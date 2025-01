Mort de Jean-François Kahn, journaliste au caractère bien trempé

Jean-François Kahn est mort, à l'âge de 86 ans.

Le journaliste Jean-François Kahn, fondateur de "L'Événement du Jeudi" et du magazine hebdomadaire "Marianne", est décédé. L'information a été révélée ce 23 janvier 2025 par "Le Point", journal avec lequel il travaillait encore ponctuellement. Homme de médias et de plateaux, Jean-François Kahn était devenu un éditorialiste reconnu, qui n'hésitait pas à hausser le ton ou à pousser quelques coups de gueule à la télévision. Les causes de son décès n'ont pas été dévoilées.

Essayiste à ses heures, auteur de nombreux ouvrages consacrés à la vie politique où à des figures historiques comme Victor Hugo, il était reconnu pour sa manière d'exercer son métier de journaliste avec un acharnement et une liberté bien particuliers. Le Point parle de lui comme d'un homme aux multiples facettes : "un peu marxiste, un peu chrétien, un peu juif, un peu parisien, un peu bourguignon, un peu européen, un peu de gauche, un peu libéral, finalement du centre, là où il n'a jamais été plus lui-même".

Il avait travaillé pour "Paris-Presse l'intransigeant", journal pour lequel il avait couvert la guerre d'Algérie, avant des collaborations avec "L'Express", Europe 1 et "Le Monde". En 1983, il créa "L'Événement du Jeudi" et, en 1997, "Marianne", hebdomadaire qu'il voulait marqué d'un ton résolument indépendant, défenseur des principes républicains et laïcs. Jean-François Kahn était le frère du chimiste Olivier Kahn et du généticien Axel Kahn, décédé en 2021.