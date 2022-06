"Gouvernement Borne 2 : annoncé d'ici la fin de la semaine ?"

GOUVERNEMENT. La Première ministre doit remettre ses propositions sur la composition du gouvernement Borne 2 ce jeudi 30 juin au chef de l'Etat. Les nouveaux ministres pourraient être nommés d'ici la fin de la semaine selon les macronistes.

[Mis à jour le 29 juin 2022 à 10h48] Elisabeth Borne prépare la feuille de route du futur gouvernement "pour les prochains mois et les prochaines années". Alors qu'Emmanuel Macron rentre des sommets internationaux du G7 et de l'Otan ce jeudi 30 juin, il attend dès ce soir les premières propositions concernant le gouvernement "d'action" Borne 2. Après une dizaine de jours de négociations menées en parallèle de la réorganisation de l'Assemblée nationale dont seulement une poignée impliquant la cheffe du gouvernement, l'exercice semble fait à la hâte. Signe que l'exécutif souhaite présenter, coûte que coûte, le nouveau gouvernement avant la fin de la semaine ? C'est du moins ce que pensent savoir des macronistes selon le JDD.

Le gouvernement confondrait-il vitesse et précipitation ? Elisabeth Borne a eu trois jours pour s'entretenir individuellement avec tous les responsables des forces politiques installées au Palais Bourbon et les convaincre de signer des accords "avec ou sans participation" au gouvernement. Il ne lui reste aujourd'hui plus que quelques heures pour faire la synthèse des discussions et poser sur le papier la composition de sa future équipe ministérielle. Pourra-t-elle compter sur certaines personnalités de la droite ou de la gauche compatibles ou du moins ouvertes à une coopération avec la majorité au sein de gouvernement malgré le refus général de la classe politique de constituer un gouvernement d'union nationale ? A minima, la locataire de Matignon pourra-t-elle conclure un "accord de gouvernement" texte par texte avec les forces de l'opposition ? Les réponses sont attendues d'ici quelques jours le gouvernement devant être mis en place "dans les premiers jours du mois de juillet" selon les délais fixés par Emmanuel Macron. Le sera-t-il avant le discours d'Elisabeth Borne devant l'Assemblée nationale et le Sénat le 5 juillet ?

A quelle date le nouveau gouvernement sera-t-il nommé ?

Le gouvernement Borne 2 pourrait être mis en place en fin de semaine, dans les premiers jours de juillet, comme souhaité par Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. L'information est également soufflée par plusieurs cadres de la macronie. En plus de coller avec les délais annoncés, une annonce du gouvernement Borne 2 ce week-end permettrait d'avoir un exécutif à l'œuvre avant le discours d'Elisabeth Borne devant le Parlement prévu pour le mardi 5 juillet. Le délais étant un peut court et le précédent remaniement ayant été tardif, une nomination du gouvernement en début de semaine prochaine n'est pas à exclure.

Y aura-t-il un gouvernement Borne 2 ?

"J'ai décidé de confirmer ma confiance à Elisabeth Borne". Emmanuel Macron a choisi une voix inédite pour reconduire sa Première ministre dans ses fonctions pour le quinquennat à venir. Sans démission et sans nouvelle nomination, Elisabeth Borne a été confortée dans ses fonctions à Matignon avec une simple déclaration du chef de l'Etat dans un entretien pour l'AFP le 25 juin. C'est donc un gouvernement Borne 2 qui se prépare et cela passe cette fois par des négociations avec l'opposition. Emmanuel Macron souhaite que le gouvernement Borne soit un "nouveau gouvernement d'action" et fonctionne en coopération avec les oppositions, "des communistes aux LR".

Le gouvernement Borne 2 doit encore passer l'épreuve du vote de confiance de la Première ministre à l'Assemblée nationale ou de la motion de censure promise par la France insoumise. D'après le Journal officiel paru le 29 juin, Elisabeth Borne ne devrait pas solliciter la confiance des députés le 5 juillet, évitant ainsi un potentiel renversement causé par une majorité de vote "non" de l'opposition. Portant le même jour, Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement a assuré sur BFMTV que l'exécutif n'avait pas encore tranché sur la question de la tenue d'un vote de confiance. Si LFI prévoit, a priori, de voter contre la Première ministre les autres forces de l'opposition ne se sont pas exprimées et ont indiqué qu'elles prendraient leur décision après la déclaration de politique générale. Reste que l'exécutif n'a pas été clair non plus sur la date du discours d'Elisabeth Borne.

L'exécutif est-il favorable aux accords de gouvernement ?

