Viol en réunion, trafic sexuel, violences... Le rappeur P. Diddy visé par de lourdes accusations

Le rappeur américain P. Diddy a été arrêté à New York ce lundi 16 septembre 2024. L'homme est visé par neuf plaintes dénonçant des agressions sexuelles et autre violences. Le trafic sexuel pourrait être retenu parmi les chefs d'accusation.

Le rappeur américain Sean Combs, plus connu sous le pseudonyme de P. Diddy, est de nouveau rattrapé par les affaires judiciaires. L'artiste a été arrêté à New York, le lundi 16 septembre, comme l'a confirmé son avocat à CNN hier soir. Une interpellation réalisée après la prononciation de l'inculpation du rappeur par un grand jury. Les charges retenues contre P. Diddy n'ont pas encore été rendues publiques, mais l'homme devrait être accusé de racket et de trafic sexuel selon le New-York Times, qui cite l'avocat du chanteur et homme d'affaires. Le procureur Damian Williams devrait donné des précisions ce mardi matin.

P. Diddy se serait "volontairement" rendu dans la ville de New-York "en prévision de ces inculpations" a déclaré son avocat, Marc Agnifilo, dans un communiqué adressé à l'AFP. L'avocat a exprimé de la "déception" après "la décision du bureau du procureur des Etats-Unis de continuer ce que nous estimons être des poursuites injustes à l'encontre de monsieur Combs". Défendant son client, Me Agnifilo a décrit P. Diddy comme "une icône de la musique, un entrepreneur autodidacte, un père de famille aimant et un philanthrope qui a passé les 30 dernières années à bâtir un empire, à adorer ses enfants et à œuvrer pour l'amélioration de la communauté noire".

L'artiste américain récompensé par trois Grammy Awards au cours de sa carrière est pourtant visé par neuf plaintes déposées depuis novembre 2023. Certaines des plaignantes décrivent un prédateur sexuel violant qui aurait utilisé de l'alcool et des drogues pour obtenir leur soumission.

P. Diddy suspecté d'être mêlé à un trafic sexuel

Le rappeur de 54 ans, figure des années 90, est au cœur de plusieurs affaires judiciaires depuis le mois de novembre 2023 et la plainte de son ex-compagne, la chanteuse de R&B Cassie, qui l'accusait d'un viol en 2018 et d'avoir eu des "comportements violents" et "déviants" pendant une dizaine d'années. Elle citait en exemple des relations sexuelles qu'il l'aurait forcée à avoir avec des hommes prostitués. Quelques mois après le dépôt de plainte, une vidéo datant de 2016 et montrant le chanteur ruer son ex-compagne de coups avait été publiée. L'affaire avait finalement été réglée avec un accord confidentiel à l'amiable.

Mais depuis d'autres plaintes ont été déposées contre P. Diddy. Une des femmes derrière ces plaintes accuse le chanteur de l'avoir "droguée et agressée sexuellement" en 1992. Une autre a déposé plainte pour dénoncer un viol en réunion sur une mineure de 17 ans auquel le rappeur aurait participé en 2003. La dernière plainte en date a été déposée en juillet 2024 par Adria English, une ancienne actrice de films X, pour agression sexuelle. La plaignante accuse P. Diddy de s'être servi d'elle "comme d'un pion sexuel pour le plaisir et le bénéfice financier d'autres personnes". Les faits qu'elles évoquent se seraient déroulés entre 2004 et 2009 lors de soirées dans les Hamptons, dans l'Etat de New York. Sean Combs a, lui, toujours nié les accusations à son encontre.