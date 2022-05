"DIRECT. Gouvernement Borne : la liste des nouveaux ministres et les réactions"

GOUVERNEMENT. Le gouvernement Borne I a été désigné ce vendredi. Ndiaye, Abdul-Malak, Bourguignon... Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ont choisi 27 ministres et secrétaires d'Etat pour leur nouvelle équipe.

12:10 - Plusieurs ministres du gouvernement Borne candidats aux législatives Dans le gouvernement dévoilé ce vendredi, de nombreux noms font partie des candidats aux élections législatives et joueront donc gros en juin : Élisabeth Borne elle même est candidate dans le Calvados, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, dans le Nord, Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique, dans l'Essonne, Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé, dans le Pas-de-Calais, Olivier Dussopt, ministre du Travail, en Ardèche, Damien Abad, ministre des Solidarités, dans l'Ain, Marc Fesneau, ministre de l'Agrictulure, dans le Loir-et-Cher, Stanislas Guérini, ministre de la Fonction publique, à Paris, Yaël Braun-Pivet, ministre des Outre-Mer, dans les Yvelines, Olivier Véran, délégué aux Relations avec le Parlement, en Isère, Gabriel Attal, délégué aux Comptes publics, dans les Hauts-de-Seine, Franck Riester, délégué au Commerce extérieur, en Seine-et-Marne, Clément Beaune, chargé de l'Europe, à Paris, Justine Benin, secrétaire d'Etat chargée de la Mer, en Guadeloupe et Olivia Grégoire, porte-parole, à Paris.

11:58 - Un gouvernement pas si resserré que prévu Comme à chaque nouveau gouvernement, une équipe restreinte est toujours visée. Mais dans les faits, le gouvernement n'est jamais composé d'une poignée de membres. C'est le cas, une fois de plus du gouvernement Borne qui compte finalement 27 personnes. Dans le détail, il y a 16 ministres, six ministres délégués ainsi que quatre secrétaires d'État.

11:44 - "Le premier projet de loi examiné portera sur le pouvoir d’achat", annonce Élisabeth Borne Sur le plateau de TF1, la nouvelle Première ministre n'est pas seulement revenue sur son gouvernement, fraîchement annoncé, ce vendredi soir. Elle a également profité de sa venue dans le 20 Heures pour déclarer que "le premier projet de loi examiné par l’Assemblée portera sur le pouvoir d’achat". Un sujet particulièrement d'actualité avec l'inflation. Élisabeth Borne a livré quelques détails : "On travaille sur un chèque alimentation qui fera partie de ce projet de loi, mais aussi sur des mesures de bouclier tarifaire et la réduction des prix du carburant sera prolongée. La revalorisation des retraites sans attendre, le triplement de la prime Macron feront partie de ce projet de loi."

11:40 - "Un gouvernement paritaire et équilibré", estime Élisabeth Borne Quelques heures après l'annonce du gouvernement tant attendu, la Première ministre, Élisabeth Borne, était l'invitée du 20 Heures de TF1 hier. L'occasion pour elle d'évoquer son gouvernement, "un gouvernement paritaire et équilibré entre ceux qui étaient déjà ministres et de nouvelles figures qui sont compétentes et engagées". Et de légitimer : "Ce sont toutes des personnes qui partagent la volonté de mettre en œuvre le programme pour lequel Emmanuel Macron a été réélu."

11:29 - Quels sont les équilibres politiques du gouvernement Borne ? C'était l'un des casse-têtes d'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne : assurer l'équilibre politique du gouvernement, notamment au regard des alliances. Ainsi, parmi les 27 personnalités nommées, 9 sont encartées La République en Marche (Le Maire, Darmanin, Montchalin, Lecornu, Guerini, Braun-Pivet, Attal, Grégoire, Zacharopoulou), 6 Territoires de progrès (formation d'Olivier Dussopt de centre-gauche : Borne, Bourguignon, Dussopt, Pannier-Runacher, Véran, Beaune), 1 d'Horizons (parti d'Edouard Philippe : Christophe Béchu), 1 d'Agir (Franck Riester), 1 du MoDem (Marc Fesneau), quand deux ministres sont issus de la droite (Colonna et Abad) et cinq de la société civile (Ndiaye, Retailleau, Oudéa-Castéra, Rome, Caubel). Proches d'Emmanuel Macron sans pour autant n'être encartés, Eric Dupond-Moretti et Rima Abdul Malak complètent la liste.

