentales, Volodymyr Zelensky a remercié "tous les amis et partenaires de l'Ukraine pour leur condamnation massive et ferme des intentions de la Russie d'organiser d'énièmes pseudo-référendums".

Volodymyr Zelensky, une interview dans les médias Français

Ce vendredi 27 septembre, le président ukrainien donne une interview réalisée à Kiev, par Ouest-France, Nice-Matin et 20 Minutes et diffusée sur TV5 Monde ce vendredi à 13h30, également retransmise à 14 heure sur LCP (canal 13 de la TNT).

Le président ukrainien sera interrogé pendant une heure par Cyril Viguier, Denis Carreaux, directeur des rédactions du groupe Nice-Matin, Patrice Moyon, journaliste à Ouest-France et Armelle Le Goff, directrice de la rédaction de 20 minutes.

L'interview d'une heure environ reviendra sur les sept mois de la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky devrait évoquer les faits marquants de ces derniers jours, comme la tenue des référendums organisées par la Russie dans quatre régions ukrainiennes, mais aussi sur l'appel de Poutine à 300 000 réservistes russes pour entrer en guerre.

Un discours ovationné devant l'ONU

Avant son interview française, l'ancien acteur ukrainien a été acclamé après son allocution diffusée devant l'Assemblée générale de l'ONU, dans la nuit du 21 septembre. Lors de son discours, le chef d'Etat a réclamé un "juste châtiment" contre la Russie. Il a demandé devant l'assemblée new-yorkaise, la création d'un tribunal spécial pour juger la Russie "pour son crime d'agression contre notre État".

Lors de la diffusion de son discours pré-enregistré, Volodymyr Zelensky a également appelé à la création d'un fonds de compensation pour l'Ukraine et estimé que la Russie devrait être privée de son droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU.