Cette star de cinéma des années 60 et 70 nous a quittés

Cette actrice italienne a joué dans certains classiques du cinéma italien et français. Elle s'est éteinte à l'âge de 91 ans.

Le monde du cinéma est en deuil. Ce mercredi 25 juin 2025, une actrice italienne, sollicitée par les plus grands réalisateurs de sa génération, nous a quittés. La comédienne, surnommée "actrice la plus française des vedettes italiennes", s'est éteinte à Rome à l'âge de 91 ans, nous ont appris plusieurs médias italiens. C'est particulièrement dans les années 1960 et 1970 qu'elle s'est fait un nom, jouant dans plusieurs longs-métrages devenus depuis des classiques du septième art. Elle est qualifiée "d'actrice au magnétisme irrésistible et au talent fulgurant" par la secrétaire d'Etat italienne à la Culture Lucia Borgonzoni, interrogée par l'AFP.

Anna Maria Massetani, qui était connue à l'écran sous le nom de Lea Massari, est née à Rome, le 30 juin 1933. Après avoir vécu quelques années en Espagne, en France et en Suisse, elle s'inscrit à la faculté d'architecture de Rome. Pour payer ses études, elle fait du mannequinat et découvre l'univers du cinéma grâce à un ami de sa famille.

© MARY EVANS/SIPA (publiée le 25/06/2025)

Lea Massari débute sa carrière dans Du sang dans le soleil, de Mario Monicelli, en 1954. Mais il faudra attendre six ans encore pour qu'elle décroche le rôle pour lequel elle est, encore aujourd'hui, plus connue. Elle joue une jeune femme qui disparaît juste avant son mariage dans L'Avventura, de Michelangelo Antonioni. Grâce à ce long-métrage sorti en 1960, elle obtient une notoriété internationale.

Par la suite, Lea Massari s'est imposée auprès de réalisateurs émérites : elle obtient un rôle dans le péplum Le Colosse de Rhodes réalisé par Sergio Leone (1961), avant d'obtenir le David Donatello de la meilleure actrice (équivalent du César de la meilleure actrice) pour ses interprétations dans Une vie difficile de Dino Risi (1961) et Les rêves meurent à l'aube de Mario Craveri, Enrico Gras et Indro Montanelli.

Elle joue aussi en France aux côtés d'Alain Delon dans L'Insoumis d'Alain Cavalier (1964). Elle le retrouve dans Le Professeur de l'italien Valerio Zurlini en 1972, rôle qui lui permettra de décrocher le Ruban d'argent de la meilleure actrice dans un second rôle. lea Massari a ainsi joué dans une vingtaine de films français : les plus connus restent Les Choses de la vie de Claude Sautet en 1970, Le Souffle au coeur de Louis Malle en 1971, ou Peur sur la ville d'Henri Verneuil en 1975. Lea Massari s'était toutefois fait très discrète depuis les années 1990 et n'a plus joué dans un film depuis.