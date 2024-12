Trump détourne une photo de la femme de Joe Biden, nouvelle dérive misogyne

Sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a publié un photo-montage pour le moins inattendu. On peut l'y voir à Notre-Dame, discutant avec la première dame Jill Biden.

Du Trump tout craché. Fidèle à lui-même Donald Trump s'est à nouveau illustré sur les réseaux sociaux. Dans un message publié sur Truth Social, le prochain président des États-Unis et businessman a publié un photo-montage étonnant. Sur l'image, on peut voir la première dame des États-Unis, Jill Biden, et lui-même assis dans la cathédrale Notre-Dame à l'occasion de sa réouverture. La discussion semble plutôt cordiale entre le futur président des États-Unis et l'épouse de son ancien rival, la femme de Joe Biden esquissant un sourire à son interlocuteur.

En bas de la photo, au premier plan, apparaît alors de manière inattendue des photos de la... nouvelle ligne de parfums de Donald Trump. Summum de ce photo-montage, la légende : "Une fragrance à laquelle mêmes vos ennemis ne résisteront pas !" En commentaire de sa publication, Donald Trump ajoute : "Voici mes nouveaux parfums et eaux de Cologne ! Je les appelle Fight, Fight, Fight, car ils nous représentent en train de GAGNER. Grands cadeaux de Noël pour la famille. [...] Joyeux Noël et bonne année !" promeut sans scrupule le milliardaire.

Alors que Donald Trump et ses équipes ont été accusés de libérer la parole misogyne durant la campagne présidentielle, ce dont s'est bien entendu toujours défendu le camp du républicain, cette nouvelle publication dans laquelle il utilise à des fins marketings et personnelles la femme de son ancien opposant politique ne manquera pas de faire grincer des dents ses détracteurs.