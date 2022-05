"DIRECT. Gouvernement Borne : Ndiaye, Abdul-Malak, Bourguignon... A peine nommés, déjà des critiques"

GOUVERNEMENT. Alors que le nouveau gouvernement a été annoncé avec la reconduction de nombreux ministres, de nouvelles personnalités ont fait leur apparition. Et les critiques pleuvent déjà. Les dernières infos.

18:49 - Elisabeth Borne invitée du 20 heures de TF1 Le gouvernement désormais annoncé, la Première ministre accordera sa première interview à TF1. Elisabeth Borne sera en effet sur le plateau du 20 heures et répondra aux questions d'Anne-Claire Coudray.

18:42 - Plusieurs ministres candidats aux législatives Dans le gouvernement dévoilé cet après-midi, de nombreux noms font partie des candidats aux élections législatives : Elisabeth Borne, Première ministre, dans le Calvados

Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, dans le Nord

Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique, dans l'Essonne

Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé, dans le Pas-de-Calais

Olivier Dussopt, ministre du Travail, en Ardèche

Damien Abad, ministre des Solidarités, dans l'Ain

Marc Fesneau, ministre de l'Agrictulure, dans le Loir-et-Cher

Stanislas Guérini, ministre de la Fonction publique, à Paris

Yaël Braun-Pivet, ministre des Outre-Mer, dans les Yvelines

Olivier Véran, délégué aux Relations avec le Parlement, en Isère

Gabriel Attal, délégué aux Comptes publics, dans les Hauts-de-Seine

Franck Riester, délégué au Commerce extérieur, en Seine-et-Marne

Clément Beaune, chargé de l'Europe, à Paris

Justine Benin, secrétaire d'Etat chargée de la Mer, en Guadeloupe

Olivia Grégoire, porte-parole, à Paris

18:33 - Qui est la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur ? Elle fait elle aussi partie des surprises du nouveau gouvernement : Sylvie Retailleau a été nommée ministre de l'Enseignement supérieur. Qui est celle qui succède à Frédérique Vidal ? Voici son portrait. Lire l'article Sylvie Retailleau : qui est la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur ?

18:22 - "Un gouvernement de gauche" pour Eric Zemmour Sur CNews, Eric Zemmour a réagi à l'annonce du gouvernement : "c''est un basculement idéologique auquel nous assistons. Nous avons un immense basculement idéologique vers la gauche. Aujourd’hui, on voit Emmanuel Macron nommer un gouvernement de gauche avec un ministre de l’Education nationale d’extrême gauche."

18:15 - Pour Marine Le Pen, "tous ceux qui ont lourdement échoué sont reconduits" A l'image de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen n'a pas tardé à réagir à l'annonce du gouvernement. "Économie, sécurité, justice : tous ceux qui ont lourdement échoué sont reconduits. Quel mépris envers les Français", a-t-elle tweeté. Selon l'ex-candidate à l'élection présidentielle, "ce remaniement symbolise l’incompétence et l’arrogance d’Emmanuel Macron."

18:11 - "Tout cela est terriblement décevant" fustige Mélenchon Après l'annonce du nouveau gouvernement, Jean-Luc Mélenchon n'a pas tardé à réagir, estimant que "tout cela est terriblement décevant" car "on retrouve les principales figures de la maltraitance sociale et de l'irresponsabilité écologique." Le leader de la Nupes a par ailleurs estimé que, "en toute hypothèse, cette équipe n'est là que pour un mois", lui qui espère remporter les élections législatives et devenir Premier ministre.

18:07 - Pas de ministre des Transports nommé Comme pour le Logement, aucun ministre chargé des Transports n'a été nommé. Depuis près de trois ans, la fonction était occupée par Jean-Baptiste Djebbari, alors secrétaire d'Etat, qui avait pris la succession d'Elisabeth Borne. Depuis le début de la Ve République, il n'y a eu qu'une seule période durant laquelle un gouvernement n'a pas compté de ministre, ministre délégué ou secrétaire d'Etat chargé des transports : c'était du 16 juillet au 3 septembre 2019. Elisabeth Borne avait alors quitté son poste de chargée des Transports pour récupérer le portefeuille de la Transition écologique après le départ précipité de François de Rugy. Jean-Baptiste Djebbari avait été nommé à la rentrée.

