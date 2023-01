Dieudonné : excuses, retraite au Cameroun, mauvaise santé... Ce qu'il dit dans sa lettre de contrition

Dans le média "Israël Magazine", l'humoriste Dieudonné a "demandé pardon" à la communauté juive. Il avait été condamné à plusieurs reprises pour propos antisémites.

"Je demande pardon". Voici le titre de la lettre signée Dieudonné et publiée dans le média franco-israélien "Israël Magazine". Tant la surprise est grande, Le Parisien a pu obtenir de l'humoriste que cette tribune était bien écrite de sa main. Dans cette lettre, il demande "pardon". "Pardon à toutes celles et ceux que j'ai pu heurter, choquer, blesser au travers de certaines de mes gesticulations artistiques", écrit-il.

L'homme franco-camerounais a été condamné à de multiples reprises par la justice française pour injure antisémite ou encore pour contestation de crime contre l'humanité. En 2009, par exemple, la justice française l'avait condamné à 10 000 d'amendes pour avoir fait monter sur scène le négationniste Robert Faurisson. L'affaire était même aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme qui en 2015 avait débouté Dieudonné car "la Convention européenne des droits de l'homme ne protège pas les spectacles négationnistes et antisémites", avait répondu la CEDH. Dieudonné avait également été condamné en Suisse pour propos négationnistes.

Une lettre en guise d'adieu à la scène

Dieudonné Mbala Mbala demande donc aujourd'hui "pardon". Dans cette lettre où il annonce "vouloir quitter la scène en paix" car sa santé "l'invite" à partir en retraite au Cameroun, il y a déclaré que son "ambition était de faire rire tout le monde, et la communauté juive fait partie de mon monde". Et de poser sur le papier de profonds regrets sur ces dernières années, :

"Cela fait 35ans que j'exerce la profession d'humoriste. Bien plus qu'un métier, cette fonction fut pour moi une véritable passion, un sacerdoce pour lesquels j'ai consacré l'essentiel de mon existence et de mon énergie, au détriment souvent de mon entourage le plus proche, et notamment de mes sept enfants, que je n'ai quasiment pas vus grandir. Je saisis l'occasion qui m'est donnée ici pour leur demander pardon et de leur redire à quel point je les aime. Je tiens également à demander pardon à toutes celles et ceux que j'ai pu heurter, choquer, blesser au travers de certaines de mes gesticulations artistiques. Je pense notamment à mes compatriotes de la communauté juive, avec lesquels je reconnais humblement m'être laissé aller au jeu de la surenchère", écrit-il.

Le directeur d'Israël Magazine, André Darmon a accepté de publier cette lettre car il a "préféré que l'humoriste écrive ce qu'il avait à dire à ceux qu'il avait tant maltraités, les Juifs, et auxquels il voulait demander pardon". Il dit plus loin, vouloir laisser le public en juger. Le directeur de publication a également expliqué au Parisien avoir été contacté par son ami Francis Lalanne pour que Dieudonné et André Darmon se rencontrent, ce dernier a préféré le format écrit.