Tito Jackson : de quoi est décédé le frère de Michael Jackson et membre des Jackson Five ?

Le frère ainé de Michael Jackson a perdu la vie ce week-end à 70 ans.

La famille Jackson est de nouveau en deuil. Ils viennent de perdre Tito, le frère ainé de Michael Jackson, comme l'a annoncé leur ancien manager, Steve Manning. Celui qui avait fait partie des Jackson Five a rendu son dernier souffle à l'âge de 70 ans. Troisième des neufs enfants Jackson, il était le choriste et guitariste du groupe formé avec Jackie, Jermaine, Marlon et Michael, qui a connu un succès planétaire avec des tubes tels ABC et I Want You Back. Après la séparation du groupe, Tito s'est mis en retrait avant de revenir en se tournant vers le blues et en sortant deux albums solo en 2016 et 2021.

Ce dernier montait toujours sur scène : le 9 septembre dernier, il a performé aux côtés de Marlon et Jackie à Munich, sous le pseudonyme The Jacksons. Le trio s'était rendu avant de monter sur scène au mémorial de la ville, érigé en l'honneur de leur frère disparu en 2009. "Nous sommes profondément reconnaissants de ce lieu spécial qui honore non seulement sa mémoire, mais aussi notre héritage commun. Merci d'avoir gardé son esprit vivant", avait-il légendé sur les réseaux sociaux. Tito devait continuer à se produire et notamment le 25 octobre prochain à Atlantic City.

Si les causes officielles de son décès n'ont pas été confirmées, selon l'ancien manager de la famille auprès de Entertainment Tonight, le musicien aurait succombé à une crise cardiaque au volant de sa voiture alors qu'il était en plein road trip.

Ses fils, qui ont formé le groupe 3T, ont rendu hommage sur Instagram à celui qu'ils considéraient comme "un homme incroyable qui se souciait de tout le monde et de leur bien-être". Tito laisse aussi derrière lui neuf petits-enfants.