17:52 - Marc Fesneau.. traverse la rue pour changer de ministère "Je traverse la rue et je vous trouve un travail." Cette petite phrase prononcée en septembre 2018 par Emmanuel Macron n'avait pas manqué de faire réagir. Souvent reprise et détournée, elle l'est notamment depuis l'annonce du nouveau gouvernement, au sujet de Marc Fesneau. Le désormais ex-ministre chargé des Relations avec le Parlement a hérité du portefeuille de l'Agriculture, dont le siège se situe... en face de son précédent ministère, rue de Varenne.

17:45 - Pas de ministre du Logement Pour la deuxième fois dans l'histoire de la Ve République, aucun ministre, ministre délégué ou secrétaire d'Etat n'a été chargé de la question du logement. Emmanuel Wargon n'aura donc pas (dans un premier temps ?) de successeur. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir, notamment la Fondation Abbé Pierre, via Christophe Robert, son délégué général : "La Fondation exprime son incompréhension alors que le logement représente le premier poste de dépense des ménages et concerne tout le monde et tous les territoires ! 4 millions de personnes mal-logées dont 300 000 personnes sans domicile + 12 millions de personnes fragilisées par rapport au logement... mais pas de Ministre du logement..." La première fois qu'aucun membre du gouvernement n'avait été en charge de ce dossier, c'était... lors du premier gouvernement d'Edouard Philippe, après l'élection d'Emmanuel Macron. Julien Denormandie avait alors décroché le poste lors du remaniement post-législatives en juin 2017, via la Cohésion sociale. Il n'avait été nommé ministre chargé de la Ville et du Logement qu'en octobre 2018.

17:34 - Denormandie absent du gouvernement : "une décision personnelle" Fortement pressenti pour rester au gouvernement, évoqué avec insistance pour Matignon, Julien Denormandie ne rempile finalement pas. A l'issue de l'annonce du nouveau gouvernement, l'ex-ministre de l'Agriculture a expliqué, dans un communiqué, avec pris "une décision personnelle et importante pour moi, mûrie de longue date : celle de pouvoir enfin consacrer plus de temps à ma famille. C'est le choix du coeur : j'ai trop manqué à ma famille, et elle m'a trop manqué. C'est désormais à elle que je veux consacrer l'essentiel de mon énergie."

17:29 - Eric Dupont-Moretti promet d'être "le ministre du dialogue, de la concertation et de l'action" Renouvelé non sans surprise dans ses fonctions de garde des Sceaux, Eric Dupont-Moretti s'est fendu d'un message de remerciements sur les réseaux sociaux, à l'adresse d'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, déclarant "mesure[r] l'honneur qui est le mien de pouvoir continuer d'oeuvrer pour la Justice de notre pays." Le locataire de la place Vendôme promet d'être "le ministre du dialogue, de la concertation et de l'action."

17:23 - Qui est Pap Ndiaye, le nouveau ministre de l'Education nationale ? C'est la grosse surprise du jour : Pap Ndiaye a été nommé ministre de l'Education nationale, en remplacement de Jean-Michel Blanquer. Inconnu du grand public, cet historien diplômé de l'École normale supérieure de Saint-Cloud et de l'École des hautes études en sciences sociales ne compte aucune expérience politique. Tout ce qu'il faut savoir dans notre article dédié. Lire l'article Pap Ndiaye : qui est le nouveau ministre de l'Education nationale ?

17:20 - Bruno Le Maire remercie Emmanuel Macron et Elisabeth Borne Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le toujours ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a tenu à dire "merci à Emmanuel Macron et Elisabeth Borne pour leur confiance renouvelée. C'est avec enthousiasme et engagement que je poursuis mon travail au service des Françaises et des Français." Le locataire de Bercy a par ailleurs fixé ses priorités : "emploi, souveraineté industrielle et lutte contre l’inflation."

17:19 - Passation de pouvoir entre Gabriel Attal et Olivia Grégoire Les passations de pouvoir débutent. En premier a lieu cette du porte-parolat. Olivia Grégoire est arrivée il y a quelques minutes à l'hôtel de Rothelin-Charolais pour entrer dans ses nouvelles fonctions, après un échange avec Gabriel Attal, son désormais prédécesseur.

17:15 - Le premier conseil des ministres organisé lundi A l'issue de l'annonce des ministres, Alexis Kohler, secrétaire général de l'Elysée, a indiqué que le premier conseil des ministres aurait lieu lundi 23 mai 2022. Le nouveau gouvernement est convoqué pour 10 heures à l'Elysée.

