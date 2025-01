Le "chagrin sans fin" de Laeticia Hallyday après l'incendie de sa maison à Los Angeles

Leaticia Hallyday indique ce jeudi 9 janvier sur ses réseaux sociaux avoir perdu la maison dans laquelle elle et ses filles ont vécu le deuil de Johnny dans les violents incendies qui frappent Los Angeles.

"On a tout perdu". Parmi les milliers de maisons ayant brûlé dans les incendies sans précédent qui frappent Los Angeles, se trouve celle de la famille Hallyday. "Il ne reste plus rien. J'ai vu notre maison partir en cendres, impuissante face aux flammes qui ont tout emporté", écrit Laeticia Hallyday sur son compte instagram ce jeudi 9 janvier en commentaire d'une vidéo montrant son domicile californien et d'autres bâtiments avalés par les flammes.

La veuve du chanteur Johnny Hallyday exprime sa douleur face à la perte de la maison qu'elle a partagé avec l'artiste et dans laquelle elle et ses filles ont fait leur deuil à la mort du rockeur en 2017. "Ce n'était pas qu'une maison…C'était notre refuge, notre renaissance après le chaos du deuil. C'est entre ces murs que nous avons pansé nos blessures, que nous avons appris à vivre avec l'absence, à reconstruire des jours éclairés par l'amour malgré l'ombre de la perte", peut-on lire dans ce long message. Et Leaticia Hallyday d'ajouter : "Tout a disparu… et avec elle, une part de mon âme".

Plusieurs dizaines de maison ont brûlé dans le quartier huppé et fréquenté par de nombreuses célébrités de Pacific Palisades à Los Angeles. L'épouse du défunt chanteur adresse d'ailleurs une pensée aux autres sinistrés : "Je pense à mes voisins, à mes amis à ceux qui ont tout perdu, à ce village de Pacific Palisades que nous avons tant aimé pendant 17 ans et qui nous a tant donné. Nous sommes dévastés, mais ensemble, nous essaierons de renaître un jour, même au milieu de ces ruines".

Pour conclure son message Laeticia Hallyday remercie ses abonnés et les personnes ayant une pensée pour elle. "Merci du fond du cœur pour tous vos messages. Merci pour votre soutien. Je n'ai pas encore la force de répondre à chacun, mais sachez que je vous suis profondément reconnaissante".

Plusieurs feux font rage à Los Angeles. Certains s'étendent sur le côte de Santa Monica à Malibu, quand d'autres progressent plus dans les terres en lisière de forêt du côté de Pasadena. Au total, quelques 7 000 hectares ont brûlé dans la ville selon les dernières informations. Les feux ont également fait cinq morts d'après le dernier bilan.