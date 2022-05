"DIRECT. Gouvernement Macron : quelles pistes pour Borne ? La composition bientôt dévoilée ?"

GOUVERNEMENT. Au lendemain de sa nomination au poste de Première ministre, Élisabeth Borne doit désormais travailler à la formation de son nouveau gouvernement. Certains ministres seront-ils reconduits ? Quand connaîtra-t-on les noms des nouveaux venus ? Les dernières infos.

Très enthousiaste à l'idée d'une Elisabeth Borne à la tête du gouvernement, Christophe Castaner s'est exprimé lors de la réunion de groupes des députés du camp présidentiel rue Varenne ce 17 avril au matin. Il a vanté l'expérience d'une femme "forgée dans le travail et dans l'exigence, portée dans l'exécution et dans le détail". "Ça veut dire qu'on va bosser!", s'est-il écrié, d'après les informations de nos confrères de BFMTV. Le député compte apparemment sur sa capacité réformatrice : "Ce sera une Première ministre à nos côtés qui saura mettre de la pression dans le système", a-t-il conclu.

Fraichement nommée à la tête du gouvernement, Elisabeth Borne enchaîne les réunions. Après une matinée dans les couloirs de Matignon, elle s'est rendue à l'Assemblée nationale avant le déjeuner. Elle y a prononcé un discours devant les députés LREM, promettant d'emblée : "Vous pouvez comptez sur moi pour continue cette méthode de travail étroit entre la majorité et le gouvernement". Elle a également abordé la "tâche immense" qui attendait le camp de Renaissance, demandant "la plus large majorité possible" aux législatives de juin prochain (des propos rapportés par BFMTV et par Le Parisien). Mais, pas de temps à perdre pour celle qui a "des urgences à gérer" dont "la composition du gouvernement", comme le rapportait LCI. Après seulement trente minutes passées à l'Assemblée, retour à Matignon, où elle a partagé son repas avec le chef de l'Etat, l'occasion pour eux d'aborder les chantiers du quinquennat, mais aussi la recomposition ministérielle.

Lors de la réunion d'un groupe de députés LREM à l'Assemblée, la Première ministre fraichement nommée a affirmé qu'elle maintenait sa candidature dans la 6e circonscription du Calvados : "Je suis moi aussi en campagne", a-t-elle tenu à rappeler pour motiver les troupes. Cette 6e circonscription, qui comprend la sous-préfecture de Vire, est déjà acquise à la majorité puisque le député sortant n'est d'autre qu'Alain Tourret, un membre de LREM qui ne se représente pas : l'occasion pour Elisabeth Borne de prendre sa succession, elle qui disait avoir "de nombreux souvenirs d'enfances dans le Calvados" (propos tenus début mai à "la Manche Libre". Elle a également appelé à se mobiliser pour obtenir "la plus large majorité possible" aux législatives de juin prochain, en ajoutant : "On se retrouve très prochainement sur le terrain".

La nouvelle Première ministre arrive à un moment crucial de la vie politique d'Emmanuel Macron, de son camp LREM, mais aussi de l'avenir de la politique française actuellement en pleine recomposition. Alors que le paysage politique tend à se structurer autour de trois grands "blocs" que sont le "centriste" représenté par Renaissance, le "nationaliste" de Marine Le Pen et le "populaire" de Jean-Luc Mélenchon, les prochains mois représentent un tournant. Pour débuter son second mandat et pour espérer emporte une nouvelle fois la majorité lors des élections législatives, Emmanuel Macron disait vouloir un chef de gouvernement au profil "social et écologique", capable de gérer des dossiers aussi épineux que la réforme des retraites et la planification écologique. Un message bien reçu par Elisabeth Borne qui, dès sa première prise de parole sur le perron de Matignon, a appelé à «agir plus vite et plus fort» face «au défi climatique et écologique», en «associant encore davantage les forces vives de notre territoire, parce que c’est bien au plus près des Français qu’on trouvera les bonnes réponses» (propos rapportés par Le Monde).

La tâche sera ardue pour la nouvelle Première ministre : les chantiers qui attendent le gouvernement de ce second mandat d'Emmanuel Macron sont nombreux et urgents. En plus de la planification écologique, "grande cause du quinquennat", il y a le dossier-clé du pouvoir d'achat, qui, on le sait, est actuellement le premier sujet de préoccupation des Français, autant durant la campagne présidentielle que pour celle des législatives qui s'amorce. En réponse à une inflation croissante, le chèque alimentaire devrait être mis en place très prochainement. S'ajoute à cela le dossier le plus complexe de tous, celui des retraites, avec un âge légal de départ qu'Emmanuel Macron souhaite porter à 64 ans à la fin du quinquennat (pour un objectif de 65 ans en 2031).

Ingénieure diplômée de Ponts et Chaussées, Elisabeth Borne s'est lancée en politique en tant que préfète de la région Poitou-Charentes de 2013 à 2014. Elle a ensuite été directrice de cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'Écologie de 2014 à 2015, puis présidente de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) de 2015 à 2017. Fidèle adhérente du Parti socialiste, elle le quitte finalement pour rejoindre En Marche il y a quatre ans, en mai 2017. Elle devient alors ministre chargée des Transports dans le premier gouvernement d'Edouard Philippe, avant un bref passage au poste de ministre de la Transition écologique et solidaire en remplacement du démissionnaire François de Rugy. A l'été 2020, elle est nommée ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion dans le gouvernement de Jean Castex... Elle remplace ce dernier au poste de Premier ministre depuis le 16 mai 2022.

