Un garçon de 9 ans violé par chantage ? P. Diddy accusé de nouveaux crimes

Les nouvelles accusations de viols contre P. Diddy pleuvent et parmi les victimes plusieurs affirment qu'elles étaient mineures au moment des faits. Le rappeur américain a été arrêté et placé en détention provisoire pour trafic sexuel.

L'affaire P. Diddy continue de prendre de l'ampleur. L'artiste de 54 ans, déjà inculpé et placé en détention provisoire pour trafic sexuel et extorsion, fait l'objet de nouvelles accusations dont le niveau d'atrocité monte crescendo. Le rappeur américain est accusé d'avoir abusé de plusieurs femmes, de les avoir agressées sexuellement ou de les avoir contraintes à des rapports sexuels avec d'autres personnes en plus de les avoir parfois violentées. Mais il n'y aurait pas que des femmes parmi les victimes.

Déjà 120 personnes accusent Sean Combs, plus connu sous les noms de P. Diddy ou Puff Daddy, d'avoir abusé d'elles et se font représenter par l'avocat Tony Buzbee. Le juriste a précisé auprès de l'agence de presse AP qu'il était la voix de 60 femmes et de 60 hommes, dont 25 personnes qui disent qu'elles étaient mineures au moment des faits. Outre ces 120 victimes identifiées, le cabinet de Me. Buzbee travaille sur "plus de 100 autres cas" qui pourraient être amenés en justice a précisé l'avocat Andrew Van Arsdale à AP. Et le juriste continue d'appeler les personnes ayant subi ou eu vent d'affaires liées au trafic sexuel sont P. Diddy est suspecté de se manifester notamment via la ligne d'écoute téléphonique mise en place par son cabinet : " Je m'attends à ce que, grâce à ce processus, de nombreuses personnes puissantes et de nombreux secrets soient révélés". Les témoignages recueillis couvrent les 30 dernières années.

La victime la plus jeune avait 9 ans

Accusé d'être un prédateur sexuel violent, P. Diddy s'en serait pris à des mineurs parfois très jeunes. Me Buzbee a cité en exemple le cas d'une des plaignantes qu'il défend et qui était un jeune garçon de 9 ans au moment des faits selon lui. L'avocat rapporte à la presse que cette personne était venue auditionner pour le label Bad Boy Records du rappeur américain et qu'elle " a été victime d'abus sexuel, apparemment par Sean Combs et plusieurs autres personnes du studio [qui promettaient] en échange, à lui et à ses parents, un contrat d'enregistrement".

Le rappeur et producteur reconnu dans le monde du hip-hop qu'est P. Diddy est effectivement accusé dans l'acte d'inculpation d'avoir usé de son "empire" dans l'industrie musicale pour abuser sexuellement ses victimes. Le document précise également que l'artiste a eu recours à l'alcool et aux drogues pour obtenir la soumission des victimes. Un mode opératoire corroboré par les témoignages de plusieurs victimes, dont une qui déclare avoir été droguée puis violée par l'artiste et d'autres personnes alors qu'elle avait 15 ans. " Je dirais que dans 90% des cas, ces individus ont été drogués avant d'être agressés" estime pour sa part Me Buzbee. L'avocat fait d'ailleurs mention de soirées organisées par le rappeur et producteur dans lesquelles les individus étaient contraints de boire en se rapportant aux déclarations d'une plaignante : "L orsqu'on vous tendait un verre, si vous refusiez de le boire, on vous mettait à la porte".

Incarcéré dans une prison de New York depuis son arrestation le 17 septembre, P. Diddy doit rester en détention provisoire dans l'attente de son procès. Sean Combs a été pris dans cette affaire judiciaire en fin d'année 2023 avec une première plainte pour viol et violences physique déposée par son ancienne compagne, la chanteuse de RnB Cassie. Plusieurs autres plaintes ont suivi et ont conduit à l'interpellation de l'artiste. Selon Me Buzbee, depuis "le mur du silence a été brisé et les victimes se manifestent".