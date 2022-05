"DIRECT. Gouvernement Borne : déjà des fuites sur la liste des ministres"

GOUVERNEMENT. Les rumeurs sont de plus en plus affirmatives et les premiers noms de ministres semblent se confirmer. L'annonce officielle du nouveau gouvernement est attendue cet après-midi, aucune heure précise n'a été indiqué.

13:25 - La reconduction de Bruno Le Maire et Gérald Darmanin confirmée Les fuites continuent de tomber au compte-goutte et BFMTV confirme les rumeurs sur la reconduction de Bruno Le Maire à Bercy en tant que ministre de l'Economie et de Gérald Darmanin, locataire de la place Beauvau et ministre de l'Intérieur.

13:12 - Qui annoncera le nouveau gouvernement ? L'annonce du gouvernement respecte les codes dictés par le protocole, aussi c'est le secrétaire général de l’Elysée, Alexis Kohler, qui annoncera cet après-midi la composition de la nouvelle équipe ministérielle depuis le perron de l'Elysée. Pour rappel, les ministres sont nommés par le président sur la proposition du et en l'occurrence de la Première ministre. La prise de parole devrait être brève, le secrétaire se contentant d'énoncer le nom et le libellé de chaque ministre.

12:55 - Plusieurs ministres reconduits à d'autres fonctions du gouvernement De nouvelles têtes devraient rejoindre l'équipe gouvernementale à en croire les rumeurs de plus en plus affirmatives, mais quelques ministres pourraient être reconduits, certains aux mêmes fonctions comme Gérald Darmann ou Bruno Le Maire bien partis pour conserver leur ministère, et d'autres qui pourraient après une partie de chaises musicales avoir atterri à la tête d'un autre ministère. Gabriel Attal, Olivier Dussopt, Sébastien Lecornu, Clément Beaune, Marc Fesneau, Agnès Pannier-Runacher et Amélie de Montchalin apparaissent dans ce cas de figure.

12:39 - L'annonce du gouvernement ce vendredi, une stratégie de communication pour Jean-Luc Mélenchon L'annonce du gouvernement dans l'après-midi, sans heure précise, mais Jean-Luc Mélenchon semble persuadé que les noms des ministres seront dévoilés plus tard que prévu et surtout que le timing choisi n'est pas un hasard. Le leader de LFI qui souhaite se voir devenir Premier ministre décrypte les avantages qu'a la macronie a révéler la composition de sa nouvelle équipe ministérielle ce soir et anticipe un "alléluia médiatique tout le week-end" mais surtout une "manière d'empêcher les candidatures de riposte face aux futurs ministres ralliés". #Macron attend ce soir pour annoncer le gouvernement. Avantage : alléluia médiatique tout le week-end + manière d'empêcher les candidatures de riposte face aux futurs ministres ralliés. Toutancom. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) May 20, 2022

12:22 - Des pistes sérieuses du remaniement confirmées par BFMTV L'heure est encore aux spéculations mais BFMTV est affirmatif quand il présente Olivia Grégoire comme la future porte-parole du gouvernement et indique que Rima Abdul-Malak prendra la place de Roselyne Bachelot à la Culture. Les rumeurs à ce sujet ont été évoquées plus tôt dans ce direct.

12:07 - Gérald Darmanin sera-t-il maintenu à l'Intérieur ? Figure aussi médiatique que controversée du gouvernement, Gérald Darmanin est en bonne posture pour rester dans son bureau de la place Beauvau. Ministre de l'Intérieur depuis 2020, Gérald Darmanin se réjouit de voir que tous les voyants semblent au vert. Il faut attendre confirmation cet après-midi mais tous les voyants semblent au vert pour le "premier flic de France". Plus d'infos dans notre article. Lire l'article Ministre de l'Intérieur : Darmanin restera-t-il au gouvernement ?

11:50 - Un nouveau porte-parole pour le gouvernement, Olivia Grégoire citée Porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal ne devrait pas le rester longtemps. Le jeune politique de 33 ans devrait bien rester au gouvernement mais à un poste plus haut placé, à la tête d'une ministère notamment. Aussi, le porte-parolat doit se trouver un nouveau représentant. Il se pourrait qu'une femme occupe ce rôle pour le prochain quinquennat, Amélie de Montchalin était imaginée à la fonction mais les dernières rumeurs poussent Olivia Grégoire, actuellement secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie, à la place de Gabriel Attal.

11:34 - Le nom de Caroline Cayeux évoqué pour une entrée au gouvernement La maire de Beauvais et ancienne sénatrice, pourrait entrer au gouvernement quarante après ses début en politique. Caroline Cayeux est un nom de plus en plus soufflé dans les couloirs, certaines rumeurs la placent comme ministre de la planification écologique et territoriale, un des deux postes clefs pour l'Ecologie mais aucun ministère ne semble encore arrêté. Caroline Cayeux a notamment comme fat d'arme sa nomination à la présidence de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) en décembre 2019, une instance chargée de trouver des solutions pour le développement de divers projets dans les collectivités. Ancienne militante et élue de droite, elle ferme la porte des Républicains en 2017 et décide de rejoindre les rangs de la macronie.