"Il faudra négocier avec la droite mais aussi avec la gauche". Le discours de l'ouverture aux partis de l'opposition est repris par plusieurs ministres de la République en marche, comme Clément Beaune ce 29 juin sur le plateau de France 2. Les accords de gouvernement souhaités par Emmanuel Macron sont défendus par ses soutiens mais l'exécutif prend soin de garder le bon rôle de ces tentatives de rapprochement. "Nous sommes la force centrale et notre ADN politique est le rassemblement et le dépassement", a ainsi ajouté le ministre chargé des affaires européennes. Pourtant si Emmanuel Macron et Elisabeth Borne s'investissent dans des discussions avec l'opposition, d'autres membres de l'exécutif n'approuvent pas l'idée d'un accord de gouvernement. "Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'avoir une union nationale, nous ne sommes pas en guerre ou dans une situation qui justifierait une union nationale", estimait ainsi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire le 27 juin sur BFMTV. Et l'homme de Bercy d'ajouter des critiques sur la faisabilité d'une telle union : "Je ne pense pas qu'une coalition soit possible et qu'elle soit accessible dans une durée raisonnable."

Signe qu'il convient d'accorder les violons au sein de la majorité sur les accords de gouvernement, Elisabeth Borne a commencé sa série de consultation avec les représentants de la coalition Ensemble! (LREM, MoDem, Horizons), le 27 juin. Les politiques sont restés discrets sur ce qui s'est dit durant les entretiens mais aucun n'a remis en cause de potentiels accords avec l'opposition depuis.

L'opposition veut-elle intégrer le gouvernement Borne 2 ?

Après avoir pris la température ou réaffirmé l'objectif de trouver des accords avec l'opposition auprès des troupes de la majorité, Elisabeth Borne s'entretient ces 28 et 29 juin avec les partis de l'opposition. Tous, de la gauche radicale à l'extrême droite, estiment que c'est à Emmanuel Macron de faire un pas vers eux et non l'inverse mais surtout refusent de s'allier à la majorité dans une coalition de gouvernement, un scénario qui reviendrait selon eux à courber l'échine et à renoncer à leur programme. Le chercheur et directeur du Centre d'Histoire de Sciences-Po, Marc Lazar, les rejoint et expliquait sur Franceinfo le 26 juin que "ce n'est pas l'intérêt des partis qui viennent d'être élus" de passer un accord. Au contraire, ils auraient plus à perdre : leur cohérence, la solidité de leur famille politique mais aussi leurs électeurs.

LR refuse un "pacte de gouvernement" ou une coalition

Les Républicains ont ouvert le bal des consultations avec la cheffe du gouvernement ce 28 juin. Elisabeth Borne s'est entretenue avec Olivier Marleix, président du groupe LR à l'Assemblée et auteur d'une tribune dans le Figaro. Le texte publié le même jour confirme et motive le refus de la droite de s'associer au gouvernement. "Nous ne serons pas la roue de secours d'un macronisme en perte de vitesse. [...] La droite parlementaire sera une opposition d'intérêt général, utile au pays. [...] Nous jugerons donc sur pièces, texte par texte [et] nous serons force de propositions", écrivent Bruno Retailleau et Olivier Marleix. Ils renvoient également la question du "jusqu'où êtes-vous prêts à aller" au gouvernement invitant Emmanuel Macron à revoir sa politique et à entendre l'opposition.

Le gouvernement tend tout de même la main à la droite. Gérald Darmanin indiquait le 28 juin sur RTL au nom de la majorité que "nous n'avons pas beaucoup de différences [avec LR, ndlr], on en a quelques-unes mais sur l'essentiel on est d'accord. On est d'accord sur la sécurité, sur les finances publiques et l'économie, sur le pouvoir d'achat, pour qu'il y ait des baisses d'impôts, c'est déjà pas mal". Tandis que ce 29 juin, c'est Bruno Le Maire qui appelle LR "a faire preuve de responsabilités. [...] Essayons de trouver des compromis sur un certain nombre de mesures". Les ministres tentent-ils de convaincre la poignée de LR favorable à un rapprochement avec le gouvernement comme Jean-François Copé, Philippe Juvin ou Jean Rottner ?

Un accord de gouvernement n'a "aucun sens" pour la gauche"

Le gouvernement n'a pas plus de succès auprès des forces de gauche. Ecologistes, communistes et socialistes ont confirmé leur refus de prendre par à une coalition de gouvernement. Fabien Roussel, leader du PCF qui assure que son parti ne sera pas dans le blocage a expliqué sur Cnews le 27 juin que les communistes "ne [peuvent] pas participer à un gouvernement qui garde comme logique de continuer de défendre les intérêts d'une minorité, la classe des riches, en refusant de rétablir l'impôt sur la fortune, l'augmentation des salaires et des retraites, et qui envisage même de repousser l'âge de départ à la retraite". Du côté des écologistes, Julien Bayou a affirmé sur LCI qu'il n'y a "rien qui puisse supposer une coalition" au gouvernement. Tandis que les socialistes excluent purement et simplement des accords avec la majorité et sur le programme d'Emmanuel Macron. La proposition du chef de l'Etat n'a d'ailleurs "aucun sens" pour Valérie Rabault, ancienne patronne des socialistes à l'Assemblée.