11:15 - Qui a succédé à Olivier Véran au ministère de la Santé ? Olivier Véran n'a pas été reconduit dans ses fonctions de ministre de la Santé. S'il a tout de même décroché le poste de ministre chargé des Relations avec le Parlement, il a été remplacé par une collègue ministre du gouvernement Castex : Brigitte Bourguignon, jusqu'alors ministre déléguée chargée de l'Autonomie.

11:07 - Pas de ministre des Transports ni du Logement Pour la deuxième fois dans l'histoire de la Ve République, aucun ministre, ministre délégué ou secrétaire d'Etat n'a été chargé de la question du Logement. Emmanuel Wargon n'aura donc pas (dans un premier temps ?) de successeur. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir, notamment la Fondation Abbé Pierre, via Christophe Robert, son délégué général, qui a exprimé son "incompréhension alors que le logement représente le premier poste de dépense des ménages et concerne tout le monde et tous les territoires" avec "4 millions de personnes mal-logées dont 300 000 personnes sans domicile" Comme pour le Logement, aucun ministre chargé des Transports n'a été nommé. Depuis près de trois ans, la fonction était occupée par Jean-Baptiste Djebbari, alors secrétaire d'Etat, qui avait pris la succession... d'Elisabeth Borne.

10:55 - Pap Ndiaye, le nouveau ministre "surprise" de l'Education nationale C'est la grosse surprise parmi les "nouvelles têtes de ce gouvernement Borne : Pap Ndiaye a été nommé ministre de l'Education nationale, en remplacement de Jean-Michel Blanquer. Inconnu du grand public, cet historien diplômé de l'École normale supérieure de Saint-Cloud et de l'École des hautes études en sciences sociales ne compte aucune expérience politique. Il dirigeait jusqu'ici le musée de l'Histoire de l'immigration.

10:49 - Eric Dupont-Moretti promet d'être "le ministre du dialogue, de la concertation et de l'action" Renouvelé non sans surprise lui aussi dans ses fonctions de garde des Sceaux, Eric Dupont-Moretti s'est fendu d'un message de remerciements également sur les réseaux sociaux, à l'adresse d'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, déclarant "mesure[r] l'honneur qui est le [s]ien de pouvoir continuer d'oeuvrer pour la Justice de notre pays." Le locataire de la place Vendôme promet d'être "le ministre du dialogue, de la concertation et de l'action."

10:20 - Bruno Le Maire indéboulonnable au gouvernement ? Bruno Le Maire a été maintenu au ministère de l'Economie. C'est même le premier nom qui aura été prononcé par Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Elysée hier. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le ministre reconduit, a tenu à dire "merci à Emmanuel Macron et Elisabeth Borne pour leur confiance renouvelée. C'est avec enthousiasme et engagement que je poursuis mon travail au service des Françaises et des Français." Le locataire de Bercy a par ailleurs fixé ses priorités : "emploi, souveraineté industrielle et lutte contre l’inflation."

10:03 - Damien Abad fait bel et bien partie du gouvernement Le député de l'Ain, Damien Abad, a été nommé ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées par Emmanuel Macron, au lendemain de sa démission du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Depuis plusieurs semaines, cette figure de la droite était pilonnée par les cadres de son parti pour ses supposées accointances avec la majorité. Sa nomination permet de clarifier la situation.

09:28 - 14 hommes et 13 femmes dans le gouvernement Au total (ministres, ministres délégués et secrétaire d'Etat compris), 27 personnes ont été nommées pour former le nouveau gouvernement. Avec une parité quasi-parfaite : 14 hommes pour 13 femmes. Celles-ci sont par ailleurs en partie nommées à des ministères de plein exercice : Catherine Colonna aux Affaires étrangères, Amélie de Montchalin à la Transition écologique, Brigitte Bourguignon à la Santé, Sylvie Retailleau à l'Enseignement supérieur, Yaël Braun-Pivet aux Outre-mer, Rima Abdul Malak à la Culture, Agnès Pannier-Runacher à la Transition énergétique et Amélie Oudéa-Castéra aux Sports.

09:13 - Des poids lourds du gouvernement recalés Des poids lourds du gouvernement Castex ont été recalés dans le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Jean-Michel Blanquer, Roselyne Bachelot, Marlène Schiappa, mais aussi Jean-Yves Le Drian, Florence Parly, Jean-Baptiste Djebbari, ou Barbara Pompili ne rempilent pas. Certains, probablement pour leur médiatisation et le rejet qu'ils ont pu inspirer, d'autres sans doute parce qu'arrivés en bout de course au gouvernement ou ralliés politiques qui n'auront pas assez apporté à la majorité.