17:03 - Qui est Damien Abad ? Le député de l'Ain, Damien Abad, a été nommé ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées par Emmanuel Macron, au lendemain de sa démission du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Voici son portrait. Lire l'article Damien Abad : handicap, scandale à droite, législatives... Qui est le nouveau ministre des Solidarités ?

16:48 - 14 hommes et 13 femmes dans le gouvernement Au total (ministres, ministres délégués et secrétaire d'Etat compris), 27 personnes ont été nommées pour former le nouveau gouvernement. Avec une parité quasi-parfaite : 14 hommes pour 13 femmes.

16:43 - 14 ministres du gouvernement Castex reconduits Emmanuel Macron promettait un grand chamboulement, il n'en est finalement rien. 14 ministres du gouvernement Castex ont en effet conservé des prérogatives ministérielles, les mêmes ou nouvelles : Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Eric Dupont-Moretti, Amélie de Montchalin, Sébastien Lecornu, Brigitte Bourguignon, Olivier Dussopt, Marc Fesneau, Agnès Pannier-Runacher, Olivier Véran, Gabriel Attal, Franck Riester, Clémeant Beaune et Olivia Grégoire.

16:39 - Qui sont les nouveaux secrétaires d'Etat ? Par ailleurs, Alexis Kohler a annoncé plusieurs secrétaire d'Etat : Olivia Grégoire, porte-parole du Gouvernement

Justine Bénin, chargée de la Mer

Charlotte Caubel, chargée de l'enfance

Chrysoula Zacharopoulou, chargée du Développement, de la Francophonie et des partenariats internationaux

16:33 - Le gouvernement annoncé ! Le gouvernement vient d'être annoncé par Alexis Kohler : Bruno Le Maire, ministre de l'économie des finances

Gérald Darmanin, ministre de l'intérieur

Catherine Colonna, ministre des affaires étrangères

Eric Dupont Morreti, ministre de la justice

Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique

Pap Ndiaye, ministre de l'éducation nationale

Sébastien Lecornu, ministre des Armées

Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé

Olivier Dussopt, ministre du Travail

Damien Abad, ministre des Solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées

Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur

Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture

Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et

Yael Braun Pivet, ministre des Outre Mer

Abdul Malak-Rima, ministre de la Culture

Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique

Amélie Oudéa-Castera, ministre des Sports Ministres délégués : Olivier Véran, chargé des relations avec le Parlement

Isabelle Rome, chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes

Gabriel Attal, comptes publics

Christophe Béchu, chargé des collectivités territoriales

Franck Riester, chargé du commerce extérieur

Clément Beaune, chargé de l'Europe

16:22 - Olivier Dussopt au Travail.. et aux Retraites ? Olivier Dussopt, l'alors ministre du Budget du gouvernement Castex, sera en charge du Travail et de l'Emploi, avance BFM TV. Reste à savoir si cette personnalité, venue de la gauche, aura en charge le dossier de la réforme des retraites.

16:17 - Les "ministrables" contrôlés avant d'être nommés Une nomination au sein du gouvernement ne se fait pas sans contrôle préalable de la personne "ministrable". Plusieurs étapes doivent être franchies auparavant : un contrôle fiscal réalisé par la Haute autorité pour le transparence de la vie publique (HATVP) afin de s'assurer que le prétendant au poste est à jour de ses impôts ; un contrôle sur la situation pénale avec une consultation du bulletin n°2 du casier judiciaire (contraventions, condamnations bénéficiant d’une réhabilitation judiciaire ou automatique, compositions pénales, ou encore crimes ou délits prononcés avec sursis) ; contrôle sur les risques de conflits d'intérêts au regard de la situation personnelle du candidat à une fonction gouvernementale.

16:14 - Sébastien Lecornu à la Défense BFM TV annonce que Sébastien Lecornu, jusqu'alors ministre de l'Outre-Mer, remplacera Florence Parly et deviendra ministre de la Défense.

16:11 - Comment sera annoncé le gouvernement ? C'est depuis l'Elysée que le nouveau gouvernement sera annoncé. Si la nomination d'Elisabeth Borne s'est faite via un communiqué, c'est Alexis Kohler, le secrétaire général de la président de la République, qui énumèrera les noms des ministres sur le perron de l'Elysée.