Mort de Jimmy Carter : Emmanuel Macron, Donald Trump... Les hommages à l'ancien président des Etats-Unis

Jimmy Carter, ancien président des États-Unis d'Amérique, est mort dans la nuit du 29 décembre 2024, à l'âge de 100 ans. Depuis l'annonce de son décès, les hommages, notamment des politiques, se multiplient.

Jimmy Carter est décédé à Plains en Géorgie dans la nuit du 29 décembre 2024. Membre éminent du parti Démocrate, il fut le 39ᵉ président des États-Unis d'Amérique du 20 janvier 1977 au 20 janvier 1981. Battu par Ronald Reagan à la fin de son premier mandat, Jimmy Carter a fondé la Carter Fondation en 1982. Vingt ans plus tard, il fut récompensé du prix Nobel de la Paix "pour ses efforts infatigables en faveur d'une résolution pacifique des conflits internationaux, de la démocratie, des droits de l'homme et du développement économique et social".

Sur son compte X, Emmanuel Macron a souhaité lui rendre hommage. "Toute sa vie, Jimmy Carter a défendu les droits des personnes les plus vulnérables et mené sans relâche le combat pour la paix. La France adresse ses pensées émues à sa famille et au peuple américain.", peut-on lire sur le post publié à l'annonce de sa mort.

À l'international, de nombreuses personnalités politiques ont également salué la mémoire du démocrate. L'actuel président des États-Unis, Joe Biden, a tout d'abord regretté la perte d'un "cher ami, un dirigeant, un homme d'État et un humanitaire extraordinaire". Le démocrate a par ailleurs demandé que tous les drapeaux américains soient mis en berne pour une période 30 jours et décrété une journée nationale de deuil le 9 janvier 2025.

De son côté, Donald Trump a estimé que le pays lui devait "reconnaissance" pour son unique mandat de 1977 à 1981. "Les défis auxquels Jimmy a été confronté en tant que président ont surgi à un moment crucial pour notre pays et il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour améliorer la vie de tous les Américains. Pour cela, nous lui devons tous reconnaissance", a écrit le 45ᵉ et bientôt 47ᵉ président américain à propos de son prédécesseur.

Barack Obama a quant à lui regretté la mort d'un "homme remarquable". "Le président Carter nous a appris à tous et à toutes ce que veut dire vivre avec élégance, dignité, justice et au service" des autres, a-t-il salué sur son compte X. George W. Bush a, lui, tenu à rappeler que ce qu'a accompli son prédécesseur "inspirera des générations d'Américains".

Miguel Diaz-Canel, actuel président cubain, a assuré que son peuple "se souviendra avec gratitude de ses efforts en faveur de l'amélioration des relations, de ses visites à Cuba et de sa déclaration en faveur de la liberté des Cinq" agents cubains arrêtés en 1998 et condamnés pour espionnage aux États-Unis. Jimmy Carter a effectivement joué un rôle notable dans les relations entre Cuba et les États-Unis après les années de tensions qui ont suivi la révolution cubaine de 1959. Carter a par exemple levé certaines restrictions sur les voyages, permettant aux Américains de visiter Cuba plus facilement, et il a encouragé des échanges culturels et académiques. Il a aussi maintenu une politique d'accueil des réfugiés cubains, bien qu'elle ait généré des défis sociaux et politiques aux États-Unis. En 2002, il a visité Cuba, devenant le premier ancien président américain à le faire depuis la révolution de 1959. Lors de cette visite, il a rencontré Fidel Castro et plaidé pour une meilleure compréhension entre les deux pays.