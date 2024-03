Mort de Laetitia Krupa : de quoi la journaliste de 48 ans est-elle décédée ?

La journaliste est morte des suites d'une maladie, a-t-on appris ce mercredi 20 mars 2024. Laetitia Krupa avait annoncé il y a un an se retirer quelque temps pour se soigner, indiquant rencontrer des soucis de santé, sans donner davantage d'information.

"La famille de Médias, le mag est en deuil. Nous avons la grande tristesse de vous annoncer le décès de Laetitia Krupa", a déclaré sur X la société de production JaraProd ce mercredi 20 mars 2024. "Laëtitia était profondément journaliste, intervieweuse incisive bataillant contre la langue de bois, et une fine analyste des arcanes du monde politique", peut-on encore lire dans cet hommage. Laetitia Krupa était âgée de seulement 48 ans. Dans son message, la production a également eu une pensée pour les proches de la journaliste et plus particulièrement pour sa fille Rose.

Il y a un an de cela, au début de l'année 2023, Laetitia Krupa avait révélé rencontrer des problèmes de santé. Sur Instagram, celle qui est connue pour avoir travaillé dans Média, le mag de France 5, mais aussi dans On n'est pas couché sur France 2, avait annoncé s'"absenter pendant quelques mois des plateaux télé, des studios radio et des réseaux sociaux" pour des raisons de santé. Sans en dire plus sur le mal qui la rongeait, Laetitia Krupa avait promis : "Surtout, je vais me soigner." Quelques mois plus tard, elle avait affirmé avoir subi une opération qui lui avait "sans doute sauvé la vie", avant d'annoncer son retour au travail en avril 2024.

Mais la maladie n'aura finalement donné que peu de répit à l'auteure de La Tentation du Clown : comment un candidat hors système va bouleverser la présidentielle. Promettant la sortie d'un nouveau livre, prévue au mois de mai, elle avait révélé "attaquer un deuxième round" face à la maladie en janvier 2024 sur X. "En septembre, elle était de retour avec la pêche. On a retrouvé la Laetitia qu'on connaît, celle qui croque la vie à pleines dents, positive et dynamique. Avant d'être à nouveau rattrapée par la maladie…" a de son côté confié au Parisien son ancien collègue Thomas Hugues qui lui a rendu hommage.