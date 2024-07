Céline Dion fait son retour en chanson aux JO de Paris... avec un grand classique français

Céline Dion, qui a atterri à Paris ce mardi 23 juillet, doit faire son retour sur scène lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris ce vendredi 26 juillet. La chanteuse a prévu d'interpréter un monument de la chanson française.

Céline Dion est à Paris. Et elle devrait bien chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. La chanteuse québécoise a atterri en France, à l'aéroport du Bourget à bord d'un jet privé, le mardi 23 juillet 2024, à seulement trois jours du lancement des JO. Une coïncidence qui n'en n'est pas une puisque d'après Le Parisien la star internationale donnera de la voix sur scène ce vendredi 26 juillet. Sa participation à la cérémonie qui faisait l'objet de rumeurs depuis des semaines ne fait plus de doutes. Mais les détails de la prestation en live de Céline Dion ne sont pas encore définis selon le journal francilien. La performance de l'interprète de I'm alive aura toutefois lieu uniquement s'il n'y a pas de contrindications de dernière minute.

Absente de la scène médiatique et n'ayant pas mis le pied en France depuis longtemps en raison de la maladie rare dont elle souffre, le syndrome de la personne raide, et qui la tient loin de la scène, la chanteuse semble présenter une meilleure forme physique. Les vidéos de la star capturées par des internautes à l'entrée de son hôtel l'attestent, comme le long voyage en avion entre Las Vegas, où elle vit, et Paris.

Céline Dion loge au Royal Monceau, dans le 8ème arrondissement de Paris, pour son séjour en France dont la durée n'est pas encore connue, selon les informations de BFMTV. La chaine confirmant une info de RTL ajoute que la chanteuse québécoise a rendez-vous chez Dior pour des essayages en vue de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques.

La chanteuse devrait interpréter une reprise de L'Hymne à l'amour d'Edith Piaf lors de la cérémonie des JO de Paris selon Le Parisien. Une chanson qui sonne comme une déclaration d'amour à la scène qu'elle retrouve après quatre ans d'absence. Et peut-être au public français, pour lequel la chanteuse a toujours dit avoir beaucoup d'affection, et qu'elle retrouve également après la suppression de plusieurs concerts en 2020. Sa prestation, la première depuis le 8 mars 2020 et son dernier concert à Newark, aux États-Unis, pourrait ne durer qu'une chanson pour préserver sa santé. Mais ce retour, événement dans l'événement, a de quoi réjouir les fans de la star et les spectateurs venus assister à l'ouverture des JO.

Céline Dion prépare-t-elle son retour ?

La présence de Céline Dion sur scène à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 crée l'événement, malgré les nombreuses rumeurs qui ont pu gâcher l'effet de surprise. La chanteuse n'est plus remontée sur scène depuis le 8 mars 2020, en raison de sa maladie neurologique. Restée dans l'ombre pendant quatre ans, l'interprète de J'irais où tu iras fait son retour dans les médias, notamment pour la promotion du document Je suis Céline Dion qui retrace son quotidien et son combat contre le syndrome de la personne raide. Un documentaire dans lequel la chanteuse laisse la porte ouverte à un retour sans donner de date précise.