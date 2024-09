Justin Timberlake condamné à travaux d'intérêt général pour conduite en état d'ivresse

Le chanteur américain a été condamné ce vendredi 13 septembre après avoir conduit en état d'ébriété. Un accord lui a permis d'éviter de plus lourdes peines.

Justin Timberlake a plaidé coupable ce vendredi 13 septembre d'avoir conduit en état d'ébriété. Il a été condamné à une amende de 500 dollars et à effectuer 25 heures de travaux d'intérêt général par le juge d'un tribunal de Sag Harbor, près de New York. La star de la pop devra également faire une déclaration publique sur la sécurité routière.

Le chanteur et acteur avait en effet été arrêté le 18 juin dernier dans une région huppée à l'est de New York. Il roulait à bord d'une BMW et avait grillé un stop. Justin Timberlake avait les "yeux injectés de sang, son haleine sentant l'alcool" et il ne parvenait pas à maintenir son véhicule sur une "bonne" trajectoire, selon la police, rapporte Le Dauphiné Libéré, d'après des informations de l'AFP. Selon CNews, la star avait également échoué aux tests de sobriété.

Un accord trouvé avec le juge

Durant l'audition ce vendredi, Justin Timberlake a fait part de ses profonds regrets. Il a reconnu ne pas avoir été en état de conduire au moment de son arrestation. En plaidant coupable, l'artiste échappe à toute poursuite pénale et procès. Son avocat, Edward Burke Jr, a en effet trouvé un accord avec le juge, rapporte le site américain TMZ. Les poursuites de conduite en état d'ivresse ont ainsi été abandonnées et requalifiées en "conduite avec des capacités réduites". Ce changement a radicalement baissé les peines encourues, explique CNews : auparavant, il risquait jusqu'à un an d'emprisonnement, 1 000 dollars d'amende et six mois de suspension de permis.