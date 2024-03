Cyril Hanouna entendu à l'Assemblée, en direct : un show monté en épingle sur TPMP ?

Cyril Hanouna est auditionné par la Commission d'enquête parlementaire sur l'attribution des fréquences de la TNT ce jeudi 14 mars. Les discussions sur les débordements de l'animateur de C8 pourraient être animées.

L'essentiel Cyril Hanouna est auditionné par la Commission d'enquête parlementaire sur l'attribution, le contenu et le contrôle des chaînes de télévision présentes sur la TNT, ce jeudi 14 mars à partir de 14 heures.

L'animateur de C8 doit être interrogé sur les débordements observés dans ses émissions, dont Touche pas à mon poste (TPMP). Le présentateur a fait l'objet de nombreux rappels à l'ordre de l'Arcom, voire de sanctions. Parmi les événements questionnés, les insultes à l'encontre de l'élu insoumis Louis Boyard devraient occuper les échanges.

Cyril Hanouna pourrait aussi être interrogé sur la surreprésentation d'idées ou de personnalités d'extrême droite dans ses émissions sur C8 pointée du doigt par certains lors de la dernière campagne électorale.

Le présentateur de TPMP a déjà évoqué son audition dans son émission et a promis de débriefer les débats dans l'épisode de ce jeudi 14 mars. Il avait déjà réagi aux auditions de collègues du groupe Canal et surtout à la convocation de Vincent Bolloré, le principal actionnaire du groupe, qui était auditionné hier.

Le Commission se tient alors que l'Arcom a entamé le processus de renouvellement d'attribution des fréquences de la TNT en 2025. Les chaînes CNews et C8 arrivent à la fin de leurs droits et espèrent être renouvelées. Les conclusions de la Commission pourraient être décisives. Suivez l'audition de Cyril Hanouna en vidéo :

13:53 - Boyard finalement absent de l'audition d'Hanouna C'était la confrontation qui rendait l'audition de Cyril Hanouna encore plus explosive : celle entre l'animateur et le député insoumis Louis Boyard. Mais le face à face n'aura finalement pas lieu. "J’ai déposé plainte contre Hanouna et il a déposé plainte contre moi. [...] Il y aurait un conflit d’intérêt à auditionner Hanouna, je ne peux donc pas m’y rendre" a déclaré l'élu sur X, ce jeudi matin à quelques heures de l'audition pour annoncer sa démission de la Commission d'enquête. Louis Boyard avait été violemment insulté par Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP en novembre 2022 après avoir critiqué Vincent Bolloré, principal actionnaire du groupe Canal à qui appartient la chaîne C8.

C'est le grand jour Pour Cyril Hanouna. L'animateur star de C8 doit être auditionné par la Commission d'enquête parlementaire sur l'attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision pour être diffusés sur la TNT, ce jeudi 14 mars à partir de 14 heures. Si la Commission arrive à son terme, elle se termine avec les déclarations deux des personnalités les plus exposées et critiquées du groupe Canal : le présentateur de Touche pas à mon poste visé par de (très) nombreux rappels à l'ordre, voire des sanctions de l'Arcom, et le principal actionnaire du groupe en la personne de Vincent Bolloré.

L'audition de Cyril Hanouna s'annonce tendue entre l'animateur et les députés qui siègent à la Commission. La star du petit écran a déjà plusieurs fois évoqué les convocations d'autres présentateurs du groupe, notamment de la chaine CNews, et avait défendu son patron et ami Vincent Bolloré avant que ce dernier soit entendu. L'homme a réitéré à la veille de sa propre audition pointant, non sans ironie, le traitement particulier prévu à son égard : "Demain je serai auditionné de 14h à 16h30 et apparemment, pour moi, ils ont demandé une dérogation, je suis le seul à avoir 2h30 et je suis flatté". Il ne serait pas étonnant que l'animateur utilise sa recette habituelle pour mettre son audition au centre du débat lors de l'épisode de TPMP de ce jeudi si les débats s'avèrent effectivement animés.

Les nombreux débordements de C8 interrogés

Cyril Hanouna sera accompagné de Lionel Eisenstein, le directeur général de sa société de production H2O, lors de l'audition. Les questions adressées à l'animateur devraient se concentrer sur la chaîne C8, sur laquelle il officie, et les nombreuses infractions aux règles qui régissent les contenus des émissions télévisuelles et théoriquement nécessaires de respecter pour être maintenu sur les fréquences de la TNT.

Plus largement, c'est le fonctionnement des chaînes de groupe Canal+, notamment CNews et C8, qui est examiné lors de ces auditions. Cyril Hanouna, présenté comme un proche de Vincent Bolloré, mais décrit par des enquêtes comme un homme avec une importante influence sur C8, devrait être interrogé sur ce point également. Des questions en rapport avec les reproches faits au groupe sur la promotion d'idées d'extrême droite par la surreprésentation de certains politiques, également observée dans les émissions de Cyril Hanouna, ou à Vincent Bolloré sur son interventionnisme auprès des chaînes pourraient aussi être posées.

Le face à face entre Hanouna et Boyard annulé

Au moment d'évoquer les débordements observés sur C8 et plus particulièrement dans les émissions de Cyril Hanouna, un événement risque de retenir l'attention : les violentes et nombreuses insultes lancées par Cyril Hanouna au député insoumis Louis Boyard qui était invité sur le plateau en novembre 2022. Pour ces propos, la chaîne avait écopé d'une amende de 3,5 millions d'euros. La situation avait dégénéré après la formulation de critiques à l'égard de Vincent Bolloré par l'élu insoumis.

Le député Louis Boyard, devait justement assister à l'audition et poser des questions à Cyril Hanouna, après avoir été nommé membre de la Commission en remplacement d'une collègue LFI. Mais le groupe politique a annoncé la démission de l'élu ainsi que deux autres de ses représentants à la Commission seulement quelques heures avant le début de l'audition de l'animateur de C8. Le face à face était attendu et suscitait, peut-être, des inquiétudes. La décision de remplacer Louis Boyard pourrait être due à d'éventuels risques de conflit d'intérêts, les deux hommes ayant manifestement un passif. A la place, ce sont les députés insoumis David Guiraud, Rachel Keke et Sarah Legrain qui ont rejoint la Commission.