Brigitte Macron dans une série Netflix qui assure que "les Français aiment les femmes plus âgées"

Brigitte Macron a fait une apparition dans un épisode de la série Emily in Paris.

Ce 12 septembre, la deuxième partie de la saison 4 d'Emily in Paris, série qui raconte le quotidien d'une Américaine vivant dans la capitale française idéalisée, sera enfin disponible. Dans cette seconde partie, la jeune femme se rend à Rome pour une nouvelle aventure professionnelle et personnelle. Cette fin de saison réserve bien des surprises, et notamment l'apparition de la Première Dame. Cette dernière avait, en effet, été aperçue sur les lieux de tournage en avril dernier, place de la Madeleine.

Dans la première saison déjà, son personnage, joué par une doublure, est apparu de dos à l'Elysée partageant un post d'Emily Cooper, permettant à la jeune femme de faire exploser son nombre d'abonnés. Une référence à son histoire d'amour avec Emmanuel Macron avait également été entendue dès le début de la série, dans une réplique du personnage joué par Kate Walsh, la patronne d'Emily : "Les Français aiment les femmes plus âgées. Regarde leur président, il est jeune et sexy et il a épousé sa prof", rappelant les 24 ans d'écart entre le chef de l'Etat et sa femme.

Brigitte Macron, cette fois, est plus explicitement évoquée. "C'est une grande fan de la série et elle a pris l'évocation de son personnage dans la saison 1 avec beaucoup d'humour", a raconté Lilly Collins à Elle. Pour la saison 4, ce sera une véritable participation de Brigitte Macron aux côtés de Lily Collins. "Cette scène de la saison 4 est un clin d'œil, et tourner avec elle a été à la fois un honneur et un vrai bonheur", a ajouté l'actrice. Les deux femmes s'étaient déjà rencontrées à l'Elysée en 2022, alors que le tournage de la saison 3 était en cours.

Une apparition réussie

Selon TV magazine, cette scène surviendrait dans le septième épisode et serait très courte. La séquence met en scène un déjeuner entre Lily Collins et la nouvelle recrue de l'agence Grateau, Geneviève. Lors de ce repas à La Maison de la Truffe, Emily tente d'intégrer sa nouvelle collègue. C'est à ce moment-là qu'elles se rendent compte que la Première Dame est installée à une table voisine et Emily lui demande alors un selfie ensemble. Elles échangent quelques mots et se prennent en photo. Netflix a assuré à l'AFP qu'aucune consigne vestimentaire n'avait été donnée à Brigitte Macron.

Il ne faut pas oublier que Brigitte Macron a été professeure de théâtre. Le créateur de la série Darren Star a d'ailleurs vanté le "talent" de la Première dame et voit dans sa participation "une reconnaissance de l'impact de la série sur l'attractivité de la France". La Première dame était déjà apparue dans une autre série. En 2018, elle a été vue dans Vestiaires, interprétant son propre rôle dans cette série consacrée au handicap et à l'inclusion.