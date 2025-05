Quel est le salaire du pape ? Sa rémunération est établie par la tradition

Comment sont rémunérés le pape et ses cardinaux ? La question est brûlante dans une religion qui a fait de l'accumulation une forme de dérive morale.

On l'oublie, mais le pape François avait engagé une série de réformes économiques au sein du Vatican. Le but était de réduire le déficit budgétaire de 83 millions d'Euros en 2023. Et pour ce faire, parmi les mesures prises, les salaires des cardinaux ont ainsi été réduits à plusieurs reprises.

"Des efforts supplémentaires de la part de tous sont désormais nécessaires pour qu'un 'déficit zéro' ne soit pas seulement théorique, mais aussi effectif", avait écrit le pape en septembre 2024. Depuis lors, le Vatican ne prend plus en charge compléments pour les frais de secrétariat personnel et autres dépenses, ce qui représenterait environ 10% de leur rémunération actuelle, explique La Libre Belgique. Aujourd'hui, leur salaire serait d'environ 4 500 euros, selon l'agence de presse italienne Ansa. Le Vatican ne publie pas de chiffre officiel, une incertitude demeure donc sur ce chiffre. En mars 2021, François avait déjà ordonné une mesure d'austérité en baissant les salaires des cardinaux de 10%. Il avait supprimé en février 2024 les avantages liés aux logements gratuits ou à prix réduits pour les cardinaux et les fonctionnaires de la curie romaine.

Pour les archevêques, chefs de dicastère, le revenu est évalué entre 3 000 et 4 000 euros par mois. Les évêques toucheraient environ 3 000 euros. Les prêtres sont eux rémunéré en dessous du SMIC, explique Sud-Ouest. Ils n'exercent en effet pas une profession, au sens de métier, mais sont investis d'une charge, financée par les dons. En France, la moyenne des salaires des quelque 13 000 prêtres se trouve entre 1 000 et 1 200 euros et bien entendu, l'argent ne provient d'aucune manière de l'Etat français. Ils n'ont toutefois pas de loyer à payer, puisqu'ils habitent notamment dans les presbytères mis à leur disposition.

Le pape, exonéré d'impôts

Qu'en est-il du pape ? Le pontife ne reçoit aucun salaire, et ce de manière traditionnelle. "Je ne gagne rien. Rien du tout. Ils me nourrissent et quand j'ai besoin de quelque chose, je leur demande", avait assuré Jorge Mario Bergoglio dans une interview. Aucune rémunération, mais aucune dépense à assurer. C'est le Vatican qui s'occupe de payer les auxiliaires de vie si besoin, les chauffeurs, les collaborateurs, etc. Le pape reçoit toutefois des cadeaux et peut profiter d'autres revenus. Revenus qui, eux, sont exonérés d'impôts.

Benoît XVI avait notamment touché plus de 4 millions d'euros de droits d'auteur pour son ouvrage "Jésus de Nazareth". Il touchait également une rémunération de 2 500 euros en tant qu'évêque émérite de Rome, indique Capital. François avait aussi reçu une Lamborghini en cadeau en 2018. Mais le souverain pontife récemment décédé a décidé de revendre chacun des cadeaux reçus : la voiture s'est revendue pour 715 000 euros. L'ensemble ayant été versé à des associations caritatives. Le pape François touchait-il d'autres revenus ? On n'en sait pas plus. Mais le pape avait choisi le prénom "François" pour son mandat en référence à Saint François d'Assise, dit "le pauvre" - qu'il ait vécu humblement, au regard de sa fonction, paraît donc logique.