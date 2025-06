Modifiez votre code PIN immédiatement s'il figure sur cette liste

Les codes PIN figurant sur cette liste sont à risque et doivent être rapidement changés.

Choisir un bon code PIN peut s'avérer aussi délicat que de disposer d'un bon mot de passe sur votre ordinateur. Les restrictions sont tout de même plus sévères puisqu'un code PIN ne doit généralement pas excéder quatre chiffres. Difficile donc d'établir un code pin suffisamment sécurisé pour échapper à des tentatives d'accès de la part de vos proches ou de pirates informatiques. Il existe cependant une liste de 50 codes PIN qui sont à risque depuis quelques semaines.

Le site ABCNews a procédé à l'analyse de plusieurs listes de fuites de données que des experts en cyber sécurité ont remarqué que plusieurs codes PIN étaient fréquemment présents, et donc, sujets à risques. Ces codes PIN sont parmi les plus utilisés à travers le monde et parmi les plus faciles à trouver si jamais quelqu'un souhaite accéder à votre appareil. C'est pourquoi il convient de modifier rapidement votre code PIN s'il figure parmi cette liste.

Cette liste recense les 50 codes PIN les plus à risques, mais également les plus communs. Il n'y a donc aucune honte à ce que votre code personnel y figure, mais il est tout de même recommandé de modifier ce dernier au plus vite pour votre sécurité. Les codes PIN en question sont notamment les suivants : 0000, 1010, 1111, 1122, 1212, 1234, 1313 et 1342. Ces chiffres sont souvent faciles à mémoriser et constituent donc des codes PIN simples à retenir, mais également à deviner.

Parmi les autres codes PIN à éviter, on retrouve évidemment beaucoup d'années de naissance. La liste des codes à modifier d'urgence contient les références suivantes : 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004 et enfin 2005. Leur présence sur la liste est assez simple : ils sont faciles à deviner. Concrètement, n'importe quelle personne qui arrive à obtenir votre date de naissance ou votre âge pourra alors débloquer votre smartphone et accéder à toutes vos données personnelles disponibles dessus. Tâchez donc d'utiliser un code PIN qui ne fasse pas écho à une donnée facilement récupérable.

Enfin, certaines années et suites de chiffres très simples à retenir (et à taper) sont également présents dans la liste en question. Si ces chiffres ne font pas directement référence à une donnée personnelles (comme votre âge), ils n'en sont pas moins à risque puisqu'ils sont assez faciles à deviner : 2020, 2222, 2468, 2580, 3333, 4321, 4444, 5555, 6666, 6969, 7777, 8888 et 9999.

Si vous cherchez à créer un code PIN sécurisé et fiable, le meilleur conseil est encore de choisir une suite de chiffres qui n'a aucun rapport avec vous. Evitez donc les dates qui se rapportent à un événement important (votre naissance, votre mariage, etc...) et choisissez plutôt une suite de chiffres aléatoire. Si votre smartphone ou votre carte SIM vous permet de disposer d'un code à six ou dix chiffres, c'est encore mieux et vous devriez toujours opter pour l'option la plus longue à retenir.