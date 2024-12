Jimmy Carter : l'ancien président des Etats-Unis est mort à l'âge de 100 ans

L'ancien président des Etats-Unis et prix Nobel de la paix Jimmy Carter est décédé à l'âge de 100 ans.

L'ancien président des Etats-Unis et prix Nobel de la paix Jimmy Carter est mort chez lui, à Plains, en Géorgie, le 29 décembre 2024, à l'âge de 100 ans. Il avait annoncé en 2015 qu'il souffrait d'un mélanome, qui avait atteint son foie et son cerveau, cancer qu'il avait vaincu après quatre mois de radiothérapie. L'ex président des Etats-Unis avait ensuite enchaîné les problèmes de santé. Il y a deux ans, il avait décidé d'arrêter son traitement contre la maladie et bénéficiait de soins palliatifs à domicile. C'est en effet à son domicile, en Géorgie (sud-est du pays), que l'ex-locataire de la Maison blanche avait décidé de "passer le temps qui lui reste", selon des informations transmises par sa fondation.

L'ex-chef d'Etat a dirigé le pays pendant 4 ans (1977-1981) et avait ensuite consacré l'autre moitié de sa vie pour des actions en faveur de la démocratie. Il avait obtenu le prix Nobel de la paix en 2002, suite à ses diverses actions humanitaires et à ses efforts pour faire progresser la démocratie et les droits humains.

James Earl Carter, plus connu sous le nom de Jimmy Carter est le trente-neuvième président des États-Unis. Il voit le jour le 1er octobre 1924 à Plains, dans l'État de Géorgie. Il grandit dans un environnement rural marqué par la religion Baptiste. Brillant étudiant, il fréquente l'université Georgia Southwestern College et l'United States Naval Academy, dont il sort diplômé en 1946, année de son mariage avec Rosalynn Smith, mère de ses quatre enfants. Puis, il intègre la Navy, pour qui il travaille à différents programmes, dont un sur les sous-marins nucléaires. En 1953, il quitte l'armée pour retourner dans sa ville natale, où il se consacre à la culture de l'arachide tout en s'impliquant activement dans la vie religieuse locale.

Il se lance en politique en siégeant à la Commission scolaire de Plains, à la suite de quoi il obtient deux mandats de sénateur représentant l'État de Géorgie. De 1971 à 1975, il est gouverneur de ce même État. Un de ses thèmes de prédilection est la lutte contre la ségrégation raciale. En 1976, il est élu président des États-Unis, comme candidat du Parti démocrate.

Pendant quatre ans, son mandat est marqué par ses mesures en matière de politique extérieure avec notamment les traités sur le canal de Panama ou les accords de Camp David. Sa politique intérieure s'affirme autour de thématiques fortes comme la création des ministères de l'Énergie et de l'Éducation nationale ainsi que la protection de l'environnement. Mais la crise des otages à l'ambassade américaine de Téhéran ou la gestion de l'économie liée au deuxième choc pétrolier ont un fort retentissement dans l'opinion publique et font partie des raisons pour lesquelles il n'est pas réélu en 1981.

En 2002, il reçoit le Prix Nobel de la paix. Le 8 janvier 2009, il participe à un déjeuner à la Maison Blanche ayant pour but de réunir les présidents des États-Unis encore vivants. Avec sa participation, sont présents : George H. W. Bush, Barack Obama (alors président élu mais non encore en fonction), George W. Bush (le président en fonction), George Bush et Bill Clinton.