Des accords avec l'opposition sont-ils possibles pour le gouvernement ?

Les refus systématiques et souvent catégoriques des partis de l'opposition de s'associer avec Emmanuel Macron ou son gouvernement suggère que l'hypothèse d'un accord est une voie sans issue. Malgré cette main tendue, le gouvernement Borne pourrait rester exclusivement composé de membres de la majorité et se confronter texte par texte à l'Assemblée nationale. Marc Lazar, directeur du Centre d'Histoire de Sciences-Po invité sur Franceinfo le 26 juin, pense d'ailleurs que pour réformer le gouvernement ne pourra compter que sur des accords conclus individuellement pour chaque texte voté dans l'hémicycle. Cela sous-entend que pour récolter une majorité de voix des députés, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne seront contraints de faire des concessions pour obtenir les votes de la droite ou de la gauche. Mais alors la question du compromis qu'ils posent à l'opposition se poserait finalement à eux : jusqu'où seront-ils prêts à aller pour éviter l'immobilisme politique ?

Quels ministres vont quitter le gouvernement Borne ?

Si la date de la nomination du futur gouvernement n'est pas fixée, l'on connaît déjà certains des changements qui seront opérés. Trois actuelles ministres seront absentes du prochain gouvernement : Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé, Justine Bénin, secrétaire d'État chargée de la Mer et Amélie de Montchalin, ministre de Transition écologique et de la Cohésion. En remplaçant cette dernière, l'exécutif devra choisir qui deviendra la sixième tête du gouvernement. Toutes les trois savent qu'elles devront d'ici peu donner leur démission à cause de leur défaite dans leur circonscription lors des élections législatives.

Le gouvernement devrait également se passer de la ministre des Outre-mer, Yaël Braun-Pivet. La ministre a été réélue en tant que députée et est depuis le 22 juin la candidate officielle de la majorité présidentielle à la présidence de l'Assemblée nationale. Or, la marcheuse devra faire un choix entre le Perchoir et l'Outre-mer, une décision qui semble déjà prise. Ce sont donc quatre ministres qui s'apprêtent à quitter le gouvernement, qui plus est quatre femmes un détail qui sera certainement pris en compte lors de la composition du prochain gouvernement pour respecter ou se rapprocher de la parité. D'autres départs et remplacements pourraient être annoncés lors de la nomination du gouvernement mais pour l'heure impossible de prédire lesquels.

Quelle est la composition du gouvernement Borne ?

Le gouvernement Borne a été nommé le 20 mai 2022, quatre semaines après la réélection d'Emmanuel Macron a la présidence et seulement un mois avant les élections législatives dont les résultats augurent souvent des changements dans la composition du gouvernement. Le scrutin législatif est depuis passé et si des changements auront bien lieu comme le remplacement de la ministre de la Transition écologique, de la ministre de la Santé et de la secrétaire d'Etat chargée de la Mer, pour l'heure aucun n'a été officialisé. Retrouvez en suivant la liste complète des ministres nommés au gouvernement Borne.

ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique : Bruno Le Maire

ministre de l'Intérieur : Gérald Darmanin

ministre de l'Europe et des Affaires étrangères : Catherine Colonna

garde des Sceaux, ministre de la Justice : Eric Dupond-Moretti

ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires : Amélie de Montchalin

ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse : Pap Ndiaye

ministre des Armées : Sébastien Lecornu

ministre de la Santé : Brigitte Bourguignon

ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion : Olivier Dussopt

ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées : Damien Abad

ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche : Sylvie Retailleau

ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire : Marc Fesneau

ministre de la Transformation et de la Fonction publiques : Stanislas Guerini

ministre des Outre-mer : Yaël Braun-Pivet

ministre de la Culture : Rima Abdul Malak

ministre de la Transition énergétique : Agnès Pannier-Runacher

ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques : Amélie Oudéa-Castéra

La liste des ministres délégués :

ministre chargé des Relations avec le Parlement et de la Vie démocratique : Olivier Véran

ministre chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances : Isabelle Rome

ministre des Comptes publics : Gabriel Attal

ministre chargé des Collectivités territoriales : Christophe Béchu

ministre chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité : Franck Riester

ministre chargé de l'Europe : Clément Beaune