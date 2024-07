Lady Gaga : un look et une chanson très attendus pour la cérémonie des JO

La Mother Monster est à Paris pour la cérémonie d'ouverture des JO, vendredi 26 juillet. D'abord connue pour son look et ses clips extravagants, Lady Gaga pourrait briller dans un registre différent ce soir.

Aperçue en début de semaine dans la capitale, Lady Gaga serait l'une des têtes d'affiche de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Même si sa participation n'a pas été confirmée, ses fans l'imaginent déjà performer aux côtés de Céline Dion, Aya Nakamura et des autres artistes pressentis pour l'événement. Il faut dire que l'une des premières images de Gaga à Paris en a dit beaucoup sur les raisons de sa présence. La star a été photographiée lundi matin debout sur une plateforme flottante posée sur la Seine, accompagnée d'un piano et de ce qui ressemblait à une équipe technique. Que fallait-il de plus aux fans pour deviner qu'elle ferait le show ce soir ? Rien du tout.

Pourtant, son nom n'est pas ressorti dans le florilège de rumeurs sur les artistes présents lors de la cérémonie. Trop concentré sur la polémique autour d'Aya Nakamura ou sur l'espoir d'un retour de Céline Dion et des Daft Punk, personne n'a imaginé l'interprète de Shallow à Paris pour accompagner les 10 500 athlètes venus du monde entier, pour ces olympiades.

Enfin, personne jusqu'au 15 juillet, lorsque le metteur en scène de la cérémonie d'ouverture des JO, Thomas Joly, publie, sur son Instagram, un teaser des Jeux de Paris, accompagné d'une légende "Elle approche". On y voit une silhouette féminine assise près d'un piano et arborant une tenue en cuir argentée, typiquement ce que peut porter la chanteuse, connue pour ses looks extravagants. Sitôt la vidéo postée, plusieurs internautes se mettent à parler de Lady Gaga, pour certains c'est sûr, c'est elle, et pour d'autres, c'est trop beau pour être vrai.

Que va-t-elle chanter ?

Il faut dire que la chanteuse est plutôt discrète ces dernières années, hormis sa tournée en 2022, où elle avait notamment livré une prestation spectaculaire au stade de France, Lady Gaga n'a pas sorti d'album en solo depuis 2020. Plus tôt cette année, la Mother Monster avait tout de même annoncé préparer un nouvel album, tout en précisant qu'il ne s'agirait pas d'un album de rock. Elle pourrait profiter de la cérémonie des JO pour dévoiler l'un de ses nouveaux titres en exclusivité devant 300 000 spectateurs, venus pour l'événement, et près d'un milliard de téléspectateurs présents devant leur télé.

Si les interrogations sur ce qu'elle pourrait chanter subsistent, nombreux sont ceux à l'attendre sur un morceau en particulier. Comme Céline Dion, également très attendue pour la cérémonie des Jeux, Lady Gaga pourrait s'illustrer sur une chanson d'Edith Piaf. La chanteuse new-yorkaise avait, en effet, très largement marqué le public avec son interprétation de la chanson La Vie en Rose dans le film A Star is Born, sorti en France en 2018.