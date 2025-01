Marine "élevée dans l'antisémitisme primaire" : quand la femme de Jean-Marie Le Pen se confiait sur son racisme

"J'ai toujours vécu dans l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen", confiait sa première femme, Pierrette. Leur histoire a duré près de 30 ans, jusqu'à un divorce houleux en 1987.

Pierrette Le Pen a été la première femme de Jean-Marie Le Pen. Ils se sont mariés en 1960, elle est la mère de ses trois filles. Les deux époux se sont rencontrés en 1958 lors d'une soirée de gala et leur divorce a été prononcé en 1987, l'occasion d'un grand déballage public. Pierrette avait posé en soubrette dans Playboy pour provoquer son ancien mari, alors que ce dernier refusait de lui verser une pension alimentaire.

"Si elle a besoin d'argent, elle n'a qu'à faire des ménages", avait-il déclaré. Challenge aussitôt accepté par Pierrette Le Pen dans le numéro 23 du magazine pour adultes, titré "Madame Le Pen nue fait le ménage". Très médiatisé, leur divorce fut l'occasion pour les deux époux de polémiquer chacun leur tour par voie de presse.

"À la maison, c'était lui qui commandait"

"J'avais besoin de montrer que j'étais libre et que je pouvais être autre chose qu'une épouse dans l'ombre d'un homme politique", avait-elle déclaré des années plus tard. La faute à en environnement pesant au quotidien ? C'est en tout cas ce qu'elle avait confié, sans concessions, auprès de Karl Zero en 1998 : "À la maison, c'était lui (Jean-Marie Le Pen) qui commandait. Il avait des principes très rigide", confiait-elle. "La politique passait avant tout, même avant la famille. Cela nous isolait énormément (...) J'ai toujours vécu dans l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen. Mes filles ont été élevées dans l'antisémitisme primaire", avait-elle même lancé.

Pour rappel, quelques années avant leur divorce, un épisode pourrait en réalité expliquer le début de la dégradation des relations entre Pierrette Le Pen et son mari, au delà même des photos parues dans Playboy et vécues comme une ultime provocation et une humiliation par le "Menhir".

En 1984, Pierrette Le Pen entame une relation avec Jean Marcilly, biographe de Jean-Marie Le Pen. Rendue publique, cette liaison aurait entraîné leur séparation. Trois ans plus tard, le divorce était alors prononcé. "J'ai été trahi par celle en qui j'avais le plus confiance", confiait Jean-Marie Le Pen dans ses mémoires. Une blessure restée ouverte jusqu'à sa mort, ce mardi 7 janvier 2025 à l'âge de 96 ans.