"DIRECT. Gouvernement Borne : les ministres bientôt connus, ultimes rumeurs"

GOUVERNEMENT. Alors que l'annonce de la composition du gouvernement devrait intervenir dans les prochaines heures, d'ultimes rumeurs sur les noms des futurs ministres circulent. Quel crédit leur accorder ? Les dernières infos.

Comme mardi, à midi et le soir, Elisabeth Borne s'est de nouveau entretenue avec Emmanuel Macron à l'Elysée. C'est ce que rapporte Le Parisien , qui évoque une rencontre entre le président de la République et la Première ministre mercredi soir. De quoi faire un point sur l'avancée de la composition du gouvernement ?

Alors que des suspicions sur une éventuelle entrée au gouvernement de Robert Ménard étaient légion ces derniers jours au regard des propos tenus par le maire de Béziers à l'adresse du président de la République, le soutien de Marine Le Pen a affirmé sur CNews , ce jeudi, n'avoir "jamais rien demandé et on ne m'a jamais rien proposé."

Selon la formule consacrée, la Première ministre doit "proposer" un gouvernement au président de la République. Mais dans les faits, qu'en est-il ? La marge de manoeuvre de la locataire de Matignon est en réalité bien plus faible que sur le papier. Le chef de l'Etat ayant nommé sa cheffe du gouvernement, il a, indirectement, la possibilité de la révoquer. Il jouit par ailleurs du statut de patron et bénéficie de la légitimité du suffrage universel direct. Les propos sur Linternaute de Roger Karoutchi , 1er vice-président du Sénat et ex-ministre de Sarkozy, corroborent la situation actuelle, rapportée par Le Parisien de la bouche d'un membre LREM : "elle a dû faire ses propositions et le président a dû sortir sa liste (de ministres, ndlr)." Un conseiller abonde dans Le Figaro : "c’est Macron qui décide et Matignon qui exécute."

Il est un "Macron bis" selon de proches observateurs qui le décrivent. Julien Denormandie, un temps pressenti pour devenir Premier ministre, devrait conserver une place dans le prochain gouvernement. Proche d'Emmanuel Macron, cheville ouvrière de ses campagnes victorieuses de 2017 et 2022, l'actuel détenteur du portefeuille de l'Agriculture pourrait décrocher un nouveau maroquin. Il est cité pour l'Education nationale, mais uniquement dans les listes qui circulent et donc la fiabilité a de quoi être remise en cause. Il ne serait toutefois pas surprenant de le voir être à nouveau nommé.

C'est l'un des postes les plus exposés du gouvernement : celui de porte-parole. Lors du premier quinquennat, Emmanuel Macron a mis du temps à trouver le bon CV, testant tour à tour Christophe Castaner, Benjamin Griveaux et Sibeth Ndiaye, avant de nommer Gabriel Attal. Si le benjamin du gouvernement est fortement pressenti pour conserver une fonction ministérielle, ce ne devrait pas être au porte-parolat. Deux hypothèses sont avancées : celle d'Amélie de Montchalin, ministre de la Fonction et de la Transformation publiques, et celle de Sébastien Lecornu, actuel détenteur du portefeuille de l'Outre-Mer. Tous deux sont, quoi qu'il en soit, cités pour rester au sein de la future organisation.

L'actuel ministère de la Transition écologique va être modifié. A priori, exit cette appellation. De nouvelles prérogatives lui seront confiées, comme l'avait indiqué Emmanuel Macron mi-avril. Pour prendre en charge cette nouvelle administration à deux têtes, chargée de la planification énergétique et de la planification écologique et territoriale, plusieurs noms circulent : ceux de Caroline Cayeux, Agnès Firmin-Le Bodo et Laurence Tubiana pour les femmes, quand Jean-Marc Jancovici et Pascal Canfin sont également cités chez les hommes. Tous les détails son à retrouver dans notre article.

Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ne se quittent plus. Selon Le Parisien , la nouvelle Première ministre était à nouveau attendue à l'Elysée au cours de la matinée. Pour un nouveau point d'étape sur la composition du gouvernement ? Fort probable. Le couple exécutif a peut-être également évoqué le premier déplacement de la cheffe du gouvernement aux Mureaux (Yvelines) cet après-midi.

Près de deux ans après son arrivée surprise, particulièrement commentée et même décriée, Eric Dupond-Moretti va céder sa place au ministère de la Justice. Le garde des Sceaux ne sera pas reconduit dans ses fonctions. Deux noms sont évoqués pour prendre sa succession : celui Rémy Heitz, le procureur général de la cour d'appel de Paris, et celui de Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims, en lice jusqu'au dernier moment pour devenir Première ministre. Plus d'infos dans notre article dédié .

La formule est utilisée à foison et recherchée en majorité sur le web dans une telle séquence politique. Cependant, "Gouvernement Macron" n'est pas tout à fait juste pour désigner l'ensemble des ministres chargés de mettre en oeuvre la politique du président de la République. Il est même faux d'un point de vue constitutionnel. Car l'article 8 établit clairement que c'est à la Première ministre de former un gouvernement et de le proposer au chef de l'Etat, qui nomme ensuite les ministres. D'ailleurs, dans le communiqué de l'Elysée officialisant la nomination d'Elisabeth Borne, il est bien indiqué qu'Emmanuel Macron "l’a chargée de former un Gouvernement." Mais dans les faits, la marge de manoeuvre du locataire de Matignon est très limitée. "Proposer, c'est formel. Tout se fait avant, à l'Élysée. Le Président peut avoir consulté le Premier ministre. Mais c'est le Président qui a la décision. Il n'y a pas de marge, du fait que le Président nomme et révoque le Premier ministre. Le Premier ministre peut avoir des idées mais, au bout du bout, c'est le Président qui tranche", expliquait à Linternaute Roger Karoutchi, 1er vice-président du Sénat et ancien secrétaire d'Etat chargé des Relations avec le Parlement au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Accoler les termes "gouvernement" et "Macron" est donc impropre au regard des textes mais représente davantage la réalité des coulisses politiques. Il convient toutefois de parler, désormais, d'un "gouvernement Borne".

C'est désormais la question à laquelle une rapide réponse devrait être apportée : quels ministres seront nommés aux côtés d'Elisabeth Borne pour former le nouveau gouvernement ? Pour l'heure, il n'est question que de spéculations. De nombreux noms fleurissent de toute part, avec plus ou moins de sérieux. Alors que les noms extérieurs au désormais ex-gouvernement Castex se multiplient (lire les détails ici), des (momentanément ?) anciens ministres aspirent également à conserver une fonction. Les prétendants sont nombreux mais les places seront rares, Emmanuel Macron ayant promis un profond remaniement.

Elisabeth Borne étant désormais officiellement Première ministre et chargée de former un gouvernement, les discussions avec Emmanuel Macron vont s'engager pour déterminer la future ossature ministérielle et choisir les personnalités nommées, tout comme les périmètres de leurs portefeuilles. Combien de temps cela peut-il prendre ? Si les tractations entre le président de la République et sa cheffe du gouvernement ne devraient pas s'éterniser, des vérifications fiscales, judiciaires et de conflits d'intérêts doivent être menées avant d'officialiser l'ensemble des noms. Si le nouveau gouvernement pourrait être nommé dès ce mardi, l'officialisation devrait intervenir dans la journée du mercredi 18 mai 2022.