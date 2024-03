Kate Middleton atteinte d'un cancer : une vidéo diffusée, ce que l'on sait de sa maladie

Dans une vidéo partagée par la famille royale vendredi 22 mars, Kate Middleton explique qu'elle est atteinte d'un cancer. Des interrogations subsistaient sur son état de santé depuis une opération en janvier.

Dans une vidéo publiée vendredi 22 mars, Kate Middleton annonce qu'elle est atteinte d'un cancer. La santé de la princesse de Galles était scrutée depuis une chirurgie abdominale qu'elle avait subie en janvier et son absence médiatique depuis. Dans une vidéo qui la montre assise sur un banc, Kate Middleton commence par remercier les personnes qui l'ont soutenue pendant sa convalescence et indique que ces derniers mois ont été "extrêmement difficiles" pour la famille royale britannique. Au début du mois de février, Charles III avait annoncé être atteint d'un cancer.

Kate Middleton explique que l'opération abdominale qu'elle a subie en janvier avait d'abord été considérée comme non-cancéreuse. Toutefois, si l'opération s'est bien passée : "des tests effectués après l'opération ont révélé la présence d'un cancer", détaille-t-elle. Elle ajoute qu'elle a commencé une chimiothérapie préventive. "Cela a bien sûr été un choc énorme et William et moi avons fait tout ce que nous pouvions pour traiter et gérer cette situation en privé, dans l'intérêt de notre jeune famille", poursuit la princesse de Galles.

Revenant sur son absence, Kate Middleton raconte qu'elle a eu besoin de temps pour se rétablir de son opération, mais aussi pour expliquer la situation à leurs enfants George, Charlotte et Louis. "Je vais bien et je reprends des forces chaque jour en me concentrant sur les choses qui m'aideront à guérir", affirme-t-elle avant de dire combien son mari, le prince William, l'a soutenue. "Nous espérons que vous comprendrez que, en tant que famille, nous avons besoin de temps, d'espace et d'intimité", demande-t-elle. Enfin, la princesse de Galles a eu une pensée pour toutes les personnes "dont la vie est affectée par un cancer". "Ne perdez pas foi et espoir, vous n'êtes pas seul", conclut-elle dans la vidéo.