Après avoir attendu plus de trois semaines entre la réélection d'Emmanuel Macron et la nomination de la Première ministre Elisabeth Borne, les Français vont encore devoir patienter avant de connaître la composition de la future équipe gouvernementale. De fait, aucun calendrier d'annonce du nouveau gouvernement n'a été indiqué, ni par l'Elysée, ni par Matignon. Par ailleurs, aucun texte de loi n'encadre cette période ni définit un délai maximum entre la nomination du nouveau Premier ministre et le dévoilement du gouvernement. Les tractations ne devraient toutefois pas s'éterniser entre Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, les deux représentants du pouvoir s'étant déjà réunis lors d'un déjeuner ce 17 mai. Les dernières discussions devraient avoir lieu lors du prochain conseil des ministres censé se tenir le mercredi 18 mai ou le jeudi 19 mai, pour une révélation officielle des noms des futurs ministres avant vendredi soir.

En cette journée mondiale de lutte contre les LGBTphobies, je veux dire à toutes les personnes LGBT+ qu’elles trouveront en moi et mon Gouvernement un allié pour défendre leurs droits et lutter contre toutes les discriminations. #17mai #IDAHOBIT2022

Sur son compte Twitter, la toute nouvelle Première ministre Élisabeth Borne a affiché son soutien "à toutes les personnes LGBT+". En effet, l'ancienne ministre du travail s'est fendu d'un message en cette journée mondiale de lutte contre les LGBTphobies : "En cette journée mondiale de lutte contre les LGBTphobies, je veux dire à toutes les personnes LGBT+ qu’elles trouveront en moi et mon Gouvernement un allié pour défendre leurs droits et lutter contre toutes les discriminations."

Je tiens à remercier ceux qui me félicitent pour mon entrée au gouvernement ! C’est gentil, mais je rappelle que je ne souhaite pas devenir ministre… J’aiderai @EmmanuelMacron et @Elisabeth_Borne , oui, mais en tant que président de la + belle region d’Europe, et jusqu’en 2028 !

D'ores et déjà, on sait que Renaud Muselier n'en fait pas partie, comme il l'a rapporté dans un post sur son compte Twitter : "Je rappelle que je ne souhaite pas devenir ministre… J’aiderai Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, oui, mais en tant que président de la plus belle région d’Europe."

La formule est utilisée à foison et recherchée en majorité sur le web dans une telle séquence politique. Cependant, "Gouvernement Macron" n'est pas tout à fait juste pour désigner l'ensemble des ministres chargés de mettre en oeuvre la politique du président de la République. Il est même faux d'un point de vue constitutionnel. Car l'article 8 établit clairement que c'est à la Première ministre de former un gouvernement et de le proposer au chef de l'Etat, qui nomme ensuite les ministres. D'ailleurs, dans le communiqué de l'Elysée officialisant la nomination d'Elisabeth Borne, il est bien indiqué qu'Emmanuel Macron "l’a chargée de former un Gouvernement." Mais dans les faits, la marge de manoeuvre du locataire de Matignon est très limitée. "Proposer, c'est formel. Tout se fait avant, à l'Élysée. Le Président peut avoir consulté le Premier ministre. Mais c'est le Président qui a la décision. Il n'y a pas de marge, du fait que le Président nomme et révoque le Premier ministre. Le Premier ministre peut avoir des idées mais, au bout du bout, c'est le Président qui tranche", expliquait à Linternaute Roger Karoutchi, 1er vice-président du Sénat et ancien secrétaire d'Etat chargé des Relations avec le Parlement au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Accoler les termes "gouvernement" et "Macron" est donc impropre au regard des textes mais représente davantage la réalité des coulisses politiques. Il convient toutefois de parler, désormais, d'un "gouvernement Borne".

C'est désormais la question à laquelle une rapide réponse devrait être apportée : quels ministres seront nommés aux côtés d'Elisabeth Borne pour former le nouveau gouvernement ? Pour l'heure, il n'est question que de spéculations. De nombreux noms fleurissent de toute part, avec plus ou moins de sérieux. Alors que les noms extérieurs au désormais ex-gouvernement Castex se multiplient (lire les détails ici), des (momentanément ?) anciens ministres aspirent également à conserver une fonction. Les prétendants sont nombreux mais les places seront rares, Emmanuel Macron ayant promis un profond remaniement.

Elisabeth Borne étant désormais officiellement Première ministre et chargée de former un gouvernement, les discussions avec Emmanuel Macron vont s'engager pour déterminer la future ossature ministérielle et choisir les personnalités nommées, tout comme les périmètres de leurs portefeuilles. Combien de temps cela peut-il prendre ? Si les tractations entre le président de la République et sa cheffe du gouvernement ne devraient pas s'éterniser, des vérifications fiscales, judiciaires et de conflits d'intérêts doivent être menées avant d'officialiser l'ensemble des noms. Si le nouveau gouvernement pourrait être nommé dès ce mardi, l'officialisation devrait intervenir dans la journée du mercredi 18 mai 2022.