11:20 - Rima Abdul-Malak, en bonne position pour devenir ministre pour la Culture La conseillère culture et communication de l'Élysée, Rima Abdul Malak, fait son apparition dans les rumeurs sur la composition du nouveau gouvernement selon les informations de BFMTV. La conseillère qui tient en partie les rênes des politiques culturelles pourrait "très certainement" être promue ministre selon le média et si aucun nom de ministère n'est avancé, une nomination à la Culture apparaît comme l'hypothèse la plus probable. Rima Abdul-Malak est conseillère auprès d'Emmanuel Macron depuis décembre 2019 mais elle s'illustre de le monde de la culture depuis 2001 : directrice de l’association Clown sans frontières puis du pôle musique actuelle de l'Institut français précise Gala. Elle allie culture et politique à partir de 2010 lorsqu'elle intègre la mairie de Paris comme conseillère au service culture jusqu'à devenir conseillère culture de Bertrand Delanoë alors maire de le capitale. La spécialiste a aussi usé de ses compétence à l'ambassade de France à New-York avant d'arriver à l'Elysée.

11:04 - Qui est Jean-Marc Jancovici en lice pour devenir ministre de la planification énergétique ? La nomination de Jean-Marc Jancovici comme ministre de la planification énergétique a été plébiscitée dans une liste non sourcée et surtout officieuse qui a circulé dans la presse politique. Si d'autres hypothèses de cette même liste ont été rapidement démenties et parfois jugées loufoques, les rumeurs sur le président de The Shift Project gagnent en épaisseur. L'homme à la tête de l'association travaillant à limitation du réchauffement climatique et la réduction de l'utilisation des énergies fossiles, mais aussi créateur du bilan carbone, paraît pleinement compétent dans les champs d'actions du futur ministre de planification énergétique. D'autant que les théories et les recherches de Jean-Marc Jancovici sont déjà écoutées par des oreilles attentives au gouvernement puisque l'homme est membre du Haut Conseil pour le climat auprès du Premier ministre depuis 2018.

10:44 - A qui reviendra le ministère de l'Education nationale ? Le ministère de l'Education est un périmètre très convoité pour lequel plusieurs noms ont circulé et circulent encore. Les noms de Gabriel Attal et Bruno Le Maire sont régulièrement revenus dans les hypothèses avant de basculer sur l'Enseignement supérieur pour le premier et d'être en lice pour une reconduction à l'Economie pour le second, laissant la rue de Grenelle vacante. Jean-Michel Blanquer ne rempilera pas, sauf retournement de situation, et son successeur héritera d'un des plus importants chantiers du quinquennat, Emmanuel Macron ayant promis une réforme en profondeur du système éducatif. Lire l'article Ministre de l'Education nationale : Blanquer quitte le poste ? Attal ou Le Maire pour lui succéder ?

10:31 - Les compétences des ministres scrutées dès l'annonce Le nouveau gouvernement est attendu au tournant par toutes les forces politiques, y compris la majorité présidentielle. "J'attends de savoir si les ministres qui seront là sont des gens dont le profil peut inspirer le sentiment de la compétence", a déclaré sur France 2, Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI.

10:20 - Seulement sept ministres nommés ce vendredi ? Seule une poignée de ministres pourrait être annoncées aujourd'hui selon une information du Parisien. Le quotidien indique que les noms des futurs ministres de l'Education, de la Transition écologique, de la Justice, des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Défense et de l'Economie seront dévoilés tandis que les autres ministères devront patienter avant d'être confié à leur nouveau dirigeant.

10:14 - Le gouvernement annoncé aujourd'hui, à quelle heure ? L'Elysée a confirmé que l'annonce du gouvernement aura lieu cet après-midi mais aucune heure précise n'a encore été communiquée. Si Emmanuel Macron décide d'adopter le même scénario qu'en 2017, l'annonce devrait intervenir en milieu d'après-midi autour de 15 heures.

10:06 - Les ministres de l'Ecologie "condamnés à de la figuration" ? "N'importe quel ministre de l'Ecologie serait condamné à de la figuration", a estimé Julien Bayou sur Franceinfo, pourtant pas moins de trois ministres seront mobilisés sur les questions écologiques, environnementales et climatiques. A commencer par Elisabeth Borne qui en tant que Première ministre sera personnellement chargée de la "planification écologique" et assistée par deux ministres : celui de la planification énergétique et celui de la planification écologique et territoriale. Plusieurs postes de ministres dédiés à l'environnement mais aucun pourvu par un écologiste selon le secrétaire national de EELV.

