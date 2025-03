"Fragile", le pape François remercie ses fidèles durant ce "temps d'épreuves"

Le pape François a remercié ses fidèles dans un message adressé le dimanche 16 mars, dans lequel il se décrit comme "fragile".

Hospitalisé depuis le 14 février à l'hôpital Gemelli de Rome, le pape François a témoigné traverser "un temps d'épreuve". Dans un texte publié par le Vatican dimanche 16 mars, deuxième dimanche de Carême, il remercie ses fidèles pour leurs prières et leur "dévouement". Le souverain pontife de 88 ans souffre en effet d'une double pneumonie. Il avait été initialement hospitalisé pour une bronchite, qui s'était ensuite aggravée.

"Je partage ces pensées avec vous alors que je traverse un temps d'épreuve et je me joins à de nombreux frères et sœurs malades : fragiles, en ce moment, comme moi. Nos corps sont faibles, mais rien ne nous empêche d'aimer, de prier, de nous donner, d'être les uns pour les autres, dans la foi, des signes lumineux d'espérance", a-t-il écrit.

Jusqu'à 150 kilos de courriers reçus par jour

Depuis son hospitalisation, le pape a reçu "des milliers" de courriers de fidèles, envoyés du monde entier, a indiqué la poste italienne. Il reçoit "jusqu'à 150 kilos de courriers par jour", selon le chef des services postaux, Antonello Chidichimo. "Ces derniers jours, l'afflux de lettres et de messages adressés au pape François a été particulièrement intense, un signe d'affection et de proximité de la communauté internationale", a déclaré la poste dans un communiqué. Des stars du football comme le Brésilien Neymar ont notamment envoyé des messages de soutien au pontife.

Selon le dernier bulletin du Vatican, l'état de santé du pape François s'améliore lentement. Il doit encore rester à l'hôpital pour poursuivre sa thérapie, mais il est désormais "stable", et son pronostic vital n'est plus engagé. Le souverain pontife suit notamment une "kinésithérapie motrice et respiratoire". Le service de presse de l'État religieux a rappelé qu'il faudrait du temps au pape pour qu'il se rétablisse, "y compris en termes d'énergie et de force". Il bénéficie toujours d'une assistance respiratoire.

"Le Pape vous aime et attend toujours de vous rencontrer", a ajouté le pape dans le message adressé à ses fidèles. Et d'ajouter : "Continuons à prier pour la paix, en particulier dans les pays blessés par la guerre : en Ukraine martyrisée, en Palestine, en Israël, au Liban, en Birmanie, au Soudan, en République démocratique du Congo."