09:55 - Le gouvernement annoncé mais en place pour combien de temps ? Les ministres nommés ce vendredi 20 mai seront en place pendant au moins un mois mais au-delà, leur maintien au gouvernement dépend des résultats des élections législatives, un détail qui n'a pas échappé à l'opposition, notamment à La France insoumise. "Le gouvernement d’Elisabeth Borne sera intérimaire", a insisté Clémentine Guetté, candidate insoumise sous la bannière Nupes, sur Sud Radio ce matin. Pour pousser le nouveau gouvernement dehors, il faudra toutefois obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale.

09:48 - Les "hésitations" de Borne et Macron sur le gouvernement taclées La composition du gouvernement n'est pas encore dévoilée que déjà les choix d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron sont critiqués, surtout leurs hésitations. Les discussions autour du remaniement ont duré quatre jours, un délai que l'opposition considère comme une marque de faiblesse et d'incertitudes. "Quand je vois les hésitations sur la nomination d'Elisabeth Borne, ou Catherine Vautrin... On a appris par quelques indiscrétions et journalistes informés que le président avait hésité jusqu'à dimanche soir. Il ne savait même pas quelle était la personne qui pouvait s'adapter le mieux à la politique qu'il entend conduire", a étayé Olivier Faure sur Europe 1.

09:17 - Une "surprise" attendue au ministère des Affaires étrangères ? Beaucoup des dernières rumeurs sont signées du service politique de BFMTV, et ce matin la chaîne d'information en continu indique qu'il pourrait y avoir une "grosse surprise" au quai d'Orsay. Un épais brouillard recouvre encore le nom du futur ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian pourrait aussi bien prendre sa retraite que rester à son poste pour encore quelques mois, le temps que la présidence française de l'Union européenne prenne fin et peut-être que la situation en Ukraine s'apaise. Du côté des éventuels remplaçants on cite les noms de Bernard Cazeneuve et d'Audrey Azoulay.

09:09 - Les futurs membres du gouvernement appelés par l'exécutif Les noms des ministres seront connus cet après-midi mais d'ici là, les futurs membres du gouvernement sont appelés un par un par l'exécutif pour apprendre la nouvelle de leur nomination au gouvernement et connaître le ministère dont ils seront à la tête dès ce vendredi 20 mai. Les coups de téléphone s'enchaîne depuis ce matin selon les informations de BFMTV.

09:01 - Qui pour succéder à Elisabeth Borne au ministère du Travail ? Le ministère du Travail sera responsable de grande réforme pour le prochain quinquennat à commencer par la réforme des retraites, dossier maitrisé par Elisabeth Borne jusqu'à sa nomination en tant que Première ministre. Deux femmes, déjà ministres, sont susceptibles d'obtenir le poste : Agnès Pannier-Runacher et Amélie de Montchalin. Toutes les deux semblent appréciées par Emmanuel Macron, pour leur capacité à assurer de lourdes charges de travail, leur ténacité, leur aplomb dans les médias ou encore leurs expériences techniques. Lire l'article Ministre du Travail : Pannier-Runacher ou Montchalin pour gérer la réforme des retraites ?

08:50 - Aucun écologiste ne sera nommé au gouvernement Les écologistes seront absents du prochain gouvernement selon Julien Bayou, secrétaire national d'Europe-Ecologie-Le Verts interrogé sur Franceinfo ce matin. Le conseiller régional d'Ile-de-France dément également une information de Politico selon laquelle Yannick Jadot aurait été approché pour un poste de ministre dans la prochaine équipe gouvernementale.

08:40 - Le casting du gouvernement "importe peu" juge Olivier Faure L'annonce du gouvernement est très attendue du moins par certains, au sein de l'opposition on juge que le "casting importe peu, la majorité avance totalement masquée" selon les propos d'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste et membre de la coalition de gauche, Nupes, sur Europe 1 ce matin. Plus que le nom des futurs ministres, le socialiste attend des précisions sur les projets d'Emmanuel Macron dont "on ne sait rien".

08:34 - Vers un gouvernement resserré ? C'est la promesse à chaque début de quinquennat : réduire le nombre de ministres. Emmanuel Macron pourrait ne s'entourer que d'une quinzaine de ministres, du moins dans un premier temps, selon plusieurs indiscrétions concordantes. Le chef de l'Etat envisagerait d'élargir son gouvernement après les élections législatives.

08:28 - Bruno Le Maire finalement reconduit à Bercy selon les rumeurs Bruno Le Maire devrait rester au gouvernement pour le prochain quinquennat mais toutes les rumeurs misent sur une reconversion de l'actuel ministre de l'Economie, l'Education nationale étant régulièrement citée comme prochain poste du ministre. Ce matin, BFMTV avance un tout autre scénario : la reconduction du politique à Bercy selon le souhait de l'intéressé. Seulement quelques changements seraient à prévoir notamment concernant les contours des missions